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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/2 финала
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Палмейрас
0'
22' Желтая карточка
Энрике Бруно
23' Желтая карточка
Сарате Мауро
29' Желтая карточка
Олаза Лукас
30' Желтая карточка
Гомес Густаво
63' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:0
84' Гол
Бенедетто Дарио
2:0
88' Гол
 90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
87'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Тьяго Сантос выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
77'
Бока Хуниорс делает замену. Абила Рамон уходит с поля, а Бенедетто Дарио выходит на его замену.
76'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
56'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Сарате Мауро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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