  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Эстер
0:2
Второй тайм: 54'
Хальмстад
0'
0:1
15' Гол
Hoeskuldur Gunnlaugsson
19' Желтая карточка
Stefan Karlsson
0:2
39' Гол в свои ворота
Darmin Sobo
54'
Второй тайм
46'
Эстер делает замену. Joao Pedro уходит с поля, а Сильверхолт Оливер выходит на его замену.
46'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Jonathan Drott выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Дармин Собо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
19'
Стефан Карлссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Hoeskuldur Gunnlaugsson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация