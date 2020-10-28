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Аудакс Итальяно
2:1
Конец матча
Боливар
0'
2' Желтая карточка
Luis Cabrera II
1:0
15' Гол
Nicolas Orellana
1:1
23' Пенальти
Сааведра Эрвин
37' Желтая карточка
Manuel Fernandez
81' Желтая карточка
Jorge Flores1
2:1
84' Гол
Jesus Ramirez
89' Красная карточка
Javier Rojas2
90'+6
12
Девекки
Хосе
16
Алваро
Делгадо
3
Manuel
Fernandez
5
Фабиан
Торрес
6
Diego
Torres
I
4
Osvaldo
Bosso
21
Luis
Cabrera
II
11
Jorge
Henriquez
20
Pablo
Damian
Lavandeira
22
Nicolas
Orellana
9
Rodrigo
Holgado
1
Javier
Rojas2
8
Бехарано
Диего
3
Джузино
Эдриан
5
Гутьеррес
Луис
11
Jorge
Flores1
26
Сааведра
Эрвин
6
Мачадо
Кристиан
18
Рей
Альваро
17
Арсэ
Хуан
Карлос
9
Marcos
Riquelme
33
Эмануэл
Андерсон
Аудакс Итальяно
Боливар

Бомбардиры внутри турнира

Аудакс Итальяно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodrigo Holgado 3 1
2. Nicolas Orellana 1 0.33
3. Jesus Ramirez 1 0.33
Боливар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сааведра Эрвин 1 (1) 1

Карточки

Аудакс Итальяно
# Игрок      
1. Diego Torres I 2 0
2. Manuel Fernandez 1 0
3. Nicolas Crovetto 1 0
4. Nicolas Orellana 1 0
5. Rodrigo Holgado 1 0
6. Luis Cabrera II 1 0
Боливар
# Игрок      
1. Javier Rojas2 0 1
2. Jorge Flores1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аудакс Итальяно 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Боливар 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: + = -
Универсидад де Чили 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 О'Хиггинз Депортес Икике 2:1 Аудакс Итальяно Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно
Аудакс Итальяно 0:0 Курико Юнидо Универсидад Католика Чили 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Ла Серена Антофагаста 2:2 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 1:1 Универсидад де Консепсьон Уачипато 2:1 Аудакс Итальяно Сантьяго Уондерерс 3:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:0 Куско ФК Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Куско ФК 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно
Боливар Последние 20 матчей: + = -
Боливар 2:3 Гуарани Асунсьон Палмейрас 5:0 Боливар Тигре 1:1 Боливар Боливар 1:2 Палмейрас
Боливар 1:1 Вильстерман Боливар 2:0 Тигре Олвейз Рэди 2:1 Боливар Гуарани Асунсьон 2:0 Боливар Боливар 0:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 2:4 Боливар Боливар 5:4 Стронгест Блуминг 2:1 Боливар Боливар 3:0 Аурора Гуабира 2:1 Боливар Боливар 4:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Боливар Сан-Хосе Оруро 2:5 Боливар Боливар 3:1 Муниципаль Де Винто Боливар 2:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 1:3 Боливар
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Manuel Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Сааведра Эрвин из команды Боливар забивает с точки!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Nicolas Orellana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Луис Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.40 1.42 5.30
1.99 3.55 3.52
3.72 2.09 3.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.03 8.50 1.06 8.50 1.05 2.75 1.42 2.08 1.74 1.47 2.55 1.71 2.12 1.51 2.55 1.04 9.00 1.14 5.10 1.28 3.45 1.02 10.50 1.11 5.80 1.02 11.00
8.90 1.05 3.50 1.28 2.70 1.44 1.92 1.92 1.47 2.60 1.33 3.20 1.13 5.45
3.79 1.27 3.05 1.39 2.64 1.50 2.13 1.75 2.68 1.49 2.23 1.69 1.76 2.12 1.49 2.67 1.22 4.39 1.11 6.92 1.41 2.98 1.32 3.45 1.34 3.31 1.51 2.63 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.95 1.37 1.93 1.87 2.05 1.72 1.12 5.60 1.22 4.00 1.02 11.00
2.94 1.37 1.95 1.80 1.42 2.73
2.79 1.46 2.28 1.65 1.77 2.10 1.48 2.70 1.35 3.29 1.22 4.44 1.99 1.88 1.63 2.34 1.27 3.81 1.19 4.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
2.65 1.44 1.67 2.13 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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