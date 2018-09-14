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2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:0
Второй тайм: 51'
Сепси
0'
31' Желтая карточка
Сато Дайсуке
42' Желтая карточка
Mihai Leca
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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