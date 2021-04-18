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  4. Премьер-лига
Спартак Москва
0:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Уфа
0'
7' Желтая карточка
Промес Куинси
11' Желтая карточка
Понсе Эсекель
27' Желтая карточка
Табидзе Джемал
28' Желтая карточка
Жиго Самуэль
0:1
45' Гол
Камилов Владислав
0:2
48' Гол
Мрзляк Филип
80' Вторая желтая карточка
Жиго Самуэль
87' Желтая карточка
Кутепов Илья
0:2
87' Не забитый пенальти
Камилов Владислав
0:3
87' Гол
Камилов Владислав
90' Желтая карточка
Бизоза Парфе
90'+4
0:3. Владислав Камилов
Удаление Жиго
0:2. Филип Мрзляк
0:1. Владислав Камилов
Супермомент Андрича
Йокич попадает в штангу
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
29
Кутепов
Илья
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
8
Мозес
Виктор
24
Промес
Куинси
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
31
Беленов
Александр
55
Табидзе
Джемал
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
32
Бауэр
Мориц
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
2
Морозов
Григорий
57
Кротов
Вячеслав
24
Мрзляк
Филип
18
Комнен
Андрич
Спартак Москва
3-4-1-2
Уфа
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.46
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.46
3. Понсе Эсекель 9 0.35
4. Мозес Виктор 3 0.12
5. Жиго Самуэль 3 0.12
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мрзляк Филип 3 0.12
2. Жамалетдинов Тимур 3 0.12
3. Комнен Андрич 3 (1) 0.12
4. Камилов Владислав 3 0.12
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Милетич Неманья 1 0.04
12. Данченко Олег 0 0
13. Сухов Александр 0 0
14. Сысуев Дмитрий 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 7 1
2. Маслов Павел 7 1
3. Айртон Лукас 7 1
4. Соболев Александр Сергеевич 8 0
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Ещенко Андрей 3 0
11. Промес Куинси 3 0
12. Понсе Эсекель 3 0
13. Максименко Александр 3 0
14. Крал Алекс 3 0
15. Мозес Виктор 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Плиев Константин 7 0
2. Йокич Боян 6 0
3. Табидзе Джемал 6 0
4. Мрзляк Филип 5 0
5. Голубев Артём 5 0
6. Кротов Вячеслав 3 1
7. Сухов Александр 4 0
8. Аликин Павел 4 0
9. Камилов Владислав 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Иванов Олег 1 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 25.53% (12)
 Уфа 17.65% (3) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва
Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва 0:2 Заявка 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа 2:0 Заявка 26 5 5 16 20 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 14 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа 2:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва 0:2 Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа 2:0 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
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  • После матча
  • Спасибо за внимание! Для Вас работал Крипак Михаил. Болейте за футбол с LiveResult.Ru! До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Уфа" разгромила "Спартак" в гостях со счётом 3:0. Уфимцы выбрались из зоны прямого вылета в ФНЛ, а спартаковцы остаются на третьем месте в таблице за 4 тура до финиша.
  • Замена
    90'
    Двойная замена в составе "Спартака": вместо Эсекеля Понсе и Куинси Промеса последние секунды встречи доиграют Михаил Игнатов и Руслан Литвинов.
  • 90'
    Доигрывают матч обе команды. Всем всё уже ясно. Никакой интриги на последние минуты не осталось.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты компенсировано.
  • Желтая карточка
    89'
    Бизоза получил жёлтую карточку за грубую игру. Стандартное положение из глубины поля спартаковцы выполнили не лучшим образом.
  • 2 гола - дубль!
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Владислав Камилов!!!
    Полузащитник "Уфы" с точки не сумел переиграть Максименко, но вратарь парировал мяч перед собой, и Камилов на добивании вколотил мяч в сетку ворот.
  • Желтая карточка
    87'
    После прострельной передачи с углового на линию штрафной площади под удар Голубева бросался Кутепов, но мяч попал в руку защитнику. Жёлтая карточка нарушителю.
  • Пенальти!
    86'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СПАРТАКА"!
  • 85'
    Длиннющий заброс следовал в штрафную площадку гостей в направлении Ларссона, но защитники не пустили к мячу нападающего, и снаряд без борьбы достался Беленову.
  • Желтая карточка
    84'
    Кто-то из тренерского штаба "Спартака" наказан предупреждением за проявление эмоций. Виталий Мешков очень жёстко пресекает любые проявления неспортивного поведения спартаковцев.
