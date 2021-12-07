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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Ист Бенгал
3:4
Конец матча
Гоа
0'
0:1
14' Гол
Ногуэра Альберто
19' Желтая карточка
Saviour Gama
25' Желтая карточка
Seriton Fernandes
1:1
26' Гол
Перошевич Антонио
1:2
32' Пенальти
Jorge Ortiz III
2:2
37' Гол
Дервишевич Амир
2:3
44' Гол в свои ворота
Перошевич Антонио
3:3
60' Гол
Перошевич Антонио
65' Желтая карточка
Кхан Адил
3:4
80' Гол
Ногуэра Альберто
83' Желтая карточка
Raju Gaikwad
90'+6
25
Suvam
Sen
47
Raju
Gaikwad
4
Мрчела
Томислав
71
Прце
Фране
20
Hira
Mondal
13
Naorem
Singh
18
Sourav
Das
21
Дервишевич
Амир
23
Bikash
Jairu
7
Перошевич
Антонио
80
Amarjit
Singh
1
Сингх
Дхирадж
37
Mohamed
Ali2
27
Aibanbha
Dohling
24
Ivan
Garrido
III
21
Saviour
Gama
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
20
Seriton
Fernandes
5
Ногуэра
Альберто
29
Devendra
Murgaokar
9
Jorge
Ortiz
III
Ист Бенгал
Гоа

История личных встреч

Ист Бенгал
Гоа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перошевич Антонио 2 0.4
Чима Даниэль 2 (1) 0.4
Дервишевич Амир 1 0.2
Прце Фране 1 0.2
Thongkhoseim Haokip 1 0.2
Darren Sidoel 1 0.2
Рафик Мохаммед 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногуэра Альберто 2 0.5
Jorge Ortiz III 1 (1) 0.25
Кабрера Айрам 1 0.25
Alexander Jesuraj 1 0.25

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sourav Das 2 0
Перошевич Антонио 1 0
Кхан Адил 1 0
Raju Gaikwad 1 0
Darren Sidoel 1 0
Hira Mondal 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanson Pereira 2 0
Бедия Эду 1 0
Seriton Fernandes 1 0
Alexander Jesuraj 1 0
Saviour Gama 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
100%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4 Ист Бенгал - АТК 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1
Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Гоа 1:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 3:2
Гоа
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 3:0 Гоа - Al Wahda3 0:2
Аль-Райян - Гоа 1:1 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Al Wahda3 - Гоа 0:0 Гоа - Аль-Райян 0:0 Мумбаи Сити - Гоа 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:2 Гоа - Хайдарабад 0:0 Бенгалуру - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:1 Ченнаин - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Керала Бластерс - Гоа 1:1 Гоа - АТК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 0 1 12 - 5 9
2. Джамшедпур 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Ченнаин 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Дели Динамос 3 2 0 1 10 - 7 6
5. АТК 4 2 0 2 9 - 9 6
6. Керала Бластерс 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Хайдарабад 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Бенгалуру 4 1 1 2 7 - 9 4
9. Нортист Юнайтед 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Гоа 4 1 0 3 6 - 11 3
11. Ист Бенгал 5 0 2 3 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 2 2 0 0 9 - 5 6
2. Джамшедпур 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Бенгалуру 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Нортист Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Керала Бластерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мумбаи Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. АТК 2 1 0 1 5 - 7 3
8. Ченнаин 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ист Бенгал 3 0 1 2 4 - 8 1
10. Хайдарабад 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Гоа 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Хайдарабад 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Джамшедпур 2 1 1 0 4 - 2 4
5. АТК 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Гоа 3 1 0 2 5 - 8 3
7. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Ист Бенгал 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Дели Динамос 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Бенгалуру 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 1 0 0 1 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Перошевич Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дервишевич Амир бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jorge Ortiz из команды Гоа забивает с точки!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Перошевич Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Seriton Fernandes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Saviour Gama получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ногуэра Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ист Бенгал 3:4 Гоа онлайн


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