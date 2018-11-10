- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:1
15' ГолHoeskuldur Gunnlaugsson
19' Желтая карточкаStefan Karlsson
0:2
39' Гол в свои воротаDarmin Sobo
|
15'
0:1
19'
39'
0:2
Состав команд
12
Darmin
Sobo
23
Shina
XIV
11
Хельг
Симон
Эстер 3-4-3
- Основной состав
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 21 Filip Oernblom Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 17 Christian Ljungberg Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 23 Shina XIV Нападающий
- 10 David Johannesson Нападающий
- 11 Хельг Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 2 Mattias Pavic Нападающий
- 23 Oliver Gustafson
- 15 Emir Avdic
- 22 Gustav Ahrn
Хальмстад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 10 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 4 Хадениус Андреас Защитник
- 14 Jonathan Svedberg Нападающий
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 30 Alexander Johansson
- 17 Oscar Petersson
- 18 Emil Tot Wikstroem
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.11.2018 ГАИС 1:1 Эстер С
- 27.10.2018 Эстер 4:4 Хельсинборг С
- 20.10.2018 Дегерфорс 1:3 Эстер С
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
Хальмстад (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 03.11.2018 Хальмстад 1:2 Эргрюте С
- 28.10.2018 Хальмстад 1:0 Браге С
- 23.10.2018 Хельсинборг 1:1 Хальмстад С
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер Суперэттан
- 27.01.2017 Хальмстад 2:0 Эстер Товарищеские матчи. Клубы
- 14.03.2015 Хальмстад 0:1 Эстер Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2013 Эстер 0:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 05.05.2013 Хальмстад 1:0 Эстер Аллсвенскан
- 27.09.2012 Хальмстад 3:2 Эстер Суперэттан
- 07.05.2012 Эстер 2:1 Хальмстад Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
46'
Эстер делает замену. Joao Pedro уходит с поля, а Сильверхолт Оливер выходит на его замену.
46'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Jonathan Drott выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Дармин Собо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
19'
Стефан Карлссон получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Hoeskuldur Gunnlaugsson бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация