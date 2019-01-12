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Стадион:
Веллингтон Феникс
3:2
Второй тайм: 72'
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
8' Пенальти
Саймон Мэтт
18' Желтая карточка
Jonathan Aspropotamitis
0:2
21' Гол
Хул Эндрю
45' Желтая карточка
Хул Эндрю
46' Красная карточка
Kye Rowles
1:2
48' Пенальти
Кришна Рой
2:2
58' Пенальти
Кришна Рой
3:2
65' Гол
David Williams III
72'
Второй тайм
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
62'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хиаряй Том уходит с поля, а Клисби Джек выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Кришна Рой из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Кришна Рой из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
46'
УДАЛЕНИЕ! - Kye Rowles увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Николс Митч уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хул Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Jonathan Aspropotamitis получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт из команды Сентрал Кост Маринерз забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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