  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Брянск
 
Позже
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новик Антон 1 0.5
2. _Kashaev N. 1 0.5
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 70% (7) 0 10% (1) 0 20% (2) 0
 Велес Москва 100% (9) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Велес Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Велес Москва 2:2 Алания Оренбург 2:1 Велес Москва Спартак-2 0:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь
Велес Москва 1:0 Томь ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Факел 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Енисей Уфа 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Алания 0:0 Велес Москва Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Брянск 1:0 Велес Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 2:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион

Группа 3

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 1 день 4 часа 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Динамо Брянск 14.3% (1)
    X 14.3% (1)
    Велес Москва 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Брянск
    Ничья
    Велес Москва
    3.72
    3.15
    2.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Брянск - Велес Москва онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Велес Москва

    Исход игры
    Динамо Брянск
    14.3% (1)
    Ничья
    14.3% (1)
    Велес Москва
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (4)
    Меньше
    42.86% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (5)
    Нет
    28.57% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Велес Москва
    57.1% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     