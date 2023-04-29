1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАль-Давсари Салем
1:1
53' ГолКороки Синдзо
85' Желтая карточкаИто Ацуки
86' Красная карточкаАль-Давсари Салем
86' Желтая карточкаИвао Кэн
90'+7
Ход матча
13'
53'
1:1
85'
85'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
695 Количество передач 280
-
72 Владение мячом, % 28
20
Хён
Су
Чан
17
Марега
Мусса
96
Ричард
Майкл
19
Ивао
Кэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Хён Су ЧанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
-
96 Ричард МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Инукаи ТомояЗащитник
- Защитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
-
99 Канте ХосеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|5
|1.25
|Марега Мусса
|3
|0.75
|Аль-Давсари Салем
|2
|0.5
|Хён Су Чан
|1
|0.25
|Вьетто Лусиано
|1
|0.25
|Аль-Маюф Абдулла
|0
|0
|Аль-Шехри Салех
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|0
|0
|Ричард Майкл
|0
|0
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг-Карлссон Давид
|3
|0.75
|Юнкер Каспер
|3
|0.75
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.25
|Короки Синдзо
|1
|0.25
|Иванами Такуя
|1
|0.25
|Мацуо Юсуке
|1
|0.25
|Акимото Такахиро
|1
|0.25
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.25
|Эсака Атару
|0
|0
|Ивао Кэн
|0
|0
|Сэкинэ Такахиро
|0
|0
|Ито Ацуки
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Давсари Салем
|0
|1
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Канно Мохамед
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивао Кэн
|2
|0
|Ито Ацуки
|2
|0
|Охата Аюму
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урава Редс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Урава Редс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Урава Редс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0
Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:0 Касива Рейсол - Урава Редс 0:3 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Урава Редс - Альбирекс Ниигата 2:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Сёнан Бельмаре - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 2:0 Токио - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Урава Редс - Ависпа Фукуока 1:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс - Саган Тосу 2:1 Санфречче Хиросима - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Серезо Осака 0:4
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
22
13
13
13
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Марега Мусса
|3 (2)
|Урава Редс
|Моберг-Карлссон Давид
|3
|Урава Редс
|Юнкер Каспер
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|2 (3)
|Урава Редс
|Ивао Кэн
|2
|Аль-Духаиль
|Сеара Луис
|2
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|2
|Урава Редс
|Ито Ацуки
|2
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|1