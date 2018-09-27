Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус

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Стадион: Дачия-Арена
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.09.2018 Болонья 2:1 Удинезе СA
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Кьево 0:2 Удинезе СA
- 16.09.2018 Удинезе 1:1 Торино СA
- 07.09.2018 Удинезе 0:0 Целе ТМК
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 19.08.2018 Парма 2:2 Удинезе СA
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 04.08.2018 Удинезе 1:2 Ганновер 96 ТМК
- 04.08.2018 Ганновер 96 5:1 Удинезе ТМК
- 01.08.2018 Удинезе 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 30.07.2018 Удинезе 1:1 Аль-Вахда ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Горица 0:2 Удинезе ТМК
- 14.07.2018 Раппрезентатива 0:10 Удинезе ТМК
- 20.05.2018 Удинезе 1:0 Болонья СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Juventus U23 ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе Серия A
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус Серия A
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус Серия A
- 15.10.2016 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 17.01.2016 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 23.08.2015 Ювентус 0:1 Удинезе Серия A
- 01.02.2015 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 13.09.2014 Ювентус 2:0 Удинезе Серия A
- 14.04.2014 Удинезе 0:2 Ювентус Серия A
- 01.12.2013 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 19.01.2013 Ювентус 4:0 Удинезе Серия A
- 02.09.2012 Удинезе 1:4 Ювентус Серия A
- 28.01.2012 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 21.12.2011 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 30.01.2011 Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
- 19.09.2010 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 03.04.2010 Удинезе 3:0 Ювентус Серия A
- 22.11.2009 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 28.01.2009 Удинезе 2:1 Ювентус Серия A
- 14.09.2008 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Дженоа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 4
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Аталанта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 18
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Удинезе
7.9% (5)
Ничья:
4.8% (3)
Ювентус
87.3% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
31.7% (20)
0:2 Ювентус:
30.2% (19)
0:1 Ювентус:
9.5% (6)
1:3 Ювентус:
9.5% (6)
1:0 Удинезе:
4.8% (3)
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