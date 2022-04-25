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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Чианграй Юнайтед
0:0
Конец матча
Виссел Кобе
0'
8' Желтая карточка
Suriya Singmui
85' Желтая карточка
Brinner
90' Желтая карточка
Chotipat Poomkaew
90'+7

Ход матча

8'
Suriya Singmui
 
37'
 
Юруки Коя
Кркич Боян
53'
 
Хацусэ Рё
Кобаяси Юки
68'
Chotipat Poomkaew
Ryuji Hirota
 
70'
 
Осаки Лео
Гоке Юта
70'
 
Mitsuki Hidaka
Кикути Рюхо
83'
Чаттхонг Сироч
Тиатракул Сиваком
 
85'
Brinner
 
90'
Chotipat Poomkaew
 
90'
Settasit Suvannaseat
Chotipat Poomkaew
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Ануин
Саранон
33
Sarawut
Inpaen
5
Brinner
30
Suriya
Singmui
4
Като
Кохей
27
Gionata
Verzura
6
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
14
Тхинйом
Санукран
28
Ryuji
Hirota
8
Геттерсон
10
Тиатракул
Сиваком
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
14
Макино
Томоаки
3
Кобаяси
Юки
7
Гоке
Юта
5
Ямагути
Хотару
33
Огихара
Тагахиро
20
Иноуэ
Сион
10
Юя
Осако
9
Кркич
Боян
Чианграй Юнайтед
3-4-3
Виссел Кобе
4-3-3

История личных встреч

Чианграй Юнайтед
Виссел Кобе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Результаты последних матчей

Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1
Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1
Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Кркич Боян уходит с поля. Юруки Коя выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Suriya Singmui получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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