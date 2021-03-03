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  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Верона
0' 13'
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
25
Сау
Марко
28
Скьяттарелла
Паскуале
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Беневенто
4-3-2-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

11'
Фулон Дам
Летиция Гаэтано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.21
2. Лападула Джанлука 4 0.17
3. Сау Марко 3 (1) 0.13
4. Летиция Гаэтано 3 0.13
5. Инсинье Роберто 2 0.08
6. Кальдирола Лука 2 0.08
7. Виола Николас 2 (1) 0.08
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Фальке Яго 1 0.04
11. Импрота Риккардо 1 0.04
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.25
2. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.21
3. Димарко Федерико 3 0.13
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.08
5. Фавилли Андреа 2 0.08
6. Илич Иван 2 0.08
7. Фараони Марко 1 0.04
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Колли Эбрима 1 0.04
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 8 1
2. Глик Камил 6 1
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Барба Федерико 5 0
6. Капрари Джанлука 3 1
7. Дабо Брайан 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Хетемай Перпарим 3 0
10. Туиа Алессандро 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Маджио Кристиан 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Монтипо Лоренцо 2 0
16. Депаоли Фабио 2 0
17. Сау Марко 0 1
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Сильвестри Марко 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
21. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)
 Верона 8% (2) 20% (5) 4% (1) 8% (2) 44% (11) 16% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория
Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона
Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Верона 3:1 Беневенто Серия A Верона 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 0:1 Верона Серия B Беневенто 3:0 Верона Серия A
Верона 1:0 Беневенто Серия A Верона 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 2:0 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Беневенто 15.1% (23)
X 46.7% (71)
Верона 38.2% (58)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Верона
3.50
3.40
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.20 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.34 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.40 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.03 6.95 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.93 1.97 1.44 2.79 1.30 3.40 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
9.70 1.03 7.10 1.08 3.15 1.36 2.60 1.53 2.00 1.75 1.87 2.02 1.76 2.20 1.38 2.80 1.29 3.50 1.11 6.70 1.09 6.50 1.03 13.00 1.02 12.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.86 1.94 1.41 2.91 1.12 6.25 1.10 7.60
1.85 1.95 1.36 3.15 1.10 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.59 1.50 1.72 2.12 1.28 3.68 1.20 4.65
2.41 1.51 1.59 2.17 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 2.07
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.27
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Верона

Исход игры
Беневенто
15.1% (23)
Ничья
46.7% (71)
Верона
38.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
77.7% (115)
Нет
22.3% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (69)
1:2 Верона
23% (35)
0:1 Верона
10.5% (16)
1:0 Беневенто
7.2% (11)
2:1 Беневенто
6.6% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Беневенто
1.3% (2)
0:2 Верона
1.3% (2)
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