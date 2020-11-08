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Болонья
0:1
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
23' Гол
Осимхен Виктор
25' Желтая карточка
Домингес Николас
27' Желтая карточка
Данило Ларанжера
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Кулибали Калиду
62' Желтая карточка
Схаутен Йерди
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
4
Денсвил
Стефано
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуа
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Болонья
4-2-3-1
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Осимхен Виктор
(Лосано Ирвин)
25'
Домингес Николас
 
27'
Данило Ларанжера
 
49'
 
Кулибали Калиду
62'
Схаутен Йерди
 
62'
Сванберг Маттиас
Домингес Николас
 
70'
Виньято Эмануэль
Денсвил Стефано
 
75'
 
Политано Маттео
Мертенс Дрис
75'
 
Зелиньски Петр
Лосано Ирвин
82'
 
Элмас Элиф
Инсинье Лоренцо
83'
 
Петанья Андреа
Осимхен Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 6 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 4 0.57
2. Барроу Муса 2 0.29
3. Паласио Родриго 1 0.14
4. Сванберг Маттиас 1 0.14
5. Орсолини Риккардо 1 0.14
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.14
7. Ольсен Андреас 1 0.14
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.57
2. Мертенс Дрис 2 0.29
3. Политано Маттео 2 0.29
4. Осимхен Виктор 2 0.29
5. Инсинье Лоренцо 2 0.29
6. Зелиньски Петр 1 0.14
7. Петанья Андреа 1 0.14
8. Элмас Элиф 1 0.14
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Сансоне Никола 2 0
5. Томиясу Такэхиро 2 0
6. Схаутен Йерди 2 0
7. Домингес Николас 2 0
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
9. М'Байе Ибрахим 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Оспина Давид 1 0
2. Манолас Костас 1 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Лосано Ирвин 1 0
6. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 18.18% (2)
 Наполи 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло
Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи
Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Болонья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Болонья 1:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Болонья Серия A
Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Болонья 0.6% (1)
X 7.1% (11)
Наполи 92.3% (144)
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1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.15 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 9.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.30 1.73
  4.70 4.26 1.70

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 1.82 1.97 4.10 1.23 1.12 6.10 2.06 1.81 1.80 2.06 1.12 6.10 1.32 3.35 1.02 13.00 1.09 6.20 1.04 10.00 1.01 12.00
15.50 1.02 14.25 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.54 1.57 1.98 1.85 1.61 2.34 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.85
5.99 1.15 2.67 1.52 2.38 1.64 2.09 1.81 1.83 2.08 1.66 2.33 1.51 2.74 1.26 4.18 1.10 8.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 2.48 1.55 1.50 2.55 1.23 4.10 1.05 9.50
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.29 1.36 2.62 1.52 1.95 1.93 1.65 2.32 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
Где смотреть матч Болонья 0:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:1 Наполи

Исход игры
Болонья
0.6% (1)
Ничья
7.1% (11)
Наполи
92.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
72.37% (110)
Меньше
27.63% (42)
Обе команды забьют
Да
76.32% (116)
Нет
23.68% (36)
Популярный счёт
1:2 Наполи
59% (92)
0:1 Наполи
12.2% (19)
0:2 Наполи
9.6% (15)
1:3 Наполи
6.4% (10)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:3 Наполи
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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