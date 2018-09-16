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Стадион: Аречи
3:0
Конец матча
1:0
26' ГолFrancesco Di Tacchio
44' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
45' Желтая карточкаКапелло Алессандро
45' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
45' Желтая карточкаДжурич Милан
2:0
65' ГолTiago Casasola
3:0
69' ГолАндерсон Дхаван
86' Желтая карточкаПульцетти Нико
|
26'
1:0
44'
45'
65'
2:0
69'
3:0
86'
Состав команд
11
Джурич
Милан
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 29 Пертиконе Романо Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 7 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 15 Tiago Casasola Полузащитник
- 11 Джурич Милан Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Падова 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 20 Luca Ravanelli Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 23 Daniele Cappelletti Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 3 Sergio Contessa Полузащитник
- 38 Клеменца Лука Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 29 Фольякко Алессандро Защитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 32 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 35 Мандорлини Маттео Полузащитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 14 Eyob Zambataro
- 8 Mattia Minesso
- 9 Marco Guidone
- 10 Vicenzo Sarno
- 21 Davide Marcandella
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
Падова (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
- 21.03.2018 Падова 1:1 ФералпиСало СC
- 12.03.2018 Бассано Виртус 1:2 Падова СC
- 03.03.2018 Падова 0:2 Терамо СC
- 24.02.2018 Судтироль 1:1 Падова СC
- 17.02.2018 Падова 2:0 Равенна СC
- 10.02.2018 Сантарканджело 1:3 Падова СC
Последние игры между собой
Салернитана
Падова
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Салернитана
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Верона
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
84'
Салернитана делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Ди Дженнаро Давид выходит на его замену.
76'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Marco Guidone выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Андерсон Дхаван бьет в цель!
67'
Салернитана делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Мантовани Валерио выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
63'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Sergio Contessa уходит с поля, а Eyob Zambataro выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Капелло Алессандро уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Джурич Милан получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
45'
Капелло Алессандро получил желтую карточку от судьи
44'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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