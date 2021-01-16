Болонья
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Верона
1:0
19' ПенальтиОрсолини Риккардо
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.33
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.17
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.11
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.11
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.11
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.06
|7.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.06
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.06
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.06
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.06
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|4 (1)
|0.22
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.17
|3.
|Димарко Федерико
|2
|0.11
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.11
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.11
|6.
|Калинич Никола
|1
|0.06
|7.
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.06
|9.
|Илич Иван
|1
|0.06
|10.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|5.
|Домингес Николас
|4
|0
|6.
|Паласио Родриго
|3
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|0
|8.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|11.
|Сансоне Никола
|2
|0
|12.
|Сориано Роберто
|1
|0
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Димарко Федерико
|4
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|4.
|Барак Антонин
|2
|1
|5.
|Фараони Марко
|3
|0
|6.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|7.
|Ловато Маттео
|3
|0
|8.
|Лазович Дарко
|2
|0
|9.
|Тамез Адриен
|2
|0
|10.
|Давидович Павел
|2
|0
|11.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Верона
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта
Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан
Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Исход игры
Болонья
35.8% (53)
Ничья
50.7% (75)
Верона
13.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
28.77% (42)
Меньше
71.23% (104)
Обе команды забьют
Да
75.34% (110)
Нет
24.66% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.6% (69)
2:1 Болонья
17.6% (26)
1:0 Болонья
13.5% (20)
1:2 Верона
6.8% (10)
0:1 Верона
5.4% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Болонья
2% (3)
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