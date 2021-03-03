Беневенто
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Чиро Вигорито
Верона
15
Глик
Камил
25
Сау
Марко
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.21
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.17
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.13
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.13
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.08
|7.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.08
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.04
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.04
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Глик Камил
|0
|0
|14.
|Барба Федерико
|0
|0
|15.
|Фулон Дам
|0
|0
|16.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|6
|0.25
|2.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.21
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.13
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.08
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.08
|6.
|Илич Иван
|2
|0.08
|7.
|Фараони Марко
|1
|0.04
|8.
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|1
|2.
|Глик Камил
|6
|1
|3.
|Ионице Артур
|5
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|5.
|Барба Федерико
|5
|0
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|7.
|Дабо Брайан
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|16.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|17.
|Сау Марко
|0
|1
|18.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Барак Антонин
|3
|1
|7.
|Давидович Павел
|4
|0
|8.
|Ловато Маттео
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|21.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
|Верона
|8% (2)
|20% (5)
|4% (1)
|8% (2)
|44% (11)
|16% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория
Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона
Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|47 - 29
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|55 - 31
|47
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|48 - 37
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|31 - 27
|36
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|33 - 36
|31
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 37
|29
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 33
|29
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 36
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 36
|26
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 44
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 41
|19
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|25
|3
|4
|18
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|30 - 18
|22
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 21
|12
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 33
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Верона
Исход игры
Беневенто
15.1% (23)
Ничья
46.7% (71)
Верона
38.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
77.7% (115)
Нет
22.3% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (69)
1:2 Верона
23% (35)
0:1 Верона
10.5% (16)
1:0 Беневенто
7.2% (11)
2:1 Беневенто
6.6% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Беневенто
1.3% (2)
0:2 Верона
1.3% (2)
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