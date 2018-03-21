Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Чехия

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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - ЧехияДо начала игры осталось 2 дня 1 час 45 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Уругвай - Чехия
Уругвай
81.3% (52)
Ничья:
9.4% (6)
Чехия
9.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уругвай:
46.9% (30)
2:0 Уругвай:
18.8% (12)
1:0 Уругвай:
14.1% (9)
1:1 Ничья:
9.4% (6)
1:2 Чехия:
4.7% (3)
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