  • 83'
    Присел в своё кресло Доменико Тедеско. Видимо, уже даже главный тренер "Спартака" не верит в чудо, начиная мириться с участью проигравшего в этом поединке.
  • Фол, нарушение
    82'
    Таким образом, в составе "Спартака" на концовку встречи остался всего лишь один номинальный защитник. Будут ли рисковать хозяева поля и продолжать большими силами идти вперёд? Пока что зафиксирован очередной фол на половине поля гостей у "красно-белых".
  • Жёлтая и сразу красная
    81'
    А вот это, похоже, приговор! Сдали нервы у Жиго, который после грубого фола в центральной зоне начал бурно реагировать на свисток. Вторую жёлтую карточку получил защитника спартаковцев и отправился на вынужденный досрочный отдых.
  • 80'
    Очень нервничает в своей технической зоне Алексей Стукалов. Его команда близка к большой победе, и тренеру было бы очень обидно, если соперник сможет забить несколько голов в ответ в концовке встречи.
  • Замена
    79'
    Последние замены в составе "Уфы": вместо Олега Иванова и Филипа Мрзляка на поле вышли Парфе Бизоза и Дмитрий Сысуев.
  • Фол, нарушение
    78'
    В центральной зоне уфимцы начали использовать тактику мелкого фола, при этом стараясь максимально растягивать каждую паузу в этой встрече.
  • 77'
    Усталость явно начинает чувствоваться в действиях футболистов "Уфы". Нужно "Спартаку" ещё больше взвинчивать темп и пытаться совершить камбек, чтобы вырвать хотя бы ничью.
  • 76'
    Ещё и удача, как мы видим, не на стороне "Спартака" в этот вечер. После ряда острых моментов у чужих ворот, отставание в счёте сократить так и не удалось.
  • Опасный момент
    75'
    Ошибся Беленов на выходе, недалеко отбив мяч кулаком, но из полукружия штрафной площади Ларссон с ходу пробил достаточно коряво, не попав в створ ворот.
  • Опасный момент
    74'
    После розыгрыша ещё одного корнера уже Мозес пробивал из-за пределов штрафной площади, метя под перекладину, но Беленов снова на месте, переводя мяч на очередной угловой.
  • Опасный момент
    73'
    ОПАСНО! Отбились уфимцы после розыгрыша углового, но с подбора метров с 23-х здорово с ходу пробивал Умяров, но Беленову удалось среагировать и в броске потащить мяч из нижнего угла ворот.
  • Фол, нарушение
    72'
    Морозов на левом фланге обороны гостей нарушил правила против Ларссона. Подача штрафного удара следовала на дальнюю штангу, но там на выходе сыграл Беленов, который просто отбил мяч на угловой.
  • Замена
    71'
    Вторая замена в составе "Уфы": вместо Комнена Андрича на поле вышел Артём Голубев.
  • Угловой
    71'
    Два угловых кряду с правого фланга подали спартаковцы, но ни одна из этих подач не была сложной для защитников "Уфы", которые уверенно отбились, и едва в быструю контратаку не убежали.
  • Замена
    70'
    Вторая замена в составе "Спартака": вместо Павла Маслова на поле вышел Дмитрий Маркитесов.
  • Опасный момент
    69'
    ОПАСНО! Беленов ошибся сейчас, выбивая мяч в поле, подарив снаряд Мозесу. Тут же с 23-х метров палил Виктор под перекладину, но вратарь реабилитировался, в броске потащив мяч на угловой.
  • 68'
    В матче с более классным соперником "Спартак" бы мог "гореть" уже со счётом 0:5, если не крупнее. Не видно света в конце тоннеля для "красно-белых" в этот вечер.
  • Опасный момент
    67'
    ОПАСНО! Везёт хозяевам, что Андрич продолжает пороть голевые моменты. С левого фланга теперь прошла на него передача, но Комнен с линии вратарской площади умудрился пробить над воротами.
  • 66'
    Просто ужасно сегодня играет "Спартак". Ничего не могут хозяева придумать в атаке, и при этом раз за разом проваливаются в обороне.
  • Опасный момент
    65'
    ОПАСНО! Андрич был обязан забивать! В ходе очередной контратаки его вывел на рандеву с Максименко Жамалетдинов, но форвард с шести метров пустил мяч чуть мимо правой "девятки".
