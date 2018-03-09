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Стадион:
Динамо Киев
 
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Верес
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Верес

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 19 минут, которая состоится 11.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Верес
Динамо Киев
92.6% (63)
Ничья:
4.4% (3)
Верес
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
45.6% (31)
Динамо Киев:
26.5% (18)
Динамо Киев:
8.8% (6)
Динамо Киев:
8.8% (6)
Ничья:
2.9% (2)
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