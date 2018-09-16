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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
3:0
Конец матча
Падова
0'
1:0
26' Гол
Francesco Di Tacchio
44' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
45' Желтая карточка
Капелло Алессандро
45' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
45' Желтая карточка
Джурич Милан
2:0
65' Гол
Tiago Casasola
3:0
69' Гол
Андерсон Дхаван
86' Желтая карточка
Пульцетти Нико
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
84'
Салернитана делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Ди Дженнаро Давид выходит на его замену.
76'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Marco Guidone выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Андерсон Дхаван бьет в цель!
67'
Салернитана делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Мантовани Валерио выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
63'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Sergio Contessa уходит с поля, а Eyob Zambataro выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Капелло Алессандро уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Джурич Милан получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Капелло Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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