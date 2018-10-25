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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
22' Желтая карточкаЭнрике Бруно
23' Желтая карточкаСарате Мауро
29' Желтая карточкаОлаза Лукас
30' Желтая карточкаГомес Густаво
63' Желтая карточкаВилья Себастьян
1:0
84' ГолБенедетто Дарио
|
22'
23'
29'
30'
63'
84'
1:0
88'
2:0
Состав команд
20
Олаза
Лукас
17
Абила
Рамон
19
Сарате
Мауро
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
10
Мойсес
Лима
7
Dudu
X
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 24 Искиэрдос Карлос Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 20 Олаза Лукас Защитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 17 Абила Рамон Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 33 Gonzalo Lamardo
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 26 Луис Виктор Защитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 3 Эду Драсена
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
Палмейрас (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
- 10.08.2018 Серро Портеньо 0:2 Палмейрас КЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
87'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Тьяго Сантос выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
77'
Бока Хуниорс делает замену. Абила Рамон уходит с поля, а Бенедетто Дарио выходит на его замену.
76'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
63'
Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
56'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
30'
Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
29'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
23'
Сарате Мауро получил желтую карточку от судьи
22'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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