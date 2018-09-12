Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен

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Стадион: Парк де Пренс
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ПСЖ (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 02.09.2018 Сент-Этьен 0:0 Амьен Л1
- 25.08.2018 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Л1
- 19.08.2018 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Л1
- 11.08.2018 Сент-Этьен 2:1 Генгам Л1
- 04.08.2018 Сент-Этьен 3:0 Ницца ТМК
- 27.07.2018 Амьен 1:1 Сент-Этьен ТМК
- 21.07.2018 Ланс 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 18.07.2018 Бордо 2:1 Сент-Этьен ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 07.07.2018 Андрезьё 0:7 Сент-Этьен ТМК
- 19.05.2018 Сент-Этьен 5:0 Лилль Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Сент-Этьен 1:3 Бордо Л1
- 27.04.2018 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Л1
- 22.04.2018 Сент-Этьен 2:1 Труа Л1
- 14.04.2018 Страсбург 0:1 Сент-Этьен Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 01.04.2018 Нант 0:3 Сент-Этьен Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 10.03.2018 Ренн 1:1 Сент-Этьен Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1
- 09.09.2016 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 02.03.2016 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Франции
- 31.01.2016 Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1
- 16.12.2015 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги
- 25.10.2015 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1
- 08.04.2015 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Франции
- 25.01.2015 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
- 13.01.2015 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 31.08.2014 ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1
- 17.03.2014 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 18.12.2013 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги
- 28.10.2013 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
- 18.03.2013 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
- 27.11.2012 Сент-Этьен 0:0 ПСЖ Кубок лиги
- 03.11.2012 ПСЖ 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 02.05.2012 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 22.12.2011 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Дижон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Тулуза
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ним
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Кан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Ницца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|20.
|Генгам
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-ЭтьенДо начала игры, которая состоится 14.09.2018, осталось 2 дня 4 часа 7 минут.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ
96.6% (113)
Ничья:
1.7% (2)
Сент-Этьен
1.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
35% (41)
3:1 ПСЖ:
25.6% (30)
3:0 ПСЖ:
11.1% (13)
2:1 ПСЖ:
10.3% (12)
1:0 ПСЖ:
7.7% (9)
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