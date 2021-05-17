Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Наполи
 
Позже

Стадион:
Верона

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 19 (7) 0.51
2. Лосано Ирвинг 11 0.3
3. Осимхен Виктор 10 0.27
4. Мертенс Дрис 9 0.24
5. Политано Маттео 9 0.24
6. Зелиньски Пётр 8 0.22
7. Петанья Андреа 4 0.11
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
9. Фабиан Руис 3 0.08
10. Демме Диего 2 0.05
11. Элмас Эльиф 2 0.05
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.05
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.19
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.14
3. Димарко Федерико 5 0.14
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.05
7. Калинич Никола 2 0.05
8. Фавилли Андреа 2 0.05
9. Сальседо Эдди 2 0.05
10. Илич Иван 2 0.05
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
14. Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Бакайоко Тьемуэ 4 1
5. Манолас Костас 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Осимхен Виктор 4 0
9. Инсинье Лоренцо 2 1
10. Политано Маттео 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Ррахмани Амир 2 0
17. Гулам Фаузи 1 0
18. Фабиан Руис 1 0
19. Максимович Никола 1 0
20. Контини Никита 1 0
21. Хюсай Эльсейд 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Чеккерини Федерико 8 0
3. Давидович Павел 8 0
4. Маньяни Джанджакомо 8 0
5. Барак Антонин 5 1
6. Тамез Адриен 6 0
7. Дзакканьи Маттиа 6 0
8. Стураро Стефано 5 0
9. Димарко Федерико 5 0
10. Ловато Маттео 5 0
11. Гюнтер Корай 4 0
12. Лазович Дарко 3 0
13. Сальседо Эдди 3 0
14. Калинич Никола 2 0
15. Велозу Мигель 1 0
16. Ди Кармине Самуэль 1 0
17. Сильвестри Марко 1 0
18. Бесса Даниэль 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
20. Фавилли Андреа 1 0
21. Виейра Ронни 1 0
22. Данци Андреа 1 0
23. Илич Иван 1 0
24. Колли Эбрима 1 0
25. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 13.41% (11) 12.2% (10) 18.29% (15) 13.41% (11) 20.73% (17) 21.95% (18)
 Верона 10.81% (4) 16.22% (6) 5.41% (2) 16.22% (6) 32.43% (12) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри
Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя
Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
Верона 3:1 Наполи Серия A Верона 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A
Верона 1:3 Наполи Серия A Наполи 3:0 Верона Серия A Наполи 3:0 Верона Кубок Верона 0:2 Наполи Серия A Верона 2:0 Наполи Серия A Наполи 6:2 Верона Серия A Наполи 5:1 Верона Серия A Верона 0:3 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Наполи 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Верона
    1.22
    7.80
    15.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Наполи - Верона

    Исход игры
    Наполи
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (22)
    Нет
    55.1% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    36.7% (18)
    2:1 Наполи
    22.4% (11)
    3:1 Наполи
    14.3% (7)
    3:0 Наполи
    8.2% (4)
    1:0 Наполи
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     