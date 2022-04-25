0:0
Конец матча
8' Желтая карточкаSuriya Singmui
85' Желтая карточкаBrinner
90' Желтая карточкаChotipat Poomkaew
Ход матча
37'
53'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
42 Владение мячом, % 58
5
Brinner
28
Ryuji
Hirota
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
7
Гоке
Юта
20
Иноуэ
Сион
10
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 BrinnerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ryuji HirotaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
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-
-
Главный тренер: Emerson Pereira
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
17 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Иноуэ СионНападающий
-
10 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
-
25 Осаки ЛеоЗащитник
- Защитник
-
16 Юруки КояПолузащитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
-
-
34 Yusei Ozaki
-
28 Yuya Tsuboi
-
Главный тренер: Lluis Planaguma
История личных встреч
Чианграй Юнайтед
Виссел Кобе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1
Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1
Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0