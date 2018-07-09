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Стадион:
Бальцан
 
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Интер Баку
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Текстовая онлайн трансляция матча Бальцан - Интер Баку

До начала игры, которая состоится 12.07.2018, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.
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:
Прогнозы на матч Бальцан - Интер Баку
Бальцан
27.3% (21)
Ничья:
31.2% (24)
Интер Баку
41.6% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.6% (22)
Интер Баку:
18.2% (14)
Бальцан:
14.3% (11)
Интер Баку:
11.7% (9)
Бальцан:
10.4% (8)
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