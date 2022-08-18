1:2
Итог доп. времени
0'
5' Желтая карточкаРю Чжэ-Мун
0:1
46' ГолСон Мин-Гю
1:1
56' ГолЗека
77' Желтая карточкаХон Чжон-Ун
114' Желтая карточкаЮн Ен-Сон
1:2
120' ГолКим Чжин-Гю
Ход матча
5'
46'
0:1
56'
1:1
77'
82'
82'
91'
111'
114'
120'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
66
Jin-Woo
Jo
74
Yong-Rae
Lee
17
Ко
Джэхён
19
Зека
11
Сезинья
95
Ким
Мун-Хван
23
Ким
Чжин-Су
29
Рю
Чжэ-Мун
13
Ким
Бо-Ген
21
Сон
Мин-Гю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Jin-Woo JoЗащитник
- Полузащитник
-
74 Yong-Rae LeeПолузащитник
-
17 Ко ДжэхёнПолузащитник
-
19 ЗекаПолузащитник
-
11 СезиньяНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ли Тхэ-ХиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хон ЧхольПолузащитник
-
70 Daniel PenhaПолузащитник
-
13 Hye-Seong Oh
-
22 Lee Keunho1
-
26 Jin-Yong Lee
-
-
31 Yun-Oh Lee
-
Главный тренер: Alexandre Gama
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сон Мин-ГюНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
-
11 Бэрроу МодуПолузащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
История личных встреч
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
175%
100%
7 побед 4 ничьи 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
6.5%
45.2%
48.3%
2 победы 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тэгу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|1
|1
|Jae-Won Hwang
|0
|0
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Мин-Гю
|1
|1
|Хан Ге-Вон
|0
|0
Карточки
Тэгу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хон Чжон-Ун
|1
|0
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ен-Сон
|1
|0
|Рю Чжэ-Мун
|1
|0
Результаты последних матчей
Тэгу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэгу 4:0 Канвон - Тэгу 1:0 Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:3 Тэгу - Сувон Самсунг Блювингс 1:2
Сувон Сити - Тэгу 2:2 Сеул - Тэгу 2:1 Тэгу - Ульсан Хёндэ 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Тэгу 1:1 Тэгу - Сувон Сити 0:0 Тэгу - Похан Стилерс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Тэгу - Чеджу Юнайтед 1:0 Сеонам - Тэгу 1:1 Тэгу - Похан Стилерс 2:2 Теджон Корайл - Тэгу 3:3 Тэгу - Канвон 3:0 Инчхон Юнайтед - Тэгу 2:2 Санджу Санму - Тэгу 1:1 Тэгу - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Похан Стилерс - Тэгу 1:1
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 3:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеонам 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:2 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Санджу Санму - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 2:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 0:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Ситизен 1:0 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 1:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 1:1