  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:4
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
25' Гол
Зелиньски Пётр
30' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
53' Желтая карточка
Соттил Рикардо
1:1
60' Гол
Педро Жоао
1:2
62' Гол
Зелиньски Пётр
65' Вторая желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
72' Желтая карточка
Зелиньски Пётр
1:3
74' Гол
Лосано Ирвинг
85' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
1:4
86' Пенальти
Инсинье Лоренцо
90'+1
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
40
Валюкевич
Себастьян
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
20
Перейро
Гастон
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
37
Петанья
Андреа
24
Инсинье
Лоренцо
Кальяри
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 9 (2) 0.6
2. Симеоне Джованни 5 0.33
3. Соттил Рикардо 2 0.13
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.13
5. Паволетти Леонардо 1 0.07
6. Нандес Найтан 1 0.07
7. Марин Рэзван 1 0.07
8. Годин Диего 1 0.07
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 7 0.47
2. Инсинье Лоренцо 6 (1) 0.4
3. Мертенс Дрис 4 0.27
4. Зелиньски Пётр 3 0.2
5. Политано Маттео 3 0.2
6. Петанья Андреа 3 0.2
7. Осимхен Виктор 2 0.13
8. Фабиан Руис 1 0.07
9. Демме Диего 1 0.07
10. Элмас Эльиф 1 0.07
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Оспина Давид 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 4 1
2. Паволетти Леонардо 3 0
3. Нандес Найтан 3 0
4. Соттил Рикардо 2 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Педро Жоао 1 0
9. Краньо Алессио 1 0
10. Калигара Фабрицио 1 0
11. Дзаппа Габриэле 1 0
12. Олива Кристиан 1 0
13. Трипальделли Алессандро 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 3 1
2. Ди Лоренцо Джованни 3 0
3. Лосано Ирвинг 3 0
4. Инсинье Лоренцо 1 1
5. Оспина Давид 2 0
6. Кулибали Калиду 2 0
7. Руй Мариу 2 0
8. Политано Маттео 2 0
9. Лоботка Станислав 2 0
10. Манолас Костас 1 0
11. Демме Диего 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 36.36% (8) 9.09% (2) 13.64% (3)
 Наполи 3.23% (1) 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5) 32.26% (10) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан
Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Кальяри Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A
Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Кальяри 2.1% (3)
X 7% (10)
Наполи 90.8% (129)
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.90 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.40 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 8.20 1.11
  37.68 8.01 1.13

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.17 2.46 1.55 1.95 1.87 1.60 2.36 1.24 4.10 1.09 7.40
4.50 1.14 3.62 1.25 2.30 1.59 1.91 1.89 1.63 2.42 1.27 3.76 1.19 4.40 1.08 6.65 1.06 7.90
18.00 0.00 10.00 1.04 3.50 1.30 2.45 1.55 1.60 2.33 2.18 1.75 1.22 4.20 1.75 2.17 1.15 5.30 1.03 12.00 2.22 1.65 1.42 2.85 1.22 4.20 1.03 13.00 1.03 12.00
5.02 1.20 2.99 1.42 2.67 1.50 2.12 1.77 1.83 2.05 1.53 2.61 1.40 3.10 3.00 1.42 2.49 1.57 1.98 1.90 1.61 2.40 1.79 2.08 1.48 2.72 1.17 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.42 1.52 1.60 2.25 1.16 4.90
3.64 1.28 2.45 1.55 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.40
2.55 1.50 1.62 2.27 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
2.37 1.62 1.95 1.93 1.50 2.67 1.34 3.42 1.37 3.24 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.48 1.30 3.30
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.83 1.44 2.77 1.28 3.68
2.04 1.78 1.47 2.45 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.00 1.35
Где смотреть матч Кальяри 1:4 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:4 Наполи

Исход игры
Кальяри
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Наполи
90.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
65.47% (91)
Меньше
34.53% (48)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
1:2 Наполи
52.8% (75)
0:2 Наполи
16.9% (24)
0:1 Наполи
9.9% (14)
1:3 Наполи
7% (10)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:1 Кальяри
1.4% (2)
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