Индия: Суперлига Индии 2021-2022
1:0
12' ПенальтиIman Basafa
41' Желтая карточкаMohammad Sajid Dhot
2:0
42' ГолСингх Уданта
3:0
52' ГолСингх Уданта
88' Желтая карточкаRahim Ali
Ход матча
12'
1:0
42'
2:0
52'
3:0
88'
30
Lara
Sharma
27
Parag
Satish
10
Iman
Basafa
21
Сингх
Уданта
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
-
30 Lara SharmaВратарь
-
27 Parag SatishЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Iman BasafaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеццаоули Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Samik Mitra
-
-
-
-
11 Rahim Ali
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
История личных встреч
Бенгалуру
Ченнаин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (2)
|0.38
|Ибара Принс
|4
|0.31
|Сингх Уданта
|3
|0.23
|Алан Коста
|2
|0.15
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.15
|Чхетри Сунил
|1
|0.08
|Jayesh Rane I
|1
|0.08
|Pratik Chowdhary
|1
|0.08
|Куруниян Ашик
|1
|0.08
|Iman Basafa
|1 (1)
|0.08
|Naorem Roshan Singh
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Владимир
|3 (1)
|0.23
|Мурзаев Мирлан
|2
|0.15
|Rahim Ali
|1
|0.08
|Гикевич Лукаш
|1
|0.08
|Germanpreet Singh
|1
|0.08
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.08
|Тапа Анируд
|1
|0.08
|Борысюк Ариэль
|1
|0.08
|Mohammad Sajid Dhot
|1
|0.08
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Naorem Roshan Singh
|6
|0
|Сингх Суреш
|4
|1
|Danish Farooq Bhat
|4
|0
|Ибара Принс
|3
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Сингх Уданта
|2
|0
|Pratik Chowdhary
|2
|0
|Куруниян Ашик
|2
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Rohit Kumar
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
|Iman Basafa
|1
|0
|Ajith Kumar
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|4
|0
|Reagan Singh
|3
|0
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Дамьянович Славко
|2
|0
|Mohammad Sajid Dhot
|2
|0
|Коман Владимир
|1
|0
|Гикевич Лукаш
|1
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Забито
10
7
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
23
12
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
2
17%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
26%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
6
35%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
2
11%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0
Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1
Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Керала Бластерс
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|2.
|Хайдарабад
|12
|5
|5
|2
|25 - 11
|20
|3.
|Джамшедпур
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|4.
|Мумбаи Сити
|12
|5
|3
|4
|23 - 21
|18
|5.
|Ченнаин
|13
|5
|3
|5
|12 - 17
|18
|6.
|Дели Динамос
|12
|5
|2
|5
|20 - 24
|17
|7.
|Бенгалуру
|13
|4
|5
|4
|23 - 19
|17
|8.
|АТК
|10
|4
|4
|2
|20 - 18
|16
|9.
|Гоа
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|10.
|Нортист Юнайтед
|14
|2
|4
|8
|18 - 28
|10
|11.
|Ист Бенгал
|13
|1
|6
|6
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|7
|4
|1
|2
|15 - 14
|13
|2.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|4.
|Бенгалуру
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|5.
|Мумбаи Сити
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|АТК
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|Нортист Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|8.
|Гоа
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Керала Бластерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|10.
|Ченнаин
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|Ист Бенгал
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Керала Бластерс
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|3.
|Хайдарабад
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|5.
|Джамшедпур
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|6.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|7.
|Бенгалуру
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|8.
|Гоа
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|9.
|Ист Бенгал
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|10.
|Дели Динамос
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2