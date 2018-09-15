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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 38937
РБ Лейпциг
3:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
9' Гол
Поульсен Юссуф
1:1
13' Гол
Фуллкруг Никлас
25' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
2:1
40' Гол
Вернер Тимо
45' Желтая карточка
Демме Диего
55' Желтая карточка
Мукиэле Норди
3:1
63' Гол
Вернер Тимо
3:2
65' Гол
Альборнос Миико
68' Желтая карточка
Вуд Бобби
74' Желтая карточка
Кампль Кевин
74' Желтая карточка
Сорг Оливер
90' Желтая карточка
Забитцер Марсель
90' Желтая карточка
Антон Вальдемар
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Головой пробил Антон Вальдемар, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
95'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
95'
Вуд Бобби нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
Угловой
94'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
Желтая карточка
93'
Антон Вальдемар получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
93'
Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
93'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
93'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Мукиэле Норди нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
92'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Угловой
90'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
90'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
89'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
89'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Конате Ибраима наказан за толчок Бакалорц Марвин
87'
Вернер Тимо получил травму и заменен. Клостерманн Лукас выходит на поле.
87'
Тактическая замена. Сорг Оливер уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
86'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
86'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
86'
Лейпциг контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
85'
Лаймер Конрад пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
84'
Лейпциг начинает контратаку
84'
Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сараччи Марсело из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
83'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
83'
Поульсен Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Ганновер 96 контролирует мяч.
81'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
81'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
80'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
Фол, нарушение
79'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Орбан Вилли пострадал.
78'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 38937 болельщиков
77'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Фол, нарушение
77'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Орбан Вилли пострадал.
76'
Ганновер 96 контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Матч возобновлен
74'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Забитцер Марсель
Желтая карточка
74'
Сорг Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
74'
Кампль Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
73'
Ганновер 96 контролирует мяч.
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
71'
Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
68'
Вуд Бобби получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Вуд Бобби грубо играет против соперника. Пострадал Мукиэле Норди
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Лейпциг
67'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Лейпциг
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Тактическая замена. Асано Такума уходит с поля и его заменяет Харагути Генки
65'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
65'
Уолас Соуза сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Альборнос Миико изменил счет на табло!
63'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
63'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный кросс...
63'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Орбан Вилли оказался на газоне.
61'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
61'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Лейпциг
56'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Травма, повреждение
55'
Швеглер Пирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
55'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Мукиэле Норди грубо играет против соперника. Пострадал Швеглер Пирмин
54'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
54'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
54'
Уолас Соуза нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
Угловой
53'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
53'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Демме Диего из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
51'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
49'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает отличный кросс...
48'
Бебу Ихлас пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
48'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конате Ибраима из команды Лейпциг.
47'
Бебу Ихлас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
47'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
46'
Орбан Вилли делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
48'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Демме Диего оказался на газоне.
47'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Демме Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Демме Диего грубо играет против соперника. Пострадал Швеглер Пирмин
46'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Травма, повреждение
45'
Вернер Тимо возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
43'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
43'
Эссер Михаэль не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв
43'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
Офсайд
42'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
42'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Ганновер 96 контролирует мяч.
41'
Отличный гол забил Вернер Тимо
40'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
40'
Форсберг Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
Лейпциг начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
39'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Асано Такума из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
38'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Офсайд
37'
Асано Такума из команды Ганновер 96 в офсайде
37'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
37'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Офсайд
37'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
36'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
35'
Орбан Вилли из команды Лейпциг играет слишком грубо. Сорг Оливер оказался на газоне.
35'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
35'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
35'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сорг Оливер из команды Ганновер 96.
34'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
34'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
34'
Лейпциг начинает контратаку
34'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Сараччи Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Травма, повреждение
33'
Сараччи Марсело возвращается на поле.
33'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Сараччи Марсело получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Сараччи Марсело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Асано Такума из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
30'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
28'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
28'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар с лета, но не попал по воротам!
28'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
27'
Лейпциг контролирует мяч.
26'
Мукиэле Норди нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
26'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
25'
Фуллкруг Никлас получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
25'
[player1] упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
25'
Ганновер 96 начинает контратаку
25'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
24'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
24'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
24'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
24'
Лейпциг начинает контратаку
23'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Асано Такума
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Виммер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
19'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
19'
Асано Такума мяч отрикошетил от ворот
19'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мукиэле Норди из команды Лейпциг.
18'
Асано Такума мяч отрикошетил от ворот
18'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Кампль Кевин ошибается в защите.
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ганновер 96 контролирует мяч.
17'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
17'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
17'
Вернер Тимо из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
17'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
16'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
13'
Отличный гол забил Фуллкруг Никлас
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Фуллкруг Никлас ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
13'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
13'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
13'
Плохо сыграл Уолас Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Вернер Тимо заработал фол
11'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф из команды Лейпциг забивает головой!
9'
Демме Диего из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
8'
Ганновер 96 контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Лейпциг
7'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Асано Такума из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
6'
Сараччи Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Лейпциг контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Ганновер 96 контролирует мяч.
2'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:2 Ганновер 96
РБ Лейпциг
88.2% (157)
Ничья:
10.1% (18)
Ганновер 96
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
50.6% (90)
РБ Лейпциг:
16.9% (30)
РБ Лейпциг:
15.7% (28)
Ничья:
6.7% (12)
РБ Лейпциг:
2.8% (5)
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