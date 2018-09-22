Стадион: Артемио Франки Зрители: 30068
3:0
Конец матча
1:0
18' ГолПьяца Марко
2:0
28' ГолМиленкович Никола
33' Желтая карточкаБираги Кристиано
55' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
3:0
56' ГолКьеза Федерико
74' Желтая карточкаКуртич Ясмин
Новости после матча
Второй тайм
96'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 30068 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
95'
ШАНС! Симеоне Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
95'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
94'
93'
Куртич Ясмин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Судья сигнализирует, что Миральяс Кевин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
89'
Миленкович Никола из команды Фиорентина хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
88'
88'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
87'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой слева.
87'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Куртич Ясмин нарушает правила. Герсон Сантос пострадал
83'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
83'
Отличные скиллы показывает Миральяс Кевин, обводя своих соперников
83'
83'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
83'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
82'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
82'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Уго Витор наказан за толчок Палоски Альберто
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Миленкович Никола наказан за толчок Валоти Матиа
80'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой слева.
80'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Ганцко Давид из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Ганцко Давид из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
78'
77'
Тактическая замена. Пьяца Марко уходит с поля и его заменяет Эйссерик Валентин
76'
76'
76'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
75'
75'
Ганцко Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
74'
Куртич Ясмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
74'
Матч возобновлен
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
70'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
70'
Пьяца Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
70'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
69'
Гомис Альфред отбил мяч на угловой после удара Миральяс Кевин из штрафной площади.
69'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
67'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
67'
66'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
63'
62'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина направляет мяч в штрафную площадку, но Гомис Альфред выбегает и ловит мяч
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
60'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
59'
58'
58'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Шимич Лоренцо
56'
Пьяца Марко сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Кьеза Федерико изменил счет на табло!
56'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
56'
56'
Герсон Сантос из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
55'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Опасность предотвращена - Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 вступил в отбор удачно
54'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
54'
53'
53'
52'
Шанс! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
52'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Кьеза Федерико нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кьеза Федерико и Ганцко Давид из команды Фиорентина.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
50'
Петанья Андреа нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
49'
49'
Симеоне Джованни задерживает мяч рукой
48'
48'
48'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ганцко Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
46'
46'
Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Ганцко Давид
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Пьяца Марко не смог попасть в створ ударом издали
47'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
46'
45'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
44'
44'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
44'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
43'
Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
42'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
42'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
40'
40'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
40'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
39'
39'
38'
37'
Выглядело как неплохой момент. Симеоне Джованни из команды Фиорентина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
37'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Лаццари Мануэль возвращается на поле.
37'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Бираги Кристиано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Безумный фол. Бираги Кристиано грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
32'
31'
Антенуччи Мирко пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
31'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
30'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
28'
Верету Жордан сделал результативную передачу.
28'
ГОООООЛ - Миленкович Никола Фиорентина забивает ударом головой
28'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
28'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Фелипе Диас наказан за толчок Кьеза Федерико
27'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
26'
Петанья Андреа наказан за толчок Уго Витор
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
25'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
25'
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
24'
23'
Фарес Мохамед задерживает мяч рукой
23'
23'
23'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Антенуччи Мирко пострадал.
22'
22'
22'
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
20'
20'
Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
18'
Г О О О О Л - Пьяца Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Плохо сыграл Фарес Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Бенасси Марко пострадал.
17'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Герсон Сантос наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
14'
Герсон Сантос из команды Фиорентина в офсайде
13'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
13'
12'
12'
11'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Кьеза Федерико оказался на газоне.
11'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
9'
Миленкович Никола из команды Фиорентина в офсайде
9'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Скьяттарелла Паскуале наказан за толчок Герсон Сантос
8'
7'
7'
6'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
4'
3'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
2'
2'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013
Фиорентина
92.5% (161)
Ничья:
6.3% (11)
СПАЛ 2013
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
29.3% (51)
1:0 Фиорентина:
29.3% (51)
2:1 Фиорентина:
26.4% (46)
1:1 Ничья:
5.2% (9)
3:1 Фиорентина:
3.4% (6)
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