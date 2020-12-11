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  3. Италия
Сассуоло
1:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
7' Пенальти
Берарди Доменико
9' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
23' Желтая карточка
Ионице Артур
40' Желтая карточка
Берарди Доменико
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Гараслин Лукаш
49' Красная карточка
Гараслин Лукаш
69' Желтая карточка
Барба Федерико
87' Желтая карточка
Дабо Брайан
88' Желтая карточка
Айхан Кан
90'+6
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
8
Лопес
Максим
27
Гараслин
Лукаш
10
Джуричич
Филип
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
29
Ионице
Артур
9
Лападула
Джанлука
17
Капрари
Джанлука
Сассуоло
4-2-3-1
Беневенто
4-3-3

Ход матча

7'
Берарди Доменико
1:0
9'
 
Хетемай Перпарим
23'
 
Ионице Артур
40'
Берарди Доменико
 
46'
 
Инсинье Роберто
Хетемай Перпарим
48'
Гараслин Лукаш
 
49'
Гараслин Лукаш
 
56'
Бога Жереми
Джуричич Филип
 
57'
Распадори Джакомо
Лопес Максим
 
57'
Айхан Кан
Тольян Йереми
 
57'
 
Дабо Брайан
Ионице Артур
69'
 
Барба Федерико
76'
 
Сау Марко
Барба Федерико
79'
 
Фальке Яго
Капрари Джанлука
83'
Рожерио да Силва
Кирьякопулос Георгиос
 
86'
Мюлдюр Мерт
Берарди Доменико
 
87'
 
Дабо Брайан
88'
Айхан Кан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 5 (2) 0.45
2. Капуто Франческо 5 (1) 0.45
3. Джуричич Филип 3 0.27
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.18
5. Кирикеш Влад 1 0.09
6. Дефрель Грегоре 1 0.09
7. Бога Жереми 1 0.09
8. Бурабия Мехди 1 0.09
9. Лопес Максим 1 0.09
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.27
2. Капрари Джанлука 3 0.27
3. Кальдирола Лука 2 0.18
4. Летиция Гаэтано 2 0.18
5. Инсинье Роберто 1 0.09
6. Импрота Риккардо 1 0.09
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 4 0
2. Лопес Максим 3 0
3. Кирикеш Влад 2 0
4. Берарди Доменико 2 0
5. Айхан Кан 2 0
6. Феррари Джанмарко 2 0
7. Гараслин Лукаш 0 1
8. Обьянг Педро 1 0
9. Джуричич Филип 1 0
10. Бурабия Мехди 1 0
11. Марлон 1 0
12. Кирьякопулос Георгиос 1 0
13. Траоре Хамед 1 0
14. Рожерио да Силва 1 0
15. Распадори Джакомо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 4 0
2. Скьяттарелла Паскуале 4 0
3. Ионице Артур 3 0
4. Импрота Риккардо 3 0
5. Барба Федерико 3 0
6. Фулон Дам 3 0
7. Капрари Джанлука 1 1
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Кальдирола Лука 2 0
11. Дабо Брайан 2 0
12. Инсинье Роберто 1 0
13. Летиция Гаэтано 1 0
14. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 10% (2) 10% (2) 5% (1) 10% (2) 25% (5) 40% (8)
 Беневенто 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя
Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло 2:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сассуоло 88.9% (136)
X 8.5% (13)
Беневенто 2.6% (4)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 5.80 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.20 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 4.70
  1.41 3.64 15.37

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 14.00 1.01 1.22 4.20 4.40 1.18 1.16 5.10 2.18 1.73 2.03 1.87 1.79 2.12 1.01 15.00 1.38 3.25 1.03 12.00 1.13 6.40 1.04 10.00 1.03 10.00 1.04 10.00
17.75 1.01 16.25 1.01 5.25 1.17 4.70 1.20 2.53 1.52 1.96 1.86 1.72 2.45 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.95 1.08 8.10 1.02 14.75
1.85 2.01 1.52 2.58 2.06 1.81 1.64 2.32 1.93 1.95 1.67 2.28 1.41 3.02 1.54 2.58 1.42 2.97 1.75 2.16 1.53 2.60 1.36 3.30 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.70 1.47 1.72 2.10 1.28 4.20 1.10 6.80 1.08 7.77
4.05 1.24 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.17 4.60
3.13 1.41 2.48 1.59 1.88 2.03 1.45 2.88 1.25 4.13 1.65 2.33 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.08 1.70 1.59 2.35 1.35 3.05
5.50 1.16 4.20 1.23 2.11 1.73 1.51 2.56 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
2.75 1.24
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Беневенто

Исход игры
Сассуоло
88.9% (136)
Ничья
8.5% (13)
Беневенто
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
59.73% (89)
Нет
40.27% (60)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
39.9% (61)
1:0 Сассуоло
22.2% (34)
2:0 Сассуоло
15% (23)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Сассуоло
6.5% (10)
1:2 Беневенто
2% (3)
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