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Лига чемпионов АФК

2022
Тэгу
1:2
Итог доп. времени
Чонбук Хендай Моторс
0'
5' Желтая карточка
Рю Чжэ-Мун
0:1
46' Гол
Сон Мин-Гю
1:1
56' Гол
Зека
77' Желтая карточка
Хон Чжон-Ун
114' Желтая карточка
Юн Ен-Сон
1:2
120' Гол
Ким Чжин-Гю

Ход матча

5'
 
Рю Чжэ-Мун
46'
0:1
Сон Мин-Гю
(Хан Ге-Вон)
48'
Хон Чхоль
Судзуки Кеита
 
56'
Зека
(Jae-Won Hwang)
1:1
67'
Daniel Penha
Yong-Rae Lee
 
67'
Ким Чжин-Хек
Ко Джэхён
 
69'
 
Бэрроу Моду
Ким Бо-Ген
77'
Хон Чжон-Ун
 
82'
Lee Keunho1
Зека
 
82'
 
Ли Сын-Ки
Пэк Сын-Хо
91'
Ким У-Сок
Чжон Тхэ-Ук
 
91'
 
Gustavo Souza III
Сон Мин-Гю
91'
 
Мун Сон-Мин
Хан Ге-Вон
111'
 
Ким Чжин-Гю
Seong-Ung Mae
114'
 
Юн Ен-Сон
120'
1:2
Ким Чжин-Гю

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
21
Seung-Hoon
Oh
4
Чжон
Тхэ-Ук
6
Хон
Чжон-Ун
18
Судзуки
Кеита
II
5
Чжан
Сон-Вон
66
Jin-Woo
Jo
2
Jae-Won
Hwang
74
Yong-Rae
Lee
17
Ко
Джэхён
19
Зека
11
Сезинья
1
Ли
Бум-Су
95
Ким
Мун-Хван
4
Jin-Seob
Park
5
Юн
Ен-Сон
23
Ким
Чжин-Су
29
Рю
Чжэ-Мун
28
Seong-Ung
Mae
7
Хан
Ге-Вон
13
Ким
Бо-Ген
8
Пэк
Сын-Хо
21
Сон
Мин-Гю
Тэгу
3-4-2-1
Чонбук Хендай Моторс
4-2-3-1

История личных встреч

Тэгу
Чонбук Хендай Моторс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

175%
100%
7 побед 4 ничьи 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

6.5%
45.2%
48.3%
2 победы 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

KЛ1
1:1
KЛ1
1:1
КЛ1ФЭ
0:2
KЛ1
2:1
KЛ1
1:0
KЛ1
3:2
KЛ1
2:0
KЛ1
0:2
KЛ1
2:0
KЛ1
0:2
KЛ1
0:2
KЛ1
1:4
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
1:3
KЛ1
2:1
KЛ1
1:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
KЛ1
0:1
KЛ1
2:0
5:1
2:2
1:2
0:1
4:0
2:0
1:3
КЛ
1:1
КЛ
0:2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Тэгу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 1 1
Jae-Won Hwang 0 0
Чонбук Хендай Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Мин-Гю 1 1
Хан Ге-Вон 0 0

Карточки

Тэгу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хон Чжон-Ун 1 0
Чонбук Хендай Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ен-Сон 1 0
Рю Чжэ-Мун 1 0

Результаты последних матчей

Тэгу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэгу 4:0 Канвон - Тэгу 1:0 Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:3 Тэгу - Сувон Самсунг Блювингс 1:2
Сувон Сити - Тэгу 2:2 Сеул - Тэгу 2:1 Тэгу - Ульсан Хёндэ 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Тэгу 1:1 Тэгу - Сувон Сити 0:0 Тэгу - Похан Стилерс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Тэгу - Чеджу Юнайтед 1:0 Сеонам - Тэгу 1:1 Тэгу - Похан Стилерс 2:2 Теджон Корайл - Тэгу 3:3 Тэгу - Канвон 3:0 Инчхон Юнайтед - Тэгу 2:2 Санджу Санму - Тэгу 1:1 Тэгу - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Похан Стилерс - Тэгу 1:1
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 3:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеонам 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:2 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Санджу Санму - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 2:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 0:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Ситизен 1:0 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 1:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 1:1
1/8 финала
1 Тэгу
2 Чонбук Хендай Моторс
0 Виссел Кобе
0 Йокогама Маринос
0 Бангкок Гласс
0 Китчи
0 Джохор Дарул Такзим
0 Урава Редс
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Дополнительное время
  • 125'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • Описание гола
    121'
    ГОООООЛ - Ким Чжин-Гю забивает
  • Желтая карточка
    114'
    Юн Ен-Сон получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Seong-Ung Mae уходит с поля. Ким Чжин-Гю выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 91'
    Хан Ге-Вон уходит с поля. Мун Сон-Мин выходит вместо него
  • 91'
    Сон Мин-Гю уходит с поля. Gustavo выходит вместо него
  • 91'
    Чжон Тхэ-Ук уходит с поля. Ким У-Сок выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      5'
      Рю Чжэ-Мун получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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