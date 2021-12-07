Индия: Суперлига Индии 2021-2022
3:4
Конец матча
0:1
14' ГолНогуэра Альберто
19' Желтая карточкаSaviour Gama
25' Желтая карточкаSeriton Fernandes
1:1
26' ГолПерошевич Антонио
1:2
32' ПенальтиJorge Ortiz III
2:2
37' ГолДервишевич Амир
2:3
44' Гол в свои воротаПерошевич Антонио
3:3
60' ГолПерошевич Антонио
65' Желтая карточкаКхан Адил
3:4
80' ГолНогуэра Альберто
83' Желтая карточкаRaju Gaikwad
25
Suvam
Sen
47
Raju
Gaikwad
71
Прце
Фране
20
Hira
Mondal
13
Naorem
Singh
18
Sourav
Das
23
Bikash
Jairu
37
Mohamed
Ali2
21
Saviour
Gama
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
- Основной состав
-
25 Suvam SenВратарь
-
47 Raju GaikwadЗащитник
- Защитник
-
71 Прце ФранеЗащитник
-
20 Hira MondalЗащитник
-
13 Naorem SinghПолузащитник
-
18 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Bikash JairuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Диас Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Mohamed Ali2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Saviour GamaЗащитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фокс ДиланЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
14'
19'
26'
32'
1:2
37'
2:2
44'
60'
65'
80'
83'
История личных встреч
Ист Бенгал
Гоа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перошевич Антонио
|2
|0.4
|Чима Даниэль
|2 (1)
|0.4
|Дервишевич Амир
|1
|0.2
|Прце Фране
|1
|0.2
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.2
|Darren Sidoel
|1
|0.2
|Рафик Мохаммед
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногуэра Альберто
|2
|0.5
|Jorge Ortiz III
|1 (1)
|0.25
|Кабрера Айрам
|1
|0.25
|Alexander Jesuraj
|1
|0.25
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sourav Das
|2
|0
|Перошевич Антонио
|1
|0
|Кхан Адил
|1
|0
|Raju Gaikwad
|1
|0
|Darren Sidoel
|1
|0
|Hira Mondal
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanson Pereira
|2
|0
|Бедия Эду
|1
|0
|Seriton Fernandes
|1
|0
|Alexander Jesuraj
|1
|0
|Saviour Gama
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
100%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4 Ист Бенгал - АТК 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1
Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Гоа 1:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 3:2
Гоа
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 3:0 Гоа - Al Wahda3 0:2
Аль-Райян - Гоа 1:1 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Al Wahda3 - Гоа 0:0 Гоа - Аль-Райян 0:0 Мумбаи Сити - Гоа 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:2 Гоа - Хайдарабад 0:0 Бенгалуру - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:1 Ченнаин - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Керала Бластерс - Гоа 1:1 Гоа - АТК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|2.
|Джамшедпур
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Ченнаин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Дели Динамос
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|АТК
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|6.
|Керала Бластерс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Хайдарабад
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|Нортист Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Гоа
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|11.
|Ист Бенгал
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Бенгалуру
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|Нортист Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Керала Бластерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|8.
|Ченнаин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ист Бенгал
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|10.
|Хайдарабад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Хайдарабад
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Гоа
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|7.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|Ист Бенгал
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Дели Динамос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Бенгалуру
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0