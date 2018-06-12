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Стадион:
ХИК
2:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
4' Гол
Алхо Николай
31' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
77' Желтая карточка
Спаррдаль-Мантилья Филип
2:0
80' Пенальти
Joao Klauss
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.
82'
ХИК делает замену. Рафинья уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
80'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Joao Klauss из команды ХИК забивает с точки!
Желтая карточка
77'
Спаррдаль-Мантилья Филип получил желтую карточку от судьи

70'
ХИК делает замену. Eetu Vertainen уходит с поля, а Валенчич Филип выходит на его замену.
65'
ХИК делает замену. Дальстрем Себастьян уходит с поля, а Менса Эванс выходит на его замену.
62'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Спаррдаль-Мантилья Филип выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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