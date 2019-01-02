  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок Азии
  5. Группа F
2019
Стадион:
Туркменистан
 
Позже
Узбекистан
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Узбекистан

До начала игры, которая состоится 13.01.2019, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Испания: Кубок Короля (1/8 финала)
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация