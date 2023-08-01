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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 13497 Главный судья: Casey Reibelt
Китай (жен)
1:6
Конец матча
Англия (жен)
0'
0:1
4' Гол
Руссо Алессия
0:2
26' Гол
Хемп Лорен
0:3
41' Гол
Джеймс Лорен
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Джеймс Лорен
56' Желтая карточка
Бронз Люси
1:3
57' Пенальти
Шуан Ван
1:4
65' Гол
Джеймс Лорен
1:5
77' Гол
Келли Хлоя
1:6
84' Гол
Дэйли Рейчел
90'+12

Ход матча

4'
0:1
Руссо Алессия
(Джеймс Лорен)
26'
0:2
Хемп Лорен
(Джеймс Лорен)
41'
0:3
Джеймс Лорен
(Гринвуд Алекс)
45'
 
Джеймс Лорен
46'
 
Лаура Кумбс
Стэнвей Джорджия
56'
 
Бронз Люси
57'
Шуан Ван
1:3
65'
1:4
Джеймс Лорен
(Картер Джессика)
71'
 
Чарльз Ниам
Бронз Люси
71'
 
Инглэнд Бетани
Руссо Алессия
71'
 
Келли Хлоя
Хемп Лорен
75'
Яша Гу
Шуан Ван
 
75'
Хаянь У
Mengwen Li
 
77'
1:5
Келли Хлоя
(Джеймс Лорен)
81'
 
Тун Элла
Джеймс Лорен
84'
1:6
Дэйли Рейчел
(Лаура Кумбс)
90'
Mengyu Shen
_Wu Chengshu
 
90'
Jiaxing Dou
Lingwei Yao
 
90'
Linlin Wang
Цзяхуй Лоу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 283 Количество передач 792
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhu
Yu
2
Mengwen
Li
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
17
_Wu
Chengshu
16
Lingwei
Yao
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
14
Цзяхуй
Лоу
7
Шуан
Ван
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
20
Katie
Zelem
7
Джеймс
Лорен
11
Хемп
Лорен
23
Руссо
Алессия
Китай (жен)
Англия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Китай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуан Ван 2 (2) 0.67
Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 1
Дэйли Рейчел 1 0.33
Хемп Лорен 1 0.33
Келли Хлоя 1 0.33
Руссо Алессия 1 0.33
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.33
Гринвуд Алекс 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0

Карточки

Китай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуй Чзан 0 1
Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронз Люси 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0

Результаты матчей

Китай (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Англия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Китай (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Китай (жен)
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1
Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0

Результаты матчей

Китай (жен)
Англия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Китай (жен)
Англия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Дания (жен)
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Китай (жен)
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Гаити (жен)
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
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Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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