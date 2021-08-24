Россия: Кубок 2021-2022
Динамо Брянск
Позже
Велес Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новик Антон
|1
|0.5
|2.
|_Kashaev N.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Брянск
|70% (7)
|0
|10% (1)
|0
|20% (2)
|0
|Велес Москва
|100% (9)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +8 =3 -9Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Велес Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7Велес Москва 2:2 Алания Оренбург 2:1 Велес Москва Спартак-2 0:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь
Велес Москва 1:0 Томь ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Факел 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Енисей Уфа 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Алания 0:0 Велес Москва Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо Брянск - Велес Москва
Исход игры
Динамо Брянск
14.3% (1)
Ничья
14.3% (1)
Велес Москва
71.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (4)
Меньше
42.86% (3)
Обе команды забьют
Да
71.43% (5)
Нет
28.57% (2)
Популярный счёт
1:2 Велес Москва
57.1% (4)
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