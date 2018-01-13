Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
Алавес (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - АлавесДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 17.01.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
Валенсия
95.9% (70)
Ничья:
2.7% (2)
Алавес
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
38.4% (28)
2:1 Валенсия:
30.1% (22)
1:0 Валенсия:
15.1% (11)
3:1 Валенсия:
8.2% (6)
1:1 Ничья:
2.7% (2)
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