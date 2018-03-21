  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
 
Позже
Чехия
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Чехия

До начала игры осталось 2 дня 1 час 45 минут, которая состоится 23.03.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Уругвай - Чехия
Уругвай
81.3% (52)
Ничья:
9.4% (6)
Чехия
9.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Уругвай:
46.9% (30)
Уругвай:
18.8% (12)
Уругвай:
14.1% (9)
Ничья:
9.4% (6)
Чехия:
4.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация