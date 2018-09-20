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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
ПСВ
53.3% (16)
Ничья:
20% (6)
Аякс
26.7% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСВ:
30% (9)
Аякс:
20% (6)
ПСВ:
13.3% (4)
Ничья:
6.7% (2)
Ничья:
6.7% (2)
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