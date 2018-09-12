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Стадион:
ПСЖ
 
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Сент-Этьен
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен

До начала игры, которая состоится 14.09.2018, осталось 2 дня 4 часа 7 минут.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ
96.6% (113)
Ничья:
1.7% (2)
Сент-Этьен
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
35% (41)
ПСЖ:
25.6% (30)
ПСЖ:
11.1% (13)
ПСЖ:
10.3% (12)
ПСЖ:
7.7% (9)
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