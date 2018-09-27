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Стадион:
Удинезе
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Удинезе
7.9% (5)
Ничья:
4.8% (3)
Ювентус
87.3% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
31.7% (20)
Ювентус:
30.2% (19)
Ювентус:
9.5% (6)
Ювентус:
9.5% (6)
Удинезе:
4.8% (3)
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