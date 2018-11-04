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Стадион:
Бранн
2:0
Второй тайм: 59'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
2' Гол
Хауген Фредрик
2:0
56' Гол
Christian Rismark
59'
Второй тайм
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Christian Rismark бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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