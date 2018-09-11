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Стадион:
Акхисар
 
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Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Акхисар - Краснодар

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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:
Прогнозы на матч Акхисар - Краснодар
Акхисар
7.5% (6)
Ничья:
16.3% (13)
Краснодар
76.3% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
37.5% (30)
Краснодар:
17.5% (14)
Ничья:
15% (12)
Краснодар:
12.5% (10)
Краснодар:
5% (4)
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