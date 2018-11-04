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Стадион: Зрители: 9200
Сьон
0:1
Второй тайм: 86'
Санкт-Галлен
0'
19' Желтая карточка
Чернегг Петер
29' Желтая карточка
Christian Zock
0:1
32' Гол в свои ворота
Andre Luis II
35' Желтая карточка
Куасси Ксавье
68' Желтая карточка
Yassin Fortune
72' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
86'
Второй тайм
81'
Санкт-Галлен делает замену. Kekuta Manneh уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
79'
Сьон делает замену. Moussa Kalilou Djitte уходит с поля, а Itaitinga выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
72'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Majeed Ashimeru выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
62'
Санкт-Галлен делает замену. Alessandro Kraeuchi уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
56'
Сьон делает замену. Ayoub Abdellaoui уходит с поля, а Jared Khasa выходит на его замену.
56'
Сьон делает замену. Christian Zock уходит с поля, а Baltazar выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Andre Luis уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
29'
Christian Zock получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Чернегг Петер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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