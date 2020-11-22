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Ротор
 
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Стадион:
Урал
Ротор
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.14
2. Муллин Камиль 2 0.14
3. Серченков Сергей 1 0.07
4. Степанов Данил 1 0.07
5. Понсе Андрес 1 0.07
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.36
2. Погребняк Павел 1 0.07
3. Страндберг Стефан 1 0.07
4. Панюков Андрей 1 0.07
5. Подберёзкин Вячеслав 1 0.07
6. Егорычев Андрей 1 0.07
7. Августиняк Рафал 1 0.07
8. Эль Кабир Отман 0 0
9. Мишкич Даниэль 0 0
10. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Байрыев Азат 3 1
3. Макаров Сергей 4 0
4. Степанов Данил 4 0
5. Кверквелия Соломон 3 0
6. Жигулёв Илья 3 0
7. Кожемякин Олег 3 0
8. Манучарян Армен 1 1
9. Алейник Олег 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Фламарион 2 0
12. Песегов Евгений 1 0
13. Султонов Мухаммад 1 0
14. Муллин Камиль 1 0
15. Пискунов Антон 1 0
16. Матрикарди Патрисио 1 0
17. Серченков Сергей 1 0
18. Понсе Андрес 1 0
19. Чондрич Йосип 1 0
20. Николаев Олег 1 0
21. Колесниченко Кирилл 1 0
22. Давиташвили Зурико 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 5 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Подберёзкин Вячеслав 3 0
6. Золотов Николай 3 0
7. Кулаков Денис 2 0
8. Бикфалви Эрик 2 0
9. Араторе Марко 2 0
10. Ароян Вараздат 2 0
11. Помазун Илья 2 0
12. Калинин Игорь 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Годзюр Ярослав 1 0
15. Погребняк Павел 1 0
16. Панюков Андрей 1 0
17. Евсеев Алексей 1 0
18. Бавин Юрий 1 0
19. Эль Кабир Отман 1 0
20. Йовичич Бранко 1 0
21. Ефремов Дмитрий 1 0
22. Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0
 Урал 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор
Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ
Урал Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал
Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Урал 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:4 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
6. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
7. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
8. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
9. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
10. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Ротор 25.5% (40)
    X 46.5% (73)
    Урал 28% (44)
    Все прогнозы
    2.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Урал
    3.05
    3.18
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.95 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.95 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.18 2.79

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.50 1.09 5.20 1.16 2.70 1.52 2.28 1.68 1.91 1.95 1.67 2.26 1.51 2.65 1.23 4.20 1.17 5.00 1.04 9.20 1.03 9.90 1.01 17.00
    7.20 1.10 5.60 1.15 2.54 1.53 1.90 1.92 1.54 2.65 1.23 4.30 1.17 5.20 1.05 10.50 1.04 11.50 1.00 21.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.53 2.50 1.27 3.80 1.06 9.40
    2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.72
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
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    Прогнозы на матч Ротор - Урал

    Исход игры
    Ротор
    25.3% (40)
    Ничья
    46.8% (74)
    Урал
    27.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.68% (38)
    Меньше
    75.32% (116)
    Обе команды забьют
    Да
    67.53% (104)
    Нет
    32.47% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.8% (66)
    1:0 Ротор
    13.9% (22)
    1:2 Урал
    13.3% (21)
    0:1 Урал
    12% (19)
    2:1 Ротор
    10.1% (16)
    0:0 Ничья
    3.8% (6)
    2:0 Ротор
    1.3% (2)
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