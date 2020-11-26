Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.36
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.27
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.18
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.18
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.09
|6.
|Азар Эден
|1
|0.09
|7.
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|8.
|Диас Мариано
|1
|0.09
|9.
|Родриго
|0
|0
|10.
|Марсело Виера
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Васкес Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.5
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.5
|3.
|Льоренте Маркос
|4
|0.4
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.2
|5.
|Корреа Анхель
|1
|0.1
|6.
|Коста Диего
|1
|0.1
|7.
|Лемар Тома
|1
|0.1
|8.
|Торрейра Лукас
|1
|0.1
|9.
|Триппьер Киран
|0
|0
|10.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Кроос Тони
|3
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Модрич Лука
|2
|0
|5.
|Марсело Виера
|2
|0
|6.
|Начо Игнасио
|2
|0
|7.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|10.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Суарес Луис
|2
|0
|3.
|Савич Стефан
|2
|0
|4.
|Эррера Эктор
|2
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|8.
|Коста Диего
|1
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|10.
|Корреа Анхель
|1
|0
|11.
|Карраско Янник
|1
|0
|12.
|Хименес Хосе
|1
|0
|13.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Витоло Виктор
|1
|0
|16.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|17.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Атлетико М
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|30% (6)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|12.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|15.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Исход игры
Реал Мадрид
39.6% (19)
Ничья
29.2% (14)
Атлетико М
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
25% (12)
1:2 Атлетико М
20.8% (10)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:1 Атлетико М
10.4% (5)
2:2 Ничья
8.3% (4)
1:0 Реал Мадрид
6.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!