  • Офсайд
    64'
    Очередная блеклая атака спартаковцев завершилась ещё одним положением "вне игры". В неправильном положении на этот раз на левом фланге оказался Мозес.
  • Замена
    63'
    Первая замена в составе "Уфы": вместо Вячеслава Кротова, который очень недовольным покинул поле, в игру вступил Тимур Жамалетдинов.
  • 62'
    По игре складывается впечатление, что "Уфа" здесь скорее будет ближе к крупной победе, нежели "Спартак" к своему первому голу в матче.
  • Опасный момент
    61'
    Улетел сейчас в контратаку Кротов, который ворвался в штрафную площадку по правому краю и пробивал по воротам на силу, но в последний момент Кутепову удалось в отчаянном подкате принять выстрел на себя.
  • 60'
    У спартаковцев нет оригинальных идей в атакующих действиях, а ведь без этого вскрыть максимально насыщенную оборону соперника практически невозможно.
  • 59'
    Всей командой сейчас обосновались на своей трети поля гости. Не думаю, что они вплоть до финального свистка будут играть строго на отбой. При первой возможности команда Алексея Стукалова снова будет пытаться выбегать в контратаку.
  • 58'
    Стоит отметить, что "Спартак" не может обыграть "Уфу" уже в четвёртом очном матче кряду, забив за это время всего лишь один гол. В матче первого круга между этими командами Понсе удалось сравнять счёт в Уфе.
  • 57'
    Правым флангом провели контратаку уфимцы, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но мяч там попал в плечо Жиго, после чего борьбу за подбор удалось выиграть "красно-белым".
  • 56'
    Мозес по левому флангу протащил мяч почти к лицевой линии, откуда пытался выполнить навес в центр, но мяч немного свалился с ноги, из-за чего опустился за ворота.
  • 55'
    Понсе с дальней дистанции выстреливал по воротам соперника, но мяч попал в одного из защитников, после чего по дуге аккуратно приземлился в руки Беленова.
  • 54'
    "Спартак" мог бы переломить ход встречи, но нужно "красно-белым" найти какой-то повод для того, чтобы поймать кураж и вновь поверить в себя.
  • Замена
    53'
    Первая замена в составе команды Доменико Тедеско: вместо Алекса Крала на поле вышел Йоррит Хендрикс.
  • Опасный момент
    52'
    Промес получил мяч на левом краю чужой штрафной площади и мощно пробивал из-под защитника, но мяч полетел на пару метров выше ближней "девятки".
  • 51'
    В случае победы в этом матче "Уфа" выберется из зоны прямого вылета в ФНЛ, но об этом, конечно, ещё рано говорить - всё-таки много игрового времени впереди.
  • 50'
    Снова засвистели зрители на трибунах "Открытие Арены". Прекрасное настроение здесь было у всех до начала матча, а теперь все выглядят просто шокированными.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Филип Мрзляк!!!
    С левого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку, все защитники почему-то пошли на Андрича, а тот просто пропустил мяч дальше на Мрзляка, которому никто не мешал в упор расстреливать ворота Максименко.
  • 48'
    Спартаковцы даже после перерыва остаются несколько растерянными. "Уфа" пользуется этим замешательством соперников, ведя сейчас игру первым номером.
  • 47'
    В перерыве матча никаких замен не произошло, но у спартаковцев не так уж много вариантов для усиления своего атакующего потенциала.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Уфа" сенсационно, но заслуженно обыгрывает "Спартак" со счётом 1:0. Отдыхаем...
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Владислав Камилов!!!
    Но "Уфа" не стала зацикливаться на ошибке судьи, провела атаку левым флангом, откуда Мрзляк точно прострелил в центр штрафной площади на ход Камилову, и тот ударом в касание не оставил никаких шансов Максименко на спасение ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Судья
    44'
    Совсем разладилась комбинационная игра у "Спартака" к концу тайма. А сейчас Мрзляк должен был выходит 1 на 1 с Максименко, но его остановил свисток судьи, который зафиксировал пассивный офсайд у Андрича. Явно поторопился Виталий Мешков здесь со свистком!
  • 43'
    По острым моментам в первом тайме лидирует "Уфа". Не нравится такое положение дел болельщикам на трибунах, которые начинают недовольно свистеть и гудеть.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Сама подача углового не получилась опасной у башкирцев, но был выигран подбор, пошла атака вторым темпом, в годе которой из глубины поля прошла классная подача в район линии вратарской площади, откуда головой пробивал Андрич, но мяч прошёл над перекладиной.
