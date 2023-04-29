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Лига чемпионов АФК
2022-2023

Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:1
Конец матча
Урава Редс
0'
1:0
13' Гол
Аль-Давсари Салем
1:1
53' Гол
Короки Синдзо
85' Желтая карточка
Ито Ацуки
86' Красная карточка
Аль-Давсари Салем
86' Желтая карточка
Ивао Кэн
90'+7

Ход матча

13'
Аль-Давсари Салем
1:0
53'
1:1
Короки Синдзо
67'
 
Хирано Юити
Коидзуми Ёшио
67'
 
Канте Хосе
Короки Синдзо
75'
Отайф Абдулла
Канно Мохамед
 
81'
 
Takuya Ogiwara
Сакаи Хироки
81'
 
Jumpei Hayakawa
Окубо Томоаки
83'
Аль-Ями Хамад
Аль-Бурайк Мохаммед
 
85'
 
Ито Ацуки
85'
 
Сибато Каи
Ито Ацуки
86'
Аль-Давсари Салем
 
86'
 
Ивао Кэн

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 695 Количество передач 280
  • 72 Владение мячом, % 28
1
Аль-Маюф
Абдулла
66
Абдулхамид
Сауд
5
Аль-Булаихи
Али
20
Хён
Су
Чан
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
29
Аль-Давсари
Салем
7
Аль-Фарадж
Салман
28
Канно
Мохамед
17
Марега
Мусса
9
Игало
Одион
96
Ричард
Майкл
1
Нисикава
Сусаку
2
Сакаи
Хироки
28
Шольц
Александр
5
Хейбротен
Мариус
15
Акимото
Такахиро
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
21
Окубо
Томоаки
8
Коидзуми
Ёшио
14
Сэкинэ
Такахиро
30
Короки
Синдзо
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3
Урава Редс
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 5 1.25
Марега Мусса 3 0.75
Аль-Давсари Салем 2 0.5
Хён Су Чан 1 0.25
Вьетто Лусиано 1 0.25
Аль-Маюф Абдулла 0 0
Аль-Шехри Салех 0 0
Канно Мохамед 0 0
Аль-Хамдан Абдулла 0 0
Ричард Майкл 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг-Карлссон Давид 3 0.75
Юнкер Каспер 3 0.75
Коидзуми Ёшио 1 0.25
Короки Синдзо 1 0.25
Иванами Такуя 1 0.25
Мацуо Юсуке 1 0.25
Акимото Такахиро 1 0.25
Шольц Александр 1 (1) 0.25
Эсака Атару 0 0
Ивао Кэн 0 0
Сэкинэ Такахиро 0 0
Ито Ацуки 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Давсари Салем 0 1
Аль-Маюф Абдулла 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Канно Мохамед 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивао Кэн 2 0
Ито Ацуки 2 0
Охата Аюму 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урава Редс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Урава Редс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Урава Редс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0
Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:0 Касива Рейсол - Урава Редс 0:3 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Урава Редс - Альбирекс Ниигата 2:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Сёнан Бельмаре - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 2:0 Токио - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Урава Редс - Ависпа Фукуока 1:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс - Саган Тосу 2:1 Санфречче Хиросима - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Серезо Осака 0:4

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Марега Мусса 3 (2)
Урава Редс Моберг-Карлссон Давид 3
Урава Редс Юнкер Каспер 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Урава Редс Ивао Кэн 2
Аль-Духаиль Сеара Луис 2
Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 2
Урава Редс Ито Ацуки 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Ричард Майкл сделал результативную передачу.
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