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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 30068
Фиорентина
3:0
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
1:0
18' Гол
Пьяца Марко
2:0
28' Гол
Миленкович Никола
33' Желтая карточка
Бираги Кристиано
55' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
3:0
56' Гол
Кьеза Федерико
74' Желтая карточка
Куртич Ясмин
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 30068 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
95'
ШАНС! Симеоне Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
95'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
94'
Удар от ворот произведет Фиорентина
93'
Куртич Ясмин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Миральяс Кевин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Фиорентина
90'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
89'
Миленкович Никола из команды Фиорентина хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
88'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
87'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой слева.
87'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
86'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
86'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
84'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Куртич Ясмин нарушает правила. Герсон Сантос пострадал
83'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
83'
Отличные скиллы показывает Миральяс Кевин, обводя своих соперников
83'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
83'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
83'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
82'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Уго Витор наказан за толчок Палоски Альберто
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
80'
Миленкович Никола наказан за толчок Валоти Матиа
Угловой
80'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой слева.
80'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Ганцко Давид из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Ганцко Давид из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
79'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
79'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Пьяца Марко уходит с поля и его заменяет Эйссерик Валентин
76'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
76'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
75'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ганцко Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Фиорентина контролирует мяч.
Желтая карточка
74'
Куртич Ясмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
74'
Матч возобновлен
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
72'
Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
70'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
70'
Пьяца Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
69'
Гомис Альфред отбил мяч на угловой после удара Миральяс Кевин из штрафной площади.
69'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
68'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
67'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
67'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
67'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
64'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
63'
Фиорентина контролирует мяч.
62'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина направляет мяч в штрафную площадку, но Гомис Альфред выбегает и ловит мяч
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
59'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Шимич Лоренцо
56'
Пьяца Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Кьеза Федерико изменил счет на табло!
56'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
56'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
56'
Герсон Сантос из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
55'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
55'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Опасность предотвращена - Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 вступил в отбор удачно
54'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
54'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Фиорентина
52'
Шанс! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
52'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
52'
Кьеза Федерико нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кьеза Федерико и Ганцко Давид из команды Фиорентина.
51'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
51'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Петанья Андреа нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
49'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Симеоне Джованни задерживает мяч рукой
48'
Фиорентина контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
48'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ганцко Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
46'
Фиорентина контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Ганцко Давид
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
47'
Пьяца Марко не смог попасть в створ ударом издали
47'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
45'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
44'
Фиорентина контролирует мяч.
44'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
44'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
42'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Фиорентина
42'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
41'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
40'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
40'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
40'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
39'
Удар от ворот произведет Фиорентина
39'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
37'
Выглядело как неплохой момент. Симеоне Джованни из команды Фиорентина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
37'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
37'
Фиорентина контролирует мяч.
Травма, повреждение
37'
Лаццари Мануэль возвращается на поле.
37'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
35'
Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Бираги Кристиано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Бираги Кристиано грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
32'
Фиорентина контролирует мяч.
31'
Антенуччи Мирко пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
31'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
30'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
28'
Верету Жордан сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГОООООЛ - Миленкович Никола Фиорентина забивает ударом головой
Угловой
28'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
28'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Фелипе Диас наказан за толчок Кьеза Федерико
27'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Петанья Андреа наказан за толчок Уго Витор
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Удар от ворот произведет Фиорентина
25'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
25'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
24'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Фарес Мохамед задерживает мяч рукой
23'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
23'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
23'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Антенуччи Мирко пострадал.
22'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
20'
Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Пьяца Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Плохо сыграл Фарес Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
Фол, нарушение
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Бенасси Марко пострадал.
17'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
16'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
16'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
14'
Герсон Сантос из команды Фиорентина в офсайде
13'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
13'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Кьеза Федерико оказался на газоне.
11'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
9'
Миленкович Никола из команды Фиорентина в офсайде
9'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
7'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
7'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
5'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
5'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
4'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
2'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
2'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013
Фиорентина
92.5% (161)
Ничья:
6.3% (11)
СПАЛ 2013
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
29.3% (51)
Фиорентина:
29.3% (51)
Фиорентина:
26.4% (46)
Ничья:
5.2% (9)
Фиорентина:
3.4% (6)
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