Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 38937
3:2
Конец матча
1:0
9' ГолПоульсен Юссуф
1:1
13' ГолФуллкруг Никлас
25' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
2:1
40' ГолВернер Тимо
45' Желтая карточкаДемме Диего
55' Желтая карточкаМукиэле Норди
3:1
63' ГолВернер Тимо
3:2
65' ГолАльборнос Миико
68' Желтая карточкаВуд Бобби
74' Желтая карточкаКампль Кевин
74' Желтая карточкаСорг Оливер
90' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
90' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
Новости после матча
Второй тайм
96'
Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
95'
Головой пробил Антон Вальдемар, но голкипер отбил его в поле!
95'
95'
Вуд Бобби нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
94'
93'
Антон Вальдемар получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
93'
92'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Мукиэле Норди нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
92'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
90'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
90'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
89'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
88'
88'
Конате Ибраима наказан за толчок Бакалорц Марвин
87'
Вернер Тимо получил травму и заменен. Клостерманн Лукас выходит на поле.
87'
Тактическая замена. Сорг Оливер уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
86'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
86'
86'
Лейпциг контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
85'
Лаймер Конрад пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
84'
Лейпциг начинает контратаку
84'
Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Судья сигнализирует, что Сараччи Марсело из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
83'
83'
Поульсен Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
80'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
79'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Орбан Вилли пострадал.
78'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 38937 болельщиков
77'
77'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Орбан Вилли пострадал.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
75'
Матч возобновлен
74'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Забитцер Марсель
74'
Сорг Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Кампль Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
73'
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
71'
Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
68'
Вуд Бобби получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Вуд Бобби грубо играет против соперника. Пострадал Мукиэле Норди
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Лейпциг
67'
67'
Удар от ворот произведет Лейпциг
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Тактическая замена. Асано Такума уходит с поля и его заменяет Харагути Генки
65'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
65'
Уолас Соуза сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Альборнос Миико изменил счет на табло!
63'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
63'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный кросс...
63'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
61'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Орбан Вилли оказался на газоне.
61'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
58'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Лейпциг
56'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Швеглер Пирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Мукиэле Норди грубо играет против соперника. Пострадал Швеглер Пирмин
54'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
54'
54'
Уолас Соуза нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
53'
53'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Демме Диего из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
51'
51'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
49'
49'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает отличный кросс...
48'
Бебу Ихлас пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
48'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конате Ибраима из команды Лейпциг.
47'
Бебу Ихлас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
47'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
46'
Орбан Вилли делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
48'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Демме Диего оказался на газоне.
47'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Демме Диего получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Демме Диего грубо играет против соперника. Пострадал Швеглер Пирмин
46'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Вернер Тимо возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
43'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
43'
Эссер Михаэль не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв
43'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
42'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
42'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Отличный гол забил Вернер Тимо
40'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
40'
Форсберг Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
Лейпциг начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
39'
39'
39'
Судья сигнализирует, что Асано Такума из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
38'
37'
Асано Такума из команды Ганновер 96 в офсайде
37'
37'
37'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
36'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Орбан Вилли из команды Лейпциг играет слишком грубо. Сорг Оливер оказался на газоне.
35'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
35'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
35'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сорг Оливер из команды Ганновер 96.
34'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
34'
34'
Лейпциг начинает контратаку
34'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Сараччи Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Сараччи Марсело возвращается на поле.
33'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Сараччи Марсело получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Сараччи Марсело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Асано Такума из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
28'
28'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар с лета, но не попал по воротам!
28'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
27'
Лейпциг контролирует мяч.
26'
Мукиэле Норди нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
26'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Фуллкруг Никлас получает желтую карточку за нырок
25'
[player1] упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
25'
Ганновер 96 начинает контратаку
25'
25'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
24'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
24'
24'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
24'
Лейпциг начинает контратаку
23'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
23'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
21'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Асано Такума
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Виммер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
19'
Асано Такума мяч отрикошетил от ворот
19'
19'
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мукиэле Норди из команды Лейпциг.
18'
Асано Такума мяч отрикошетил от ворот
18'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Кампль Кевин ошибается в защите.
18'
18'
17'
17'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Вернер Тимо из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
17'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
16'
15'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Отличный гол забил Фуллкруг Никлас
13'
Г О О О О О Л - Фуллкруг Никлас ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
13'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Плохо сыграл Уолас Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Вернер Тимо заработал фол
11'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф из команды Лейпциг забивает головой!
9'
Демме Диего из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
8'
7'
Удар от ворот произведет Лейпциг
7'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Асано Такума из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
6'
Сараччи Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
4'
Лейпциг контролирует мяч.
3'
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
3'
3'
2'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:2 Ганновер 96
РБ Лейпциг
88.2% (157)
Ничья:
10.1% (18)
Ганновер 96
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
50.6% (90)
2:0 РБ Лейпциг:
16.9% (30)
1:0 РБ Лейпциг:
15.7% (28)
1:1 Ничья:
6.7% (12)
3:1 РБ Лейпциг:
2.8% (5)
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