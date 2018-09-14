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2018-2019
Стадион: Конкордия
0:0
Второй тайм: 51'
31' Желтая карточкаСато Дайсуке
42' Желтая карточкаMihai Leca
|
31'
42'
Состав команд
73
Andrei
Marc
22
Nivaldo
III
29
Батин
Паул
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
24
Istvan
Fulop
Конкордия Кьяжна 4-3-3
- Основной состав
- 99 Alexandru Costache Вратарь
- 26 Матей Габриэль Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 22 Nivaldo III Защитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 10 Thaer Fayed Bawab Нападающий
- 29 Батин Паул Нападающий
- 8 Razvan Gradinaru Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Cristian Albu Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 7 Иванович Петре Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- 14 Nicusor Fota
- 33 Alexandru Greab
- Главный тренер: Ionut Badea
Сепси 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 2 Gabriel Moura Защитник
- 3 Виера Усман Защитник
- 5 Igor Jovanovic Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 77 Велев Стефан Полузащитник
- 8 Васвари Габриэл Полузащитник
- 7 Stefan Draghici Полузащитник
- 24 Istvan Fulop Полузащитник
- 9 Bryan Nouvier Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Daniel Prosser Защитник
- 14 Карницкий Александр Полузащитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 27 Gabriel Dodoi
- 16 Ionut Ursu
- 21 Yasin Hamed
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
Сепси (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Л1
- 18.05.2018 Сепси 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Сепси 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Л1
- 14.04.2018 Сепси 2:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Л1
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Лига 1
- 17.02.2018 Сепси 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|6.
|Астра
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|Динамо Бухарест
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|КСМ Студенцеск
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Ботошани
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Конкордия Кьяжна
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|13.
|Германнштадт
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|14.
|Волунтари
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
31'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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