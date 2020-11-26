Феникс
1:4
Конец матча
Индепендьенте
0:1
3' ГолLucas Gonzalez
4' Желтая карточкаKaique1
25' Красная карточкаNicolas Fernandez3
27' Желтая карточкаAlexander Barboza
1:1
29' ПенальтиBryan Olivera
30' Желтая карточкаJorge Trinidad
1:2
38' ГолAlan Velasco
1:3
44' ГолРомеро Сильвио
1:4
51' ГолFederico Martinez3
69' Желтая карточкаЭрнандес Пабло II
71' Желтая карточкаIgnacio Pereira
74' Желтая карточкаAngel XXI
27
Angel
XXI
4
Kaique1
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Angel XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
4 Kaique1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Juan AlvezЗащитник
-
16 Camilo Nunez
-
14 Bruno Scorza
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lorenzo Carrabs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Gonzalo Asis
-
15 Alan Sonora
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
3'
0:1
4'
29'
1:1
30'
38'
1:2
44'
1:3
51'
71'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Некекаур Лусиано
|3
|0.6
|2.
|Maureen Franco
|1
|0.2
|3.
|Ignacio Pallas
|1
|0.2
|4.
|Nicolas Machado
|1
|0.2
|5.
|Bruno Scorza
|1
|0.2
|6.
|Bryan Olivera
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|3 (1)
|0.6
|2.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0.2
|3.
|Lucas Gonzalez
|1
|0.2
|4.
|Alan Velasco
|1
|0.2
|5.
|Federico Martinez3
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adrian Argacha
|3
|0
|2.
|Angel XXI
|2
|0
|3.
|Bryan Olivera
|2
|0
|4.
|Ignacio Pereira
|2
|0
|5.
|Nicolas Fernandez3
|0
|1
|6.
|Maureen Franco
|1
|0
|7.
|Некекаур Лусиано
|1
|0
|8.
|Ignacio Pallas
|1
|0
|9.
|Agustin Canobbio
|1
|0
|10.
|Manuel Ugarte
|1
|0
|11.
|Kaique1
|1
|0
|12.
|Jorge Trinidad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|2.
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|3.
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|4.
|Эрнандес Пабло II
|1
|0
|5.
|Alexander Barboza
|1
|0
|6.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|7.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Феникс
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Индепендьенте
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Феникс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Дефенсор Спортинг 0:1 Феникс Феникс 1:0 Penarol1 Данубио 1:0 Феникс Уачипато 1:1 Феникс
Феникс 3:1 Уачипато Феникс 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Феникс 0:0 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Феникс Серро Ларго 0:0 Феникс Рентистас 1:1 Феникс Феникс 1:0 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Феникс Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 2:0 Феникс Феникс 5:0 Дефенсор Спортинг Серро 2:2 Феникс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Феникс Феникс 1:1 Атлетико Прогресо Пласа Колония 1:1 Феникс
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|17.50
|6.75
|1.10
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