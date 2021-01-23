  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Эммен
0' 49'
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
5
Кастильо
Хуан
II
88
Вейинович
Марко
95
Гомельт
Томислав
8
Госсенс
Джон
7
Ратиу
Андрей
29
Крамер
Михил
20
Бесуйхен
Висенте
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
21
Бен
Мусса
Хилал
32
Де
Вос
Робберт
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
АДО Ден Хааг
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

46'
Бурар Сами
Гомельт Томислав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 4 0.22
2. Бурар Сами 3 0.17
3. Филипп Давид 2 0.11
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.11
5. Ван Эвейк Милан 1 0.06
6. Бесуйхен Висенте 1 0.06
7. Арвайлер Йонас 1 0.06
8. Кемпер Бой 1 0.06
9. Госсенс Джон 0 0
10. Де Бур Кес 0 0
11. Файе Лассана 0 0
12. Jose Pascual 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.33
2. Араухо Мигель 4 0.22
3. Лаурсен Николай 2 0.11
4. Колар Марко 1 0.06
5. Де Вос Робберт 1 0.06
6. Бернаду Лукас 1 0.06
7. Янсен Анко 1 (1) 0.06
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 2 1
2. Пинас Шакилль 3 0
3. Крамер Михил 2 0
4. Бурар Сами 2 0
5. Де Бур Кес 2 0
6. Бесуйхен Висенте 2 0
7. Госсенс Джон 1 0
8. Карелис Никос 1 0
9. Моррисон Равел 1 0
10. Улд-Ших Биляль 1 0
11. Кастильо Хуан II 1 0
12. Файе Лассана 1 0
13. Jose Pascual 1 0
14. Эльмкис Илай 1 0
15. Ван Эвейк Милан 1 0
16. Филипп Давид 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Баккер Ник 3 0
5. Бейл Гленн 1 1
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 26.67% (4) 6.67% (1) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг
Эммен Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте
Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Эредивизие
Эммен 2:4 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Эммен 1:2 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 17 9 4 4 25 - 21 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен 0:0 Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
3. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен 0:0 Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
16. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АДО Ден Хааг
Ничья
Эммен
3.80
3.45
2.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 2.95 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.45 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 2.50 2.16
  3.41 2.64 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 2.04 1.86 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 10.25
4.05 1.20 2.90 1.38 1.80 1.95 1.35 3.05 1.22 4.00 1.76 2.12 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 9.90 1.02 9.90 0.00 15.50
3.09 1.40 2.20 1.72 1.84 2.04 1.59 2.44 1.35 3.33 1.55 2.55 1.83 2.06 1.62 2.37 1.43 2.95 1.49 2.74 1.37 3.22 1.14 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.46 2.72 1.16 5.30 1.11 6.55
1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.12 5.55 1.08 7.00
1.53 2.57 1.30 3.58 1.67 2.26 1.43 2.90 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.70 1.42 1.69 2.03 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч АДО Ден Хааг 0:0 Эммен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 