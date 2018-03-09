Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Верес

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
Верес (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.03.2018 Сталь Каменское 0:1 Верес ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.02.2018 Ворскла 1:0 Верес ПЛ
- 09.12.2017 Верес 2:2 Карпаты ПЛ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 26.11.2017 Верес 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Арсенал-Киев 0:1 Верес К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|51 - 18
|51
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|42 - 20
|45
|3.
|Ворскла
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 22
|37
|4.
|Заря
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 28
|33
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|6.
|Верес
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|26 - 17
|32
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпик Дн
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|2.
|Александрия
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|19 - 23
|23
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|13 - 31
|19
|4.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 36
|18
|5.
|Сталь Каменское
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|15 - 32
|15
|6.
|Карпаты
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|13 - 35
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - ВересДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 19 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Верес
Динамо Киев
92.6% (63)
Ничья:
4.4% (3)
Верес
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
45.6% (31)
2:1 Динамо Киев:
26.5% (18)
1:0 Динамо Киев:
8.8% (6)
3:0 Динамо Киев:
8.8% (6)
1:1 Ничья:
2.9% (2)
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