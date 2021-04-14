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Атлетик Б
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 3 (1) 0.5
2. Иньиго Мартинес 1 0.17
3. Вильялибре Асьер 1 0.17
4. Уильямс Иньяки 1 0.17
5. Беренгер Алекс 1 0.17
6. Нуньес Унай 1 0.17
7. Муньяин Икер 0 0
8. Лекуе Иньиго 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.4
2. Альба Жорди 2 0.4
3. Брайтвайт Мартин 2 0.4
4. Де Йонг Френки 2 0.4
5. Дембеле Усман 2 0.4
6. Месси Лионель 1 0.2
7. Пике Херард 1 0.2
8. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Гарсия Рауль 2 0
3. Гарсия Дани 2 0
4. Де Маркос Оскар 1 0
5. Юри Берчиче 1 0
6. Лопес Унаи 1 0
7. Весга Микель 1 0
8. Лекуе Иньиго 1 0
9. Йерай Альварес 1 0
10. Нуньес Унай 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Месси Лионель 2 0
2. Альба Жорди 2 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0
5. Тринкан Франсишку 1 0
6. Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Атлетик Б 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Барселона 8.33% (1) 0 0 0 8.33% (1) 33.33% (4) 50% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ
Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска
ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Барселона 2:1 Атлетик Б Ла Лига Барселона 2:3 Атлетик Б Суперкубок Атлетик Б 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Атлетик Б 2.3% (1)
    X 9.3% (4)
    Барселона 88.4% (38)
    0
    выиграет Барселона, со счетом 1:2
    Барса в игре за кубок конечно же будет играть только на победу. Атлетик Бильбао 10 апреля в игре с Алавесом... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Барселона
    6.15
    4.95
    1.57
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Атлетик Б - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    2.3% (1)
    Ничья
    9.3% (4)
    Барселона
    88.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    55.8% (24)
    0:2 Барселона
    14% (6)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    0:1 Барселона
    4.7% (2)
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