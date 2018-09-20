Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс

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Стадион: Филипс
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 ПСВ 6:1 Виллем II Э
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 18.08.2018 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Э
- 11.08.2018 ПСВ 4:0 Утрехт Э
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
- 18.07.2018 ПСВ 3:1 Галатасарай ТМК
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 06.05.2018 ПСВ 0:0 Гронинген Э
- 29.04.2018 АДО Ден Хааг 3:3 ПСВ Э
- 18.04.2018 Рода 2:2 ПСВ Э
- 15.04.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 07.04.2018 АЗ Алкмаар 2:3 ПСВ Э
- 31.03.2018 ПСВ 5:1 НАК Бреда Э
- 17.03.2018 ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Э
Аякс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 Аякс 3:0 Гронинген Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Аякс 5:0 Эммен Э
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 ВВВ-Венло 0:1 Аякс Э
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Аякс 1:1 Хераклес Э
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Аякс 0:3 Вольфсбург ТМК
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
- 19.07.2018 Уолсолл 2:0 Аякс ТМК
- 19.07.2018 Вулверхэмптон 1:1 Аякс ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
- 07.07.2018 Аякс 1:3 Нордшелланн ТМК
- 23.06.2018 Синт-Баво 0:7 Аякс ТМК
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аякс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 15.04.2018 ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие
- 10.12.2017 Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие
- 23.04.2017 ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие
- 20.03.2016 ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие
- 04.10.2015 Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие
- 01.03.2015 ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие
- 24.08.2014 Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие
- 19.01.2014 Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие
- 22.09.2013 ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие
- 14.04.2013 ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие
- 01.12.2012 Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
- 05.08.2012 ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии
- 25.03.2012 Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие
- 18.09.2011 ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
- 27.02.2011 ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие
- 20.11.2010 Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие
- 14.03.2010 Аякс 4:1 ПСВ Эредивизие
- 16.08.2009 ПСВ 4:3 Аякс Эредивизие
- 19.04.2009 ПСВ 6:2 Аякс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 3
|15
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Хераклес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|6.
|Витесс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Эммен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 12
|7
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 16
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Эксельсиор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Утрехт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Херенвен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 14
|5
|15.
|Де Графсхап
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Гронинген
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - АяксДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
ПСВ
53.3% (16)
Ничья:
20% (6)
Аякс
26.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСВ:
30% (9)
1:2 Аякс:
20% (6)
2:0 ПСВ:
13.3% (4)
1:1 Ничья:
6.7% (2)
2:2 Ничья:
6.7% (2)
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