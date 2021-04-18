Спартак Москва
0:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Открытие Арена
Уфа
7' Желтая карточкаПромес Куинси
11' Желтая карточкаПонсе Эсекель
27' Желтая карточкаТабидзе Джемал
28' Желтая карточкаЖиго Самуэль
0:1
45' ГолКамилов Владислав
0:2
48' ГолМрзляк Филип
80' Вторая желтая карточкаЖиго Самуэль
87' Желтая карточкаКутепов Илья
0:2
87' Не забитый пенальтиКамилов Владислав
0:3
87' ГолКамилов Владислав
90' Желтая карточкаБизоза Парфе
|15 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|10 000 руб.
39
Маслов
Павел
29
Кутепов
Илья
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
32
Бауэр
Мориц
19
Иванов
Олег
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бауэр МорицПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Ход матча
11'
27'
28'
45'
48'
0:2
80'
87'
87'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.46
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.46
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.35
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.12
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.12
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мрзляк Филип
|3
|0.12
|2.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.12
|3.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.12
|4.
|Камилов Владислав
|3
|0.12
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.04
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сухов Александр
|0
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|7
|1
|2.
|Маслов Павел
|7
|1
|3.
|Айртон Лукас
|7
|1
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|6
|1
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Джикия Георгий
|4
|0
|10.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|11.
|Промес Куинси
|3
|0
|12.
|Понсе Эсекель
|3
|0
|13.
|Максименко Александр
|3
|0
|14.
|Крал Алекс
|3
|0
|15.
|Мозес Виктор
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Плиев Константин
|7
|0
|2.
|Йокич Боян
|6
|0
|3.
|Табидзе Джемал
|6
|0
|4.
|Мрзляк Филип
|5
|0
|5.
|Голубев Артём
|5
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|7.
|Сухов Александр
|4
|0
|8.
|Аликин Павел
|4
|0
|9.
|Камилов Владислав
|4
|0
|10.
|Морозов Григорий
|2
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алиев Азер
|3
|0
|13.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Иванов Олег
|1
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|25.53% (12)
|Уфа
|17.65% (3)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|0:2 Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|2:0 Заявка
|26
|5
|5
|16
|20 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 14
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|2:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:3 Уфа
Исход игры
Спартак Москва
96.1% (147)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.3% (66)
Меньше
55.7% (83)
Обе команды забьют
Да
32.21% (48)
Нет
67.79% (101)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
43.1% (66)
2:1 Спартак Москва
15% (23)
3:0 Спартак Москва
12.4% (19)
3:1 Спартак Москва
10.5% (16)
1:0 Спартак Москва
9.8% (15)
4:1 Спартак Москва
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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