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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Эуганео
Состав команд
15
Бро
Жереми
Падова 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 23 Daniele Cappelletti Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 3 Sergio Contessa Защитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 18 Davide Mazzocco Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 35 Мандорлини Маттео Полузащитник
- 38 Клеменца Лука Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 10 Vicenzo Sarno Нападающий
- 21 Davide Marcandella
- 14 Eyob Zambataro
- 4 Riccardo Serena
- 9 Marco Guidone
- 8 Mattia Minesso
- 26 Andrea Cisco
- 20 Luca Ravanelli
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 11 Капоне Кристиан Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Падова (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
- 21.03.2018 Падова 1:1 ФералпиСало СC
- 12.03.2018 Бассано Виртус 1:2 Падова СC
- 03.03.2018 Падова 0:2 Терамо СC
Пескара (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
Последние игры между собой
Падова: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Фоджа
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|9.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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