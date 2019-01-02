Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Узбекистан

Стадион: Аль-Рашид
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Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - УзбекистанДо начала игры, которая состоится 13.01.2019, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.
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