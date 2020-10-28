Аудакс Итальяно
2:1
Конец матча
Боливар
2' Желтая карточкаLuis Cabrera II
1:0
15' ГолNicolas Orellana
1:1
23' ПенальтиСааведра Эрвин
37' Желтая карточкаManuel Fernandez
81' Желтая карточкаJorge Flores1
2:1
84' ГолJesus Ramirez
89' Красная карточкаJavier Rojas2
12
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
12 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Oliver Rojas
-
-
-
31 Nikolas Aedo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рей АльвароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Асоге ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
32 Juan Cataldi
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
Ход матча
15'
1:0
23'
1:1
37'
81'
84'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodrigo Holgado
|3
|1
|2.
|Nicolas Orellana
|1
|0.33
|3.
|Jesus Ramirez
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сааведра Эрвин
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Diego Torres I
|2
|0
|2.
|Manuel Fernandez
|1
|0
|3.
|Nicolas Crovetto
|1
|0
|4.
|Nicolas Orellana
|1
|0
|5.
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|6.
|Luis Cabrera II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Javier Rojas2
|0
|1
|2.
|Jorge Flores1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аудакс Итальяно
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Боливар
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: + = -Универсидад де Чили 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 О'Хиггинз Депортес Икике 2:1 Аудакс Итальяно Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно
Аудакс Итальяно 0:0 Курико Юнидо Универсидад Католика Чили 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Ла Серена Антофагаста 2:2 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 1:1 Универсидад де Консепсьон Уачипато 2:1 Аудакс Итальяно Сантьяго Уондерерс 3:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:0 Куско ФК Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Куско ФК 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно
Боливар Последние 20 матчей: + = -Боливар 2:3 Гуарани Асунсьон Палмейрас 5:0 Боливар Тигре 1:1 Боливар Боливар 1:2 Палмейрас
Боливар 1:1 Вильстерман Боливар 2:0 Тигре Олвейз Рэди 2:1 Боливар Гуарани Асунсьон 2:0 Боливар Боливар 0:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 2:4 Боливар Боливар 5:4 Стронгест Блуминг 2:1 Боливар Боливар 3:0 Аурора Гуабира 2:1 Боливар Боливар 4:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Боливар Сан-Хосе Оруро 2:5 Боливар Боливар 3:1 Муниципаль Де Винто Боливар 2:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 1:3 Боливар
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.50
|1.03
|8.50
|1.06
|8.50
|1.05
|—
|—
|2.75
|1.42
|2.08
|1.74
|1.47
|2.55
|1.71
|2.12
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.14
|5.10
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.02
|10.50
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|—
|—
|8.90
|1.05
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.92
|1.92
|—
|—
|1.47
|2.60
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.13
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.79
|1.27
|3.05
|1.39
|2.64
|1.50
|2.13
|1.75
|2.68
|1.49
|2.23
|1.69
|1.76
|2.12
|1.49
|2.67
|1.22
|4.39
|1.11
|6.92
|1.41
|2.98
|1.32
|3.45
|1.34
|3.31
|1.51
|2.63
|1.33
|3.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.12
|5.60
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|2.94
|1.37
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.42
|2.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.28
|1.65
|1.77
|2.10
|1.48
|2.70
|1.35
|3.29
|1.22
|4.44
|—
|—
|1.99
|1.88
|1.63
|2.34
|1.27
|3.81
|1.19
|4.80
|—
|—