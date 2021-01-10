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  2. Матчи
  3. Италия
Парма
0:2
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
23' Желтая карточка
Бузи Максим
26' Желтая карточка
Бругман Гастон
0:1
55' Гол
Альберто Луис
63' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
66' Желтая карточка
Болог Ботонд
0:2
67' Гол
Кайседо Фелипе
68' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
90'+4
1
Сепе
Луиджи
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
30
Валенти
Лаутаро
42
Бузи
Максим
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
19
Зом
Симон
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Парма
4-3-3
Лацио
3-5-2

Ход матча

23'
Бузи Максим
 
26'
Бругман Гастон
 
34'
Болог Ботонд
Валенти Лаутаро
 
46'
Риччи Джакомо
Осорио Йордан
 
55'
0:1
Альберто Луис
(Лаццари Мануэль)
63'
Эрнани Азеведо
 
63'
Инглезе Роберто
Бругман Гастон
 
64'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Альберто Луис
66'
Болог Ботонд
 
67'
0:2
Кайседо Фелипе
(Милинкович-Савич Сергей)
68'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
70'
 
Перейра Андреас
Кайседо Фелипе
71'
 
Катальди Данило
Лукас Лейва
75'
Михэйлэ Валентин
Зом Симон
 
84'
 
Патрик
Лаццари Мануэль
84'
 
Андерсон Джаван
Марусич Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.24
2. Эрнани Азеведо 3 0.18
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.12
4. Куртич Ясмин 2 0.12
5. Гальоло Риккардо 1 0.06
6. Карамо Янн 1 0.06
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 11 (3) 0.65
2. Кайседо Фелипе 6 0.35
3. Альберто Луис 4 0.24
4. Милинкович-Савич Сергей 3 0.18
5. Лаццари Мануэль 1 0.06
6. Корреа Хоакин 1 0.06
7. Перейра Андреас 1 0.06
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Бругман Гастон 2 0
7. Инглезе Роберто 2 0
8. Сиприен Вилан 2 0
9. Пеццелла Джузеппе 2 0
10. Бузи Максим 2 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Скоццарелла Маттео 1 0
13. Корнелиус Андреас 1 0
14. Лорини Венсан 1 0
15. Гальоло Риккардо 1 0
16. Грасси Альберто 1 0
17. Осорио Йордан 1 0
18. Карамо Янн 1 0
19. Брунетта Хуан 1 0
20. Зом Симон 1 0
21. Болог Ботонд 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
2. Лукас Лейва 5 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Эскаланте Гонсало 4 0
6. Худт Уэсли 4 0
7. Фарес Мохамед 4 0
8. Патрик 3 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 2 0
11. Ачерби Франческо 2 0
12. Марусич Адам 2 0
13. Лаццари Мануэль 2 0
14. Луис Фелипе 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Катальди Данило 1 0
17. Милинкович-Савич Сергей 1 0
18. Перейра Андреас 1 0
19. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Лацио 22.22% (6) 11.11% (3) 3.7% (1) 33.33% (9) 14.81% (4) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус
Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи
Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Парма 0:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Лацио 4:1 Парма Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A
Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
5. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
6. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
7. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
13. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Парма 5.6% (8)
X 8.3% (12)
Лацио 86.1% (124)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 4.20 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 4.25 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 7.77 1.12
  32.68 7.39 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.23 2.11 1.73 1.67 2.22 1.44 2.80 1.17 5.20 1.06 9.60
10.75 1.00 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
4.90 1.17 3.50 1.30 1.95 1.85 2.40 1.57 2.21 1.71 1.82 1.97 1.89 1.97 1.20 4.44 1.12 6.10 1.01 15.00 1.02 13.00 1.03 8.80 1.02 9.50 0.00 16.50
3.84 1.28 2.47 1.58 2.90 1.44 2.36 1.63 1.82 2.06 1.51 2.66 1.61 2.41 1.36 3.29 1.66 2.30 1.52 2.63 1.42 3.01 1.16 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
1.52 2.52 1.08 7.77 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.31 3.57 1.17 5.44 1.34 3.42 1.70 2.23 1.50 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.15 1.36 1.81 1.92 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.33
Где смотреть матч Парма 0:2 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:2 Лацио

Исход игры
Парма
5.6% (8)
Ничья
8.3% (12)
Лацио
86.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 Лацио
52.1% (75)
0:1 Лацио
17.4% (25)
0:2 Лацио
11.1% (16)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:1 Парма
4.2% (6)
1:3 Лацио
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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