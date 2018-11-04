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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн
2:0
Второй тайм: 59'
1:0
2' ГолХауген Фредрик
2:0
56' ГолChristian Rismark
|
2'
1:0
56'
2:0
Состав команд
16
Йенсен
Рубен
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 8 Johan Hove Полузащитник
- 66 Andreas Hoven Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- 36 Hasan Huseyin Duman
- 9 Sebastian Pedersen II
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 31.10.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём К
- 27.10.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2016 Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.03.2016 Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген
- 13.09.2014 Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген
- 12.07.2014 Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.09.2013 Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 12.05.2013 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 30.09.2012 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 19.08.2012 Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ
- 15.04.2012 Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2011 Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.05.2011 Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген
- 21.08.2010 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген
- 25.04.2010 Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.08.2009 Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.06.2009 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
- 19.02.2009 Бранн 1:3 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 09.08.2008 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
Бранн
Стрёмсгодсет
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|2.
|Бранн
|1:0
|28
|16
|7
|5
|41 - 27
|55
|3.
|Мольде
|28
|16
|5
|7
|58 - 35
|53
|4.
|Хёугесунн
|28
|15
|5
|8
|42 - 30
|50
|5.
|Кристиансунд
|28
|12
|7
|9
|43 - 38
|43
|6.
|Ранхейм
|28
|12
|6
|10
|41 - 46
|42
|7.
|Одд
|28
|11
|7
|10
|39 - 34
|40
|8.
|Волеренга
|28
|10
|8
|10
|36 - 42
|38
|9.
|Сарпсборг-08
|28
|10
|7
|11
|43 - 38
|37
|10.
|Тромсё
|28
|10
|3
|15
|39 - 45
|33
|11.
|Будё-Глимт
|27
|6
|11
|10
|29 - 32
|29
|12.
|Старт
|28
|8
|5
|15
|29 - 50
|29
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|28
|7
|8
|13
|41 - 42
|29
|14.
|Лиллестрём
|27
|6
|9
|12
|29 - 41
|27
|15.
|Стабек
|28
|5
|10
|13
|32 - 48
|25
|16.
|Саннефьёрд
|28
|4
|10
|14
|33 - 53
|22
Второй тайм
56'
Г О О О О Л - Christian Rismark бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
2'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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