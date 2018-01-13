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Стадион:
Валенсия
 
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Алавес
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 17.01.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
Валенсия
95.9% (70)
Ничья:
2.7% (2)
Алавес
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
38.4% (28)
Валенсия:
30.1% (22)
Валенсия:
15.1% (11)
Валенсия:
8.2% (6)
Ничья:
2.7% (2)
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