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Стадион: Telia 5G-areena
1:0
4' ГолАлхо Николай
31' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
77' Желтая карточкаСпаррдаль-Мантилья Филип
2:0
80' ПенальтиJoao Klauss
|
4'
1:0
31'
80'
2:0
82'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 36 Eetu Vertainen
- 7 Joao Klauss
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- 27 Валенчич Филип
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Мариехамн
- Основной состав
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 17 Сид Робин Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
Мариехамн (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Мариехамн: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК Вейккауслига
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 15.04.2017 Мариехамн 1:1 ХИК Вейккауслига
- 19.03.2017 Мариехамн 0:3 ХИК Кубок
- 14.10.2016 ХИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 24.04.2016 Мариехамн 0:0 ХИК Вейккауслига
- 02.04.2016 ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 31.01.2016 ХИК 1:0 Мариехамн Кубок лиги
- 18.10.2015 ХИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 01.10.2015 Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
- 15.08.2015 Мариехамн 5:1 ХИК Кубок
- 14.05.2015 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 21.09.2014 ХИК 5:1 Мариехамн Вейккауслига
- 16.08.2014 Мариехамн 1:2 ХИК Кубок Суоми
- 27.06.2014 Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
- 08.05.2014 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 13.09.2013 ХИК 6:1 Мариехамн Вейккауслига
- 27.06.2013 Мариехамн 0:5 ХИК Вейккауслига
- 09.05.2013 ХИК 0:0 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|14
|11
|1
|2
|26 - 10
|34
|2.
|РоПС
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|3.
|КуПС
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|4.
|Лахти
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|5.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|6.
|Хонка
|12
|3
|7
|2
|16 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|8.
|ВПС
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|9.
|СИК
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|11.
|Кеми Кингс
|12
|2
|2
|8
|13 - 24
|8
|12.
|ТПС
|12
|1
|4
|7
|8 - 19
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.
82'
ХИК делает замену. Рафинья уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
80'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Joao Klauss из команды ХИК забивает с точки!
77'
Спаррдаль-Мантилья Филип получил желтую карточку от судьи
70'
ХИК делает замену. Eetu Vertainen уходит с поля, а Валенчич Филип выходит на его замену.
65'
ХИК делает замену. Дальстрем Себастьян уходит с поля, а Менса Эванс выходит на его замену.
62'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Спаррдаль-Мантилья Филип выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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