Текстовая онлайн трансляция матча Акхисар - Краснодар

Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu
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Текстовая онлайн трансляция матча Акхисар - КраснодарДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Акхисар - Краснодар
Акхисар
7.5% (6)
Ничья:
16.3% (13)
Краснодар
76.3% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Краснодар:
37.5% (30)
0:1 Краснодар:
17.5% (14)
1:1 Ничья:
15% (12)
0:2 Краснодар:
12.5% (10)
1:3 Краснодар:
5% (4)
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