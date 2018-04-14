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Стадион:
Верес
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо Киев

До начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев
Верес
7.1% (6)
Ничья:
2.4% (2)
Динамо Киев
90.5% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
41.7% (35)
Динамо Киев:
14.3% (12)
Динамо Киев:
14.3% (12)
Динамо Киев:
13.1% (11)
Верес:
2.4% (2)
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