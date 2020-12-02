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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
ПСЖ
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
9
Марсьяль
Антони
7
Кавани
Эдинсон
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
3
Кимпембе
Преснел
6
Верратти
Марко
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
10
Неймар
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 5 (1) 1.25
2. Фернандеш Бруну 3 (1) 0.75
3. Марсьяль Антони 2 (1) 0.5
4. Гринвуд Мэйсон 1 0.25
5. Джеймс Дэниэл 1 0.25
6. Погба Поль 0 0
7. Шоу Люк 0 0
8. Фред Сантос 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Мойзе 2 0.5
2. Ди Мария Анхель 1 0.25
3. Неймар 1 (1) 0.25
4. Мбаппе Килиан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Туанзебе Аксел 3 0
2. Матич Неманья 1 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Мактоминай Скотт 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 1 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Верратти Марко 1 0
5. Кюрзава Левен 1 0
6. Рафинья Алькантара 1 0
7. Эррера Андер 1 0
8. Паредес Леандро 1 0
9. Данилу Перейра 1 0
10. Керер Тило 1 0
11. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 41.67% (5)
 ПСЖ 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Международный кубок чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 0 1 12 - 4 9
2. РБ Лейпциг 3:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
4. Истанбул Башакшехир 1:3 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. РБ Лейпциг 3:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир 1:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. РБ Лейпциг 3:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Истанбул Башакшехир 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Манчестер Юнайтед 34.4% (53)
    X 41.6% (64)
    ПСЖ 24% (37)
    Все прогнозы
    3.45 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    ПСЖ
    2.85
    3.74
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.45 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.55 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.74 2.84
      2.52 3.62 2.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    18.00 0.00 12.00 1.01 4.70 1.16 3.95 1.23 2.45 1.59 2.18 1.73 1.92 1.94 1.75 2.15 1.57 2.41 1.30 3.55 1.23 4.20 1.09 6.80 1.08 7.40 1.03 12.50 1.02 11.00
    15.50 1.02 13.00 1.03 5.00 1.18 3.94 1.26 2.52 1.65 1.91 1.91 1.59 2.39 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.10
    5.43 1.18 2.83 1.46 2.47 1.60 2.20 1.74 1.94 1.96 1.73 2.22 1.59 2.48 1.51 2.71 1.23 4.57 1.10 8.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.58 1.63 2.37 1.25 3.95
    3.68 1.28 2.43 1.56 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.11 1.41 2.46 1.61 1.87 2.04 1.61 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.50
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - ПСЖ

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    34.4% (53)
    Ничья
    41.6% (64)
    ПСЖ
    24% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.25% (94)
    Меньше
    37.75% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    90.73% (137)
    Нет
    9.27% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (44)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    26.6% (41)
    1:2 ПСЖ
    16.9% (26)
    2:2 Ничья
    12.3% (19)
    2:3 ПСЖ
    2.6% (4)
    0:2 ПСЖ
    2.6% (4)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    1.9% (3)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    1.9% (3)
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