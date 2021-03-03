18
Альба
Жорди
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.5
|2.
|Альба Жорди
|2
|0.5
|3.
|Де Йонг Френки
|2
|0.5
|4.
|Месси Лионель
|1
|0.25
|5.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.25
|6.
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|7.
|Гонсалес Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.5
|2.
|Ракитич Иван
|2
|0.33
|3.
|Окампос Лукас
|2
|0.33
|4.
|Оскар Родригес
|2
|0.33
|5.
|Кунде Жюль
|1
|0.17
|6.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.17
|7.
|Торрес Оливер
|0
|0
|8.
|Сусо Хесус
|0
|0
|9.
|Акунья Маркос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альба Жорди
|2
|0
|2.
|Месси Лионель
|1
|0
|3.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|4.
|Дембеле Усман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Алеш
|2
|0
|2.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|3.
|Акунья Маркос
|1
|0
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|5.
|Хордан Хоан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|55.56% (5)
|Севилья
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ
Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска
Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья
Последние игры между собой
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Севилья
Исход игры
Барселона
92.1% (151)
Ничья
6.1% (10)
Севилья
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.96% (116)
Меньше
27.04% (43)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
2:1 Барселона
48.8% (80)
2:0 Барселона
17.1% (28)
3:1 Барселона
13.4% (22)
1:1 Ничья
4.9% (8)
1:0 Барселона
4.3% (7)
3:0 Барселона
2.4% (4)
3:2 Барселона
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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