  • Угловой
    41'
    Свой первый угловой в этом матче сумели на правом фланге заработать уфимцы. Много сейчас высокорослых парней в тёмной форме подтягиваются в чужую штрафную площадку.
  • Офсайд
    40'
    Крал головой выполнил длинный пас на левый фланг атаки, где в борьбу вступил Промес, хотя не должен был этого делать, так как находился в более чем очевидном офсайде.
  • 39'
    Алексей Стукалов излучает спокойствие у кромки поля. В первом тайме его подопечные действуют очень эффективно, прежде всего в обороне. Именно такая установка, скорее всего, и была дана игрокам перед матчем.
  • Фол, нарушение
    38'
    Против Жиго соперники достаточно жёстко нарушили правила. Доменико Тедеско негодует, требуя показать нарушителю жёлтую карточку.
  • 37'
    Игровой ритм матча остаётся достаточно посредственным. "Спартак" не стремится сейчас взвинчивать темп до максимально возможного, надеясь, что соперники рано или поздно совершат грубую ошибку.
  • 36'
    Йокич снова подключался в атаку по своему левому флангу, но первым на мяче оказался Зобнин. Словенец вступил в отбор, но мяч от его ноги вылетел за боковую линию.
  • 35'
    Умяров отдал непонятную передачу на правый фланг атаки, когда туда не бежал никто из партнёров по команде.
  • Травма, повреждение
    34'
    Крал получил повреждение. В одном из игровых эпизодов соперник наступил ему на ноги шипами. Нужно потерпеть чеху немного, и боль скоро должна отступить.
  • 33'
    Столичные болельщики на трибунах усилили шумовую поддержку, надеясь, что распечатать ворота гостей их любимцам удастся ещё до свистка на перерыв.
  • 32'
    Но и уфимцам победа нужна не меньше, так как команда находится в зоне прямого вылета, и вынуждена биться за максимальный результат даже в выездном поединке с одним из лидеров Премьер-лиги.
  • 31'
    "Спартаку", конечно, очень нужна победа, учитывая, что вчера проиграл "Зенит", и есть возможность обострить борьбу в чемпионской гонке. Кроме этого, после победы "Локомотива" команда Доменико Тедеско откатилась на третье место.
  • Штанга
    30'
    ОПАСНО! Левым флангом атаку провели гости, откуда Йокич прострелил в штрафную площадку точно на Мрзляка, который в касание мощно пробивал в ближний угол, но угодил в штангу.
  • Желтая карточка
    29'
    Жиго в центре поля очень грубо скосил соперника, выполнив запоздалый подкат, за что также получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    28'
    Промес решил нанести прямой удар со стандарта с фланга, метя под перекладину, но чуть выше цели снаряд пролетел. Куинси апеллирует к арбитру, считая, что Беленов коснулся мяча, а значит должен быть назначен угловой.
  • Желтая карточка
    27'
    Жёлтую карточку получил Табидзе, нарушив правила против Мозеса на правом фланге обороны. Опасный штрафной удар назначен в пользу "Спартака".
  • 26'
    Большим фаворитом этого матча считался "Спартак", но за почти полчаса игры мы не видели и намёка на острые моменты у ворот Александра Беленова.
  • Офсайд
    25'
    Маслов забросил из глубины поля точный пас на правый край штрафной площади на забегание Понсе, но нападающий оказался в положении "вне игры", что чётко зафиксировали арбитры матча.
  • 24'
    Через центр снова попытались прорваться вперёд спартаковцы, но тщетно. После этого с правого фланга Зобнин простреливал в район 11-метровой отметки, но и там всё под контролем башкирских защитников.
  • 23'
    Кутепов вынужден извиняться перед партнёрами по команде за неаккуратный пас на левый фланг - мяч вышел за боковую линию после ошибки Ильи.
  • Фол, нарушение
    22'
    Промес с левого фланга смещался в центр вдоль линии штрафной площади, но выбили у него мяч из-под ног соперники, после чего партнёры Куинси нарушили правила.
  • 21'
    Снова ничего опасного после розыгрыша стандартного положения у спартаковцев создать не удалось - Промес с фланга выполнил слишком сильную и высокую прострельную передачу вдоль ворот.
  • Угловой
    20'
    Начал "Спартак" доминировать в центре поля. Гости сейчас всем составом держат оборону, не стесняясь отбивать мяч просто за лицевую линию поля. Ещё один угловой справа выполнят москвичи.
