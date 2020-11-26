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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.36
2. Вальверде Федерико 3 0.27
3. Винисиус Жуниор 2 0.18
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.18
5. Модрич Лука 1 0.09
6. Азар Эден 1 0.09
7. Каземиро Карлос 1 0.09
8. Диас Мариано 1 0.09
9. Родриго 0 0
10. Марсело Виера 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Васкес Лукас 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.5
2. Суарес Луис 5 0.5
3. Льоренте Маркос 4 0.4
4. Карраско Янник 2 0.2
5. Корреа Анхель 1 0.1
6. Коста Диего 1 0.1
7. Лемар Тома 1 0.1
8. Торрейра Лукас 1 0.1
9. Триппьер Киран 0 0
10. Эрмосо Марио 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Винисиус Жуниор 1 0
10. Милитао Эдер 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Суарес Луис 2 0
3. Савич Стефан 2 0
4. Эррера Эктор 2 0
5. Ньигес Сауль 2 0
6. Льоренте Маркос 2 0
7. Фелиш Жоау 2 0
8. Коста Диего 1 0
9. Кондогбия Жоффрей 1 0
10. Корреа Анхель 1 0
11. Карраско Янник 1 0
12. Хименес Хосе 1 0
13. Эрмосо Марио 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Витоло Виктор 1 0
16. Фелипе Аугусто IV 1 0
17. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Атлетико М 15% (3) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов
Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
12. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
13. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Валенсия Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
15. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 39.6% (19)
    X 29.2% (14)
    Атлетико М 31.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетико М
    2.55
    3.44
    3.14
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.20 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.20 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.44 3.14
      2.48 3.37 3.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.05 1.38 2.37 1.63 1.96 1.90 1.73 2.18 1.36 3.15 1.27 3.90 1.10 7.00 1.08 7.40 1.01 13.50 0.00 23.00 0.00 20.00 0.00 23.00
    9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.35 1.61 1.80 2.23 1.37 3.15 1.27 3.84 1.10 7.20 1.08 8.10 1.02 15.75
    3.21 1.38 2.82 1.48 2.40 1.63 1.98 1.93 1.74 2.20 1.55 2.60 1.25 4.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 2.10 1.35 3.20 1.08 7.10
    2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
    2.80 1.49 2.29 1.69 1.78 2.16 1.50 2.78 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.49 1.58 2.26 1.23 3.95
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Мадрид
    39.6% (19)
    Ничья
    29.2% (14)
    Атлетико М
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    25% (12)
    1:2 Атлетико М
    20.8% (10)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Атлетико М
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    6.3% (3)
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