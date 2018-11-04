- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Турбийон Зрители: 9200
0:1
Второй тайм: 86'
19' Желтая карточкаЧернегг Петер
29' Желтая карточкаChristian Zock
0:1
32' Гол в свои воротаAndre Luis II
35' Желтая карточкаКуасси Ксавье
68' Желтая карточкаYassin Fortune
72' Желтая карточкаMajeed Ashimeru
|
19'
29'
32'
0:1
35'
68'
72'
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
11
Тафер
Яннис
Сьон 4-4-2
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 5 Бамер Жан Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 30 Ayoub Abdellaoui Защитник
- 25 Yassin Fortune Полузащитник
- 6 Christian Zock Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 27 Моргадо Бруно Полузащитник
- 75 Timothy Fayulu
- 40 Itaitinga
- 23 Jared Khasa
- 84 Baltazar
- Главный тренер: Murat Yakin
Санкт-Галлен 4-3-3
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 93 Бакайоко Аксель Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Нападающий
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 15 Вилотич Милан Защитник
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 10 Барнетта Транквилло Нападающий
- 4 Majeed Ashimeru
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон К
- 27.10.2018 Янг Бойз 3:2 Сьон С
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 06.07.2018 Санкт-Галлен 4:0 Брюль ТМК
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.04.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 13.04.2016 Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.10.2015 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 26.07.2015 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.05.2015 Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.12.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 26.07.2014 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.05.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
Сьон
Санкт-Галлен
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|11
|1
|1
|43 - 14
|34
|2.
|Базель
|3:2
|13
|6
|5
|2
|26 - 24
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 23
|20
|4.
|Цюрих
|4:1
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Тун
|13
|5
|4
|4
|26 - 20
|19
|6.
|Лугано
|2:3
|13
|4
|4
|5
|21 - 23
|16
|7.
|Люцерн
|1:4
|13
|5
|0
|8
|18 - 25
|15
|8.
|Сьон
|0:1
|13
|3
|2
|8
|19 - 24
|11
|9.
|Грасcхоппер
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
Второй тайм
81'
Санкт-Галлен делает замену. Kekuta Manneh уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
79'
Сьон делает замену. Moussa Kalilou Djitte уходит с поля, а Itaitinga выходит на его замену.
72'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
72'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Majeed Ashimeru выходит на его замену.
68'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
62'
Санкт-Галлен делает замену. Alessandro Kraeuchi уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
56'
Сьон делает замену. Ayoub Abdellaoui уходит с поля, а Jared Khasa выходит на его замену.
56'
Сьон делает замену. Christian Zock уходит с поля, а Baltazar выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Andre Luis уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Christian Zock получил желтую карточку от судьи
19'
Чернегг Петер получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация