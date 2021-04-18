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Доигрывают матч обе команды. Всем всё уже ясно. Никакой интриги на последние минуты не осталось.

Двойная замена в составе "Спартака": вместо Эсекеля Понсе и Куинси Промеса последние секунды встречи доиграют Михаил Игнатов и Руслан Литвинов.

Матч окончен! "Уфа" разгромила "Спартак" в гостях со счётом 3:0. Уфимцы выбрались из зоны прямого вылета в ФНЛ, а спартаковцы остаются на третьем месте в таблице за 4 тура до финиша.

89' Бизоза получил жёлтую карточку за грубую игру. Стандартное положение из глубины поля спартаковцы выполнили не лучшим образом.

88' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Владислав Камилов!!!

Полузащитник "Уфы" с точки не сумел переиграть Максименко, но вратарь парировал мяч перед собой, и Камилов на добивании вколотил мяч в сетку ворот.

87' После прострельной передачи с углового на линию штрафной площади под удар Голубева бросался Кутепов, но мяч попал в руку защитнику. Жёлтая карточка нарушителю.

86' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СПАРТАКА"!

85' Длиннющий заброс следовал в штрафную площадку гостей в направлении Ларссона, но защитники не пустили к мячу нападающего, и снаряд без борьбы достался Беленову.

84' Кто-то из тренерского штаба "Спартака" наказан предупреждением за проявление эмоций. Виталий Мешков очень жёстко пресекает любые проявления неспортивного поведения спартаковцев.

83' Присел в своё кресло Доменико Тедеско. Видимо, уже даже главный тренер "Спартака" не верит в чудо, начиная мириться с участью проигравшего в этом поединке.

82' Таким образом, в составе "Спартака" на концовку встречи остался всего лишь один номинальный защитник. Будут ли рисковать хозяева поля и продолжать большими силами идти вперёд? Пока что зафиксирован очередной фол на половине поля гостей у "красно-белых".

81' А вот это, похоже, приговор! Сдали нервы у Жиго, который после грубого фола в центральной зоне начал бурно реагировать на свисток. Вторую жёлтую карточку получил защитника спартаковцев и отправился на вынужденный досрочный отдых.

80' Очень нервничает в своей технической зоне Алексей Стукалов. Его команда близка к большой победе, и тренеру было бы очень обидно, если соперник сможет забить несколько голов в ответ в концовке встречи.

79' Последние замены в составе "Уфы": вместо Олега Иванова и Филипа Мрзляка на поле вышли Парфе Бизоза и Дмитрий Сысуев.

78' В центральной зоне уфимцы начали использовать тактику мелкого фола, при этом стараясь максимально растягивать каждую паузу в этой встрече.

77' Усталость явно начинает чувствоваться в действиях футболистов "Уфы". Нужно "Спартаку" ещё больше взвинчивать темп и пытаться совершить камбек, чтобы вырвать хотя бы ничью.

76' Ещё и удача, как мы видим, не на стороне "Спартака" в этот вечер. После ряда острых моментов у чужих ворот, отставание в счёте сократить так и не удалось.

75' Ошибся Беленов на выходе, недалеко отбив мяч кулаком, но из полукружия штрафной площади Ларссон с ходу пробил достаточно коряво, не попав в створ ворот.

74' После розыгрыша ещё одного корнера уже Мозес пробивал из-за пределов штрафной площади, метя под перекладину, но Беленов снова на месте, переводя мяч на очередной угловой.

73' ОПАСНО! Отбились уфимцы после розыгрыша углового, но с подбора метров с 23-х здорово с ходу пробивал Умяров, но Беленову удалось среагировать и в броске потащить мяч из нижнего угла ворот.

72' Морозов на левом фланге обороны гостей нарушил правила против Ларссона. Подача штрафного удара следовала на дальнюю штангу, но там на выходе сыграл Беленов, который просто отбил мяч на угловой.

71' Вторая замена в составе "Уфы": вместо Комнена Андрича на поле вышел Артём Голубев.

71' Два угловых кряду с правого фланга подали спартаковцы, но ни одна из этих подач не была сложной для защитников "Уфы", которые уверенно отбились, и едва в быструю контратаку не убежали.

70' Вторая замена в составе "Спартака": вместо Павла Маслова на поле вышел Дмитрий Маркитесов.

69' ОПАСНО! Беленов ошибся сейчас, выбивая мяч в поле, подарив снаряд Мозесу. Тут же с 23-х метров палил Виктор под перекладину, но вратарь реабилитировался, в броске потащив мяч на угловой.

68' В матче с более классным соперником "Спартак" бы мог "гореть" уже со счётом 0:5, если не крупнее. Не видно света в конце тоннеля для "красно-белых" в этот вечер.

67' ОПАСНО! Везёт хозяевам, что Андрич продолжает пороть голевые моменты. С левого фланга теперь прошла на него передача, но Комнен с линии вратарской площади умудрился пробить над воротами.

66' Просто ужасно сегодня играет "Спартак". Ничего не могут хозяева придумать в атаке, и при этом раз за разом проваливаются в обороне.

65' ОПАСНО! Андрич был обязан забивать! В ходе очередной контратаки его вывел на рандеву с Максименко Жамалетдинов, но форвард с шести метров пустил мяч чуть мимо правой "девятки".

64' Очередная блеклая атака спартаковцев завершилась ещё одним положением "вне игры". В неправильном положении на этот раз на левом фланге оказался Мозес.

63' Первая замена в составе "Уфы": вместо Вячеслава Кротова, который очень недовольным покинул поле, в игру вступил Тимур Жамалетдинов.

62' По игре складывается впечатление, что "Уфа" здесь скорее будет ближе к крупной победе, нежели "Спартак" к своему первому голу в матче.

61' Улетел сейчас в контратаку Кротов, который ворвался в штрафную площадку по правому краю и пробивал по воротам на силу, но в последний момент Кутепову удалось в отчаянном подкате принять выстрел на себя.

60' У спартаковцев нет оригинальных идей в атакующих действиях, а ведь без этого вскрыть максимально насыщенную оборону соперника практически невозможно.

59' Всей командой сейчас обосновались на своей трети поля гости. Не думаю, что они вплоть до финального свистка будут играть строго на отбой. При первой возможности команда Алексея Стукалова снова будет пытаться выбегать в контратаку.

58' Стоит отметить, что "Спартак" не может обыграть "Уфу" уже в четвёртом очном матче кряду, забив за это время всего лишь один гол. В матче первого круга между этими командами Понсе удалось сравнять счёт в Уфе.

57' Правым флангом провели контратаку уфимцы, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но мяч там попал в плечо Жиго, после чего борьбу за подбор удалось выиграть "красно-белым".

56' Мозес по левому флангу протащил мяч почти к лицевой линии, откуда пытался выполнить навес в центр, но мяч немного свалился с ноги, из-за чего опустился за ворота.

55' Понсе с дальней дистанции выстреливал по воротам соперника, но мяч попал в одного из защитников, после чего по дуге аккуратно приземлился в руки Беленова.

54' "Спартак" мог бы переломить ход встречи, но нужно "красно-белым" найти какой-то повод для того, чтобы поймать кураж и вновь поверить в себя.

53' Первая замена в составе команды Доменико Тедеско: вместо Алекса Крала на поле вышел Йоррит Хендрикс.

52' Промес получил мяч на левом краю чужой штрафной площади и мощно пробивал из-под защитника, но мяч полетел на пару метров выше ближней "девятки".

51' В случае победы в этом матче "Уфа" выберется из зоны прямого вылета в ФНЛ, но об этом, конечно, ещё рано говорить - всё-таки много игрового времени впереди.

50' Снова засвистели зрители на трибунах "Открытие Арены". Прекрасное настроение здесь было у всех до начала матча, а теперь все выглядят просто шокированными.

49' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Филип Мрзляк!!!

С левого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку, все защитники почему-то пошли на Андрича, а тот просто пропустил мяч дальше на Мрзляка, которому никто не мешал в упор расстреливать ворота Максименко.

48' Спартаковцы даже после перерыва остаются несколько растерянными. "Уфа" пользуется этим замешательством соперников, ведя сейчас игру первым номером.

47' В перерыве матча никаких замен не произошло, но у спартаковцев не так уж много вариантов для усиления своего атакующего потенциала.