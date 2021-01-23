АДО Ден Хааг
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Cars Jeans Stadion
Эммен
29
Крамер
Михил
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Нападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
-
11 Бурар СамиНападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|4
|0.22
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.17
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.11
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.11
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.06
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.06
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.06
|8.
|Кемпер Бой
|1
|0.06
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Де Бур Кес
|0
|0
|11.
|Файе Лассана
|0
|0
|12.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|6
|0.33
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.22
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.11
|4.
|Колар Марко
|1
|0.06
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.06
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.06
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|2
|1
|2.
|Пинас Шакилль
|3
|0
|3.
|Крамер Михил
|2
|0
|4.
|Бурар Сами
|2
|0
|5.
|Де Бур Кес
|2
|0
|6.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|7.
|Госсенс Джон
|1
|0
|8.
|Карелис Никос
|1
|0
|9.
|Моррисон Равел
|1
|0
|10.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|11.
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|12.
|Файе Лассана
|1
|0
|13.
|Jose Pascual
|1
|0
|14.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|15.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|16.
|Филипп Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Баккер Ник
|3
|0
|5.
|Бейл Гленн
|1
|1
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|7.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|8.
|Пенья Серхио
|2
|0
|9.
|Кавлан Канер
|2
|0
|10.
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|11.
|Араухо Мигель
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|16.
|Колар Марко
|1
|0
|17.
|Влак Яри
|1
|0
|18.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Эммен
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =5 -12Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг
Эммен Последние 20 матчей: +2 =5 -13Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте
Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|58 - 13
|41
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 21
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 24
|28
|8.
|Херенвен
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 26
|22
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|13.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 45
|16
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 41
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|18
|0
|6
|12
|17 - 45
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|13.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
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