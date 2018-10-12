Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
9' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
22' Желтая карточкаЦимикас Костас
27' Желтая карточкаБакакис Михалис
32' Желтая карточкаКальмар Жолт
43' Желтая карточкаФиоло Оттила
60' Желтая карточкаКляйнхайслер Ласло
1:0
65' ГолМитроглу Константинос
73' Желтая карточкаКовач Иштван
88' Желтая карточкаНадь Адам
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Греция делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Бухалакис Андреас выходит на его замену.
88'
Надь Адам получил желтую карточку от судьи
85'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
75'
Венгрия делает замену. Беше Барнабаш уходит с поля, а Немет Кристиан выходит на его замену.
73'
Ковач Иштван получил желтую карточку от судьи
68'
Венгрия делает замену. Варга Роланд уходит с поля, а Нодь Доминик выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос бьет в цель!
60'
Кляйнхайслер Ласло получил желтую карточку от судьи
55'
Венгрия делает замену. Кальмар Жолт уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
46'
Греция делает замену. Курбелис Димитрис уходит с поля, а Циолис Александрос выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
32'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
27'
Бакакис Михалис получил желтую карточку от судьи
22'
Цимикас Костас получил желтую карточку от судьи
9'
Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 1:0 Венгрия
Греция
84.1% (148)
Ничья:
14.2% (25)
Венгрия
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Греция:
43.2% (76)
2:1 Греция:
29% (51)
1:1 Ничья:
11.4% (20)
2:0 Греция:
9.7% (17)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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