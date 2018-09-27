Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Мальта

Стадион: Олимпийский (Баку)
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Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - МальтаДо начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Азербайджан - Мальта
Азербайджан
86.8% (66)
Ничья:
9.2% (7)
Мальта
3.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Азербайджан:
32.9% (25)
2:1 Азербайджан:
23.7% (18)
1:0 Азербайджан:
19.7% (15)
1:1 Ничья:
6.6% (5)
3:0 Азербайджан:
3.9% (3)
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