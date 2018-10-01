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Стадион:
Падова
 
Отложен
Пескара
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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