  • Угловой
    19'
    Угловой на правом фланге заработали и разыграли накоротке хозяева поля, после чего последовала планирующая диагональная подача в район линии вратарской площади, которая стала простой добычей Беленова.
  • 18'
    Мозес пытался с правого края сместиться в центр на ударную позицию, но защитники уфимцев и здесь сработали чётко, выбив мяч из-под ноги нигерийца.
  • 17'
    Крал через полполя протащил мяч на правый фланг атаки, но с его навесом справились защитники. Атака хозяев продолжилась, и уже Зобнин навешивал справа, но теперь уже на выходе мяч уверенно забрал Беленов.
  • 16'
    Попытались "красно-белые" через центральную ось просочиться к чужой штрафной площади, но центральные защитники "Уфы" действуют внимательно, перекрывая всевозможные варианты для обостряющих передач.
  • 15'
    Завёлся в своей технической зоне и Доменико Тедеско, который подбадривает своих подопечных, призывая их взвинчивать темп в этом матче и зажимать соперника на одной трети поля.
  • Фол, нарушение
    14'
    Крал теперь нарушил правила на чужой половине поля. Очень недовольна публика на "Открытие Арене", освистывая действия Виталия Мешкова.
  • Офсайд
    13'
    Накоротке штрафной удар разыграли уфимцы, после чего последовал заброс мяча в штрафную площадку, но там сразу несколько игроков в синей форме оказались в положении "вне игры".
  • Желтая карточка
    12'
    А теперь Понсе нарушил правила на своей половине поля, опасно сыграв прямой ногой против соперника. Второй спартаковец получил уже жёлтую карточку в дебюте поединка.
  • Опасный момент
    11'
    После подачи розыгрыша Понсе пробивал по воротам, но получилось в то место, где находился Беленов. Уфимский вратарь уверенно мяч поймал.
  • Угловой
    10'
    Зобнин оказался на месте правого вингера, и пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована, и только угловой заработали спартаковцы.
  • 9'
    У "Уфы" пока что в конструктивном плане совсем ничего не получается. Не могут подопечные Алексея Стукалова выйти даже на позицию для дальнего удара по воротам Максименко.
  • Желтая карточка
    8'
    Промес получил первую жёлтую карточку в этом матче. В центре поля голландец, борясь за высоко летящий мяч, локтем врезал по лицу оппонента.
  • 7'
    Первую свою атаку правым флангом провели "красно-белые", но после подачи в штрафную площадку мяч был отбит уфимскими защитниками. Атака хозяев продолжилась, и от левого угла штрафной площади пробивал Мозес, но послал мяч лишь высоко на трибуны.
  • 6'
    Команда Доменико Тедеско не намерена вступать в открытый футбол с первых минут, спокойно ожидая, когда стартовая активность "Уфы" сойдёт на нет.
  • Фол, нарушение
    5'
    Штрафной удар в глубине поля заработали башкирцы, но со стандарта последовала слишком сильная подача на левый край штрафной площадки, и никто из игроков не имел шансов добраться до игрового снаряда.
  • 4'
    Нет сегодня в составе "Спартака" Айртона, который в прошлом туре получил красную карточку. Также из-за перебора жёлтых карточек сегодня не могут играть Джикия и Соболев.
  • Фол, нарушение
    3'
    Никитин в центре поля подыграл себе рукой, что не осталось без внимания главного арбитра. Жёлтую карточку, что правда, Виталий Мешков не стал доставать.
  • 2'
    Гости сразу активно включились в командный прессинг на чужой половине поля. Спартаковцы немного смущены таким началом со стороны аутсайдера РПЛ.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Уфимцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 26-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Спартак" сыграет дома с "Уфой".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 153
Спартак Москва 96.1% (147)
X 3.3% (5)
Уфа 0.7% (1)
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1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Уфа
23.48
9.64
7.30
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:3 Уфа

Исход игры
Спартак Москва
96.1% (147)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.3% (66)
Меньше
55.7% (83)
Обе команды забьют
Да
32.21% (48)
Нет
67.79% (101)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
43.1% (66)
2:1 Спартак Москва
15% (23)
3:0 Спартак Москва
12.4% (19)
3:1 Спартак Москва
10.5% (16)
1:0 Спартак Москва
9.8% (15)
4:1 Спартак Москва
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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