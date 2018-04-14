Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо Киев

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Стадион: Арена Львов
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Верес (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 14.04.2018 Мариуполь 2:0 Верес ПЛ
- 07.04.2018 Верес 0:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.03.2018 Ворскла 0:0 Верес ПЛ
- 18.03.2018 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 04.03.2018 Сталь Каменское 0:1 Верес ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.02.2018 Ворскла 1:0 Верес ПЛ
- 09.12.2017 Верес 2:2 Карпаты ПЛ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 26.11.2017 Верес 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Арсенал-Киев 0:1 Верес К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.04.2018 Днепр-1 1:4 Динамо Киев К
- 14.04.2018 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|62 - 19
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|55 - 22
|60
|3.
|Ворскла
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|32 - 29
|44
|4.
|Заря
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|39 - 38
|37
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|34 - 34
|36
|6.
|Верес
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 23
|33
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпик Дн
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|28 - 30
|33
|2.
|Александрия
|Заявка
|27
|5
|15
|7
|22 - 24
|30
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|18 - 36
|26
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|18 - 36
|22
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 43
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|20 - 41
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо КиевДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев
Верес
7.1% (6)
Ничья:
2.4% (2)
Динамо Киев
90.5% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Динамо Киев:
41.7% (35)
1:2 Динамо Киев:
14.3% (12)
0:1 Динамо Киев:
14.3% (12)
1:3 Динамо Киев:
13.1% (11)
1:0 Верес:
2.4% (2)
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