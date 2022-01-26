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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Бенгалуру
3:0
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
12' Пенальти
Iman Basafa
41' Желтая карточка
Mohammad Sajid Dhot
2:0
42' Гол
Сингх Уданта
3:0
52' Гол
Сингх Уданта
88' Желтая карточка
Rahim Ali
90'+5
30
Lara
Sharma
27
Parag
Satish
4
Pratik
Chowdhary
15
Wungngayam
Muirang
32
Naorem
Roshan
Singh
10
Iman
Basafa
6
Бруно
Алмейда
8
Сингх
Суреш
21
Сингх
Уданта
9
Ибара
Принс
11
Чхетри
Сунил
24
Debjit
Majumder
3
Mohammad
Sajid
Dhot
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
2
Reagan
Singh
77
Коман
Владимир
28
Germanpreet
Singh
8
Edwin
Vanspaul
18
Jerry
Lalrinzuala
99
Гикевич
Лукаш
17
Мурзаев
Мирлан
Бенгалуру
Ченнаин

История личных встреч

Бенгалуру
Ченнаин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СИ
2:4
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
1:3
СИ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (2) 0.38
Ибара Принс 4 0.31
Сингх Уданта 3 0.23
Алан Коста 2 0.15
Danish Farooq Bhat 2 0.15
Чхетри Сунил 1 0.08
Jayesh Rane I 1 0.08
Pratik Chowdhary 1 0.08
Куруниян Ашик 1 0.08
Iman Basafa 1 (1) 0.08
Naorem Roshan Singh 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Владимир 3 (1) 0.23
Мурзаев Мирлан 2 0.15
Rahim Ali 1 0.08
Гикевич Лукаш 1 0.08
Germanpreet Singh 1 0.08
Чхангте Лаллианзуала 1 0.08
Тапа Анируд 1 0.08
Борысюк Ариэль 1 0.08
Mohammad Sajid Dhot 1 0.08

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Naorem Roshan Singh 6 0
Сингх Суреш 4 1
Danish Farooq Bhat 4 0
Ибара Принс 3 0
Бруно Алмейда 2 0
Сингх Уданта 2 0
Pratik Chowdhary 2 0
Куруниян Ашик 2 0
Чхетри Сунил 1 0
Cleiton Silva 1 0
Rohit Kumar 1 0
Parag Satish 1 0
Iman Basafa 1 0
Ajith Kumar 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 4 0
Reagan Singh 3 0
Борысюк Ариэль 2 0
Дас Нараян 2 0
Дамьянович Славко 2 0
Mohammad Sajid Dhot 2 0
Коман Владимир 1 0
Гикевич Лукаш 1 0
Germanpreet Singh 1 0
Debjit Majumder 1 0
Чхангте Лаллианзуала 1 0
Тапа Анируд 1 0
Edwin Vanspaul 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Забито

10
7
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

23
12
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
2
17%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
26%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
6
35%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0
Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1
Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Керала Бластерс 11 5 5 1 18 - 10 20
2. Хайдарабад 12 5 5 2 25 - 11 20
3. Джамшедпур 11 5 4 2 18 - 12 19
4. Мумбаи Сити 12 5 3 4 23 - 21 18
5. Ченнаин 13 5 3 5 12 - 17 18
6. Дели Динамос 12 5 2 5 20 - 24 17
7. Бенгалуру 13 4 5 4 23 - 19 17
8. АТК 10 4 4 2 20 - 18 16
9. Гоа 13 3 5 5 17 - 22 14
10. Нортист Юнайтед 14 2 4 8 18 - 28 10
11. Ист Бенгал 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 7 4 1 2 15 - 14 13
2. Джамшедпур 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Хайдарабад 5 3 1 1 13 - 4 10
4. Бенгалуру 7 2 4 1 14 - 11 10
5. Мумбаи Сити 7 3 1 3 10 - 12 10
6. АТК 6 2 3 1 10 - 11 9
7. Нортист Юнайтед 7 2 2 3 10 - 11 8
8. Гоа 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Керала Бластерс 4 2 2 0 6 - 4 8
10. Ченнаин 6 2 2 2 7 - 10 8
11. Ист Бенгал 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Керала Бластерс 7 3 3 1 12 - 6 12
2. Ченнаин 7 3 1 3 5 - 7 10
3. Хайдарабад 7 2 4 1 12 - 7 10
4. Мумбаи Сити 5 2 2 1 13 - 9 8
5. Джамшедпур 5 2 2 1 11 - 7 8
6. АТК 4 2 1 1 10 - 7 7
7. Бенгалуру 6 2 1 3 9 - 8 7
8. Гоа 7 1 3 3 10 - 14 6
9. Ист Бенгал 7 1 3 3 8 - 12 6
10. Дели Динамос 5 1 1 3 5 - 10 4
11. Нортист Юнайтед 7 0 2 5 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Сингх Уданта бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Mohammad Sajid Dhot получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Iman Basafa из команды Бенгалуру забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бенгалуру 3:0 Ченнаин онлайн


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