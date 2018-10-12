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2018-2019
Стадион:
Греция
1:0
Конец матча
Венгрия
0'
9' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
22' Желтая карточка
Цимикас Костас
27' Желтая карточка
Бакакис Михалис
32' Желтая карточка
Кальмар Жолт
43' Желтая карточка
Фиоло Оттила
60' Желтая карточка
Кляйнхайслер Ласло
1:0
65' Гол
Митроглу Константинос
73' Желтая карточка
Ковач Иштван
88' Желтая карточка
Надь Адам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Греция делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Бухалакис Андреас выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Надь Адам получил желтую карточку от судьи
85'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
75'
Венгрия делает замену. Беше Барнабаш уходит с поля, а Немет Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Ковач Иштван получил желтую карточку от судьи
68'
Венгрия делает замену. Варга Роланд уходит с поля, а Нодь Доминик выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Кляйнхайслер Ласло получил желтую карточку от судьи
55'
Венгрия делает замену. Кальмар Жолт уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
46'
Греция делает замену. Курбелис Димитрис уходит с поля, а Циолис Александрос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Бакакис Михалис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Цимикас Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 1:0 Венгрия
Греция
84.1% (148)
Ничья:
14.2% (25)
Венгрия
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Греция:
43.2% (76)
Греция:
29% (51)
Ничья:
11.4% (20)
Греция:
9.7% (17)
Ничья:
1.7% (3)
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