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  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Севилья
0' 2'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
5
Бускетс
Серхио
2
Дест
Серджино
21
Де
Йонг
Френки
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
11
Дембеле
Усман
1
Вацлик
Томаш
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
9
Де
Йонг
Люк
15
Эн-Несири
Юссеф
Барселона
3-1-4-2
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.5
2. Альба Жорди 2 0.5
3. Де Йонг Френки 2 0.5
4. Месси Лионель 1 0.25
5. Брайтвайт Мартин 1 0.25
6. Дембеле Усман 1 0.25
7. Гонсалес Педро 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.5
2. Ракитич Иван 2 0.33
3. Окампос Лукас 2 0.33
4. Оскар Родригес 2 0.33
5. Кунде Жюль 1 0.17
6. Хордан Хоан 1 (1) 0.17
7. Торрес Оливер 0 0
8. Сусо Хесус 0 0
9. Акунья Маркос 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Альба Жорди 2 0
2. Месси Лионель 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Видаль Алеш 2 0
2. Эскудеро Серхио 1 0
3. Акунья Маркос 1 0
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0
5. Хордан Хоан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Барселона 0 0 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 55.56% (5)
 Севилья 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ
Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска
Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья

Последние игры между собой

Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Севилья 0:2 Барселона Ла Лига Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига
Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера
  • Первый тайм
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Фернандо на ход Де Йонгу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Севильи"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.80 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 5.00 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.80 6.10
  1.49 4.81 6.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.00 4.55 1.15 3.54 1.26 2.43 1.53 1.87 1.93 1.62 2.60 1.28 3.64 1.20 4.33 1.07 7.10 1.05 7.30
17.00 0.00 11.00 1.02 4.70 1.18 3.85 1.27 2.44 1.63 2.17 1.74 1.88 2.01 1.73 2.18 1.60 2.48 1.28 3.65 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.80 1.01 12.50
5.29 1.17 2.79 1.47 2.44 1.59 2.17 1.73 1.90 1.97 1.69 2.24 1.55 2.52 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.62 1.49 1.63 2.28 1.22 4.30 1.16 5.10
2.37 1.58 1.58 2.35 1.25 4.20
3.12 1.39 2.46 1.58 1.85 2.02 1.59 2.44 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.45 2.75 1.28 3.68
3.40 1.29 1.94 1.81 1.42 2.70 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Севилья

Исход игры
Барселона
92.1% (151)
Ничья
6.1% (10)
Севилья
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.96% (116)
Меньше
27.04% (43)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
2:1 Барселона
48.8% (80)
2:0 Барселона
17.1% (28)
3:1 Барселона
13.4% (22)
1:1 Ничья
4.9% (8)
1:0 Барселона
4.3% (7)
3:0 Барселона
2.4% (4)
3:2 Барселона
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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