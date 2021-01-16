  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Верона
0'
1:0
19' Пенальти
Орсолини Риккардо
20'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
27
Давидович
Павел
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
7
Барак
Антонин
29
Калинич
Никола
Болонья
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

19'
Орсолини Риккардо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.33
2. Барроу Муса 3 0.17
3. Орсолини Риккардо 2 0.11
4. Сванберг Маттиас 2 0.11
5. Томиясу Такэхиро 2 0.11
6. Паласио Родриго 1 0.06
7. Виньято Эмануэль 1 0.06
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
9. Ольсен Андреас 1 0.06
10. Домингес Николас 1 0.06
11. Пас Нехуэн 1 0.06
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 4 (1) 0.22
2. Барак Антонин 3 0.17
3. Димарко Федерико 2 0.11
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.11
5. Фавилли Андреа 2 0.11
6. Калинич Никола 1 0.06
7. Лазович Дарко 1 0.06
8. Тамез Адриен 1 0.06
9. Илич Иван 1 0.06
10. Фараони Марко 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Данило Ларанжера 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Схаутен Йерди 4 0
5. Домингес Николас 4 0
6. Паласио Родриго 3 0
7. Хики Аарон 3 0
8. Дейкс Митчелл 1 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Сориано Роберто 1 0
13. М'Байе Ибрахим 1 0
14. Виньято Эмануэль 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Димарко Федерико 4 0
3. Маньяни Джанджакомо 4 0
4. Барак Антонин 2 1
5. Фараони Марко 3 0
6. Сальседо Эдди 3 0
7. Ловато Маттео 3 0
8. Лазович Дарко 2 0
9. Тамез Адриен 2 0
10. Давидович Павел 2 0
11. Цаканьи Маттиа 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Верона 11.76% (2) 23.53% (4) 0 11.76% (2) 41.18% (7) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта
Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан
Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Болонья 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Верона Серия A Верона 2:3 Болонья Серия A
Болонья 4:0 Верона Кубок Болонья 0:1 Верона Серия A Верона 0:2 Болонья Серия A Верона 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
9. Верона 0:0 Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья 0:0 Заявка 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Специя Заявка 17 4 5 8 23 - 32 17
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
10. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
11. Болонья 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Верона 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Болонья 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
17. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Болонья 35.8% (53)
X 50.7% (75)
Верона 13.5% (20)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Верона
2.44
3.40
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.25
Бонус: 10 000 ₽ 2.44 3.20 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.35 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.40 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.05 3.80 1.27 2.90 1.41 1.94 1.87 1.55 2.47 1.38 3.05 1.14 6.00
8.50 1.03 7.30 1.06 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.98 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.75
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.95 1.85 2.12 1.77 1.53 2.50 1.77 2.11 1.24 4.00 1.17 4.90 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
2.91 1.41 1.87 1.93 1.42 2.88 1.14 5.80 1.09 7.20
2.10 1.72 1.35 3.15 1.18 4.75 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.74 2.02 1.20 4.20
3.76 1.27 2.62 1.49 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.65
2.85 1.39 1.74 2.06 1.30 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.05 1.31
Где смотреть матч Болонья 1:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона

Исход игры
Болонья
35.8% (53)
Ничья
50.7% (75)
Верона
13.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
28.77% (42)
Меньше
71.23% (104)
Обе команды забьют
Да
75.34% (110)
Нет
24.66% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.6% (69)
2:1 Болонья
17.6% (26)
1:0 Болонья
13.5% (20)
1:2 Верона
6.8% (10)
0:1 Верона
5.4% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Болонья
2% (3)
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