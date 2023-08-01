Тур: 3. Стадион: Хиндмарш. Зрители: 13497 Главный судья: Casey Reibelt
1:6
Конец матча
0'
0:1
4' ГолРуссо Алессия
0:2
26' ГолХемп Лорен
0:3
41' ГолДжеймс Лорен
45' Undefined phrase: football_event_Джеймс Лорен
56' Желтая карточкаБронз Люси
1:3
57' ПенальтиШуан Ван
1:4
65' ГолДжеймс Лорен
1:5
77' ГолКелли Хлоя
1:6
84' ГолДэйли Рейчел
90'+12
Ход матча
4'
0:1
26'
0:2
41'
0:3
45'
56'
57'
1:3
65'
1:4
71'
75'
77'
1:5
81'
84'
1:6
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
283 Количество передач 792
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhu
Yu
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
17
_Wu
Chengshu
16
Lingwei
Yao
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
14
Цзяхуй
Лоу
7
Шуан
Ван
20
Katie
Zelem
11
Хемп
Лорен
- Основной состав
-
1 Zhu YuВратарь
- Защитник
-
11 Шаншан ВанЗащитник
-
8 Вэй ЯоЗащитник
-
15 Qiaozhu ChenЗащитник
-
17 _Wu ChengshuПолузащитник
-
16 Lingwei YaoПолузащитник
-
13 Lina YangПолузащитник
-
19 Linyan ZhangПолузащитник
-
14 Цзяхуй ЛоуНападающий
-
7 Шуан ВанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хуан СюйВратарь
-
5 Хаянь УЗащитник
-
21 Яша ГуПолузащитник
-
18 Jiali TangНападающий
-
22 Hongyan Pan
-
-
-
-
-
20 _Xiao Yuyi
-
23 Chen Gao
-
Главный тренер: Qingxia Shui
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Katie ZelemПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хемп ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
-
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
Бомбардиры внутри турнира
Китай (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуан Ван
|2 (2)
|0.67
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|3
|1
|Дэйли Рейчел
|1
|0.33
|Хемп Лорен
|1
|0.33
|Келли Хлоя
|1
|0.33
|Руссо Алессия
|1
|0.33
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.33
|Гринвуд Алекс
|0
|0
|Лаура Кумбс
|0
|0
|Картер Джессика
|0
|0
Карточки
Китай (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуй Чзан
|0
|1
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронз Люси
|1
|0
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
Результаты матчей
Китай (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Англия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Китай (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Китай (жен)
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1
Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0
Результаты матчей
Китай (жен)
Англия (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Китай (жен)
Англия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2