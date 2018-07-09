Текстовая онлайн трансляция матча Бальцан - Интер Баку

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Стадион: Та-Кали
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Бальцан (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 21.04.2018 Хибернианс 1:0 Бальцан ПЛ
- 14.04.2018 Бальцан 2:1 Сенглея Атлетик ПЛ
- 07.04.2018 Таршин Рэйнбоу 3:1 Бальцан ПЛ
- 17.03.2018 Бальцан 2:0 Моста ПЛ
- 10.03.2018 Биркиркара 1:3 Бальцан ПЛ
- 05.03.2018 Бальцан 0:0 Гзира Юнайтед ПЛ
- 24.02.2018 Лия Атлетик 0:3 Бальцан ПЛ
- 10.02.2018 Бальцан 1:1 Флориана ПЛ
- 04.02.2018 Валлетта 0:0 Бальцан ПЛ
- 28.01.2018 Бальцан 2:0 Хамрун Спартанс ПЛ
- 13.01.2018 Слима Уондерерс 1:2 Бальцан ПЛ
- 06.01.2018 Бальцан 3:1 Сент-Эндрюс ПЛ
- 16.12.2017 Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан ПЛ
- 09.12.2017 Бальцан 1:0 Хибернианс ПЛ
- 25.11.2017 Сенглея Атлетик 0:1 Бальцан ПЛ
- 18.11.2017 Бальцан 1:0 Таршин Рэйнбоу ПЛ
- 04.11.2017 Бальцан 2:1 Биркиркара ПЛ
- 30.10.2017 Моста 0:5 Бальцан ПЛ
- 20.10.2017 Гзира Юнайтед 1:2 Бальцан ПЛ
- 14.10.2017 Флориана 1:1 Бальцан ПЛ
Интер Баку (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.05.2018 Интер Баку 1:0 Габала К
- 20.05.2018 Сабаил 0:1 Интер Баку ПЛ
- 12.05.2018 Интер Баку 3:0 Карабах ПЛ
- 05.05.2018 Габала 1:1 Интер Баку ПЛ
- 28.04.2018 Интер Баку 2:1 Нефтчи ПЛ
- 21.04.2018 Интер Баку 2:1 Зира ПЛ
- 15.04.2018 Сумгаит 2:1 Интер Баку ПЛ
- 07.04.2018 Кяпаз 1:1 Интер Баку ПЛ
- 01.04.2018 Карабах 1:1 Интер Баку ПЛ
- 13.03.2018 Интер Баку 1:1 Габала ПЛ
- 09.03.2018 Нефтчи 3:2 Интер Баку ПЛ
- 04.03.2018 Зира 1:2 Интер Баку ПЛ
- 25.02.2018 Интер Баку 1:2 Сумгаит ПЛ
- 18.02.2018 Кяпаз 0:1 Интер Баку ПЛ
- 11.02.2018 Интер Баку 1:1 Сабаил ПЛ
- 03.12.2017 Габала 3:0 Интер Баку ПЛ
- 25.11.2017 Нефтчи 3:1 Интер Баку ПЛ
- 18.11.2017 Интер Баку 0:1 Зира ПЛ
- 04.11.2017 Сумгаит 3:1 Интер Баку ПЛ
- 28.10.2017 Интер Баку 0:2 Кяпаз ПЛ
- Предварительный раунд. Финал
- 1-й квалификационный раунд
- 2-й квалификационный раунд
- 3-й квалификационный раунд
- Раунд плей-офф
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Бальцан - Интер БакуДо начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Бальцан - Интер Баку
Бальцан
27.3% (21)
Ничья:
31.2% (24)
Интер Баку
41.6% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.6% (22)
1:2 Интер Баку:
18.2% (14)
1:0 Бальцан:
14.3% (11)
0:2 Интер Баку:
11.7% (9)
2:1 Бальцан:
10.4% (8)
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