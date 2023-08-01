Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Лаура Кумбс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Mengyu Shen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Тактическая замена. Chengshu Wu уходит с поля и его заменяет Mengyu Shen

92' Qiaozhu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Брайт Милли выиграл воздушное противоборство у Chengshu Wu.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

90' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Lina Yang бьет издали, но Mary Earps ловит мяч в руки

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Англия (жен) будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Англия (жен)

84' Г О О О О Л - Дэйли Рейчел правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

84' Лаура Кумбс пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

83' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

81' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Lauren James из команды Англия (жен) является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

81' Тактическая замена. Lauren James уходит с поля и его заменяет Ella Toone

80' Lauren James выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хаянь У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сегодняшная посещаемость составляет 13497 болельщиков

77' Zhu Yu плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

77' Lauren James сделал результативную передачу.

77' Lauren James создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Лаура Кумбс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Lauren James выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Katie Zelem из команды Англия (жен) подал угловой справа.

73' Инглэнд Бетани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Брайт Милли выиграл воздушное противоборство у Chengshu Wu.

70' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Chengshu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Отличный гол забил Lauren James

65' Г О О О О Л - Lauren James левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

65' Картер Джессика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Katie Zelem выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Lina Yang не смог попасть в створ ударом издали

60' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Г О О О О О Л - Шуан Ван из команды Китай (жен) забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Mary Earps прыгнул вправо!

56' Бронз Люси получает желтую карточку за игру рукой

56' После проверки VAR судья изменил решение - Китай (жен) пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Китай (жен)

53' Chengshu Wu бьет издали, но Mary Earps ловит мяч в руки

53' Цзяхуй Лоу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Lauren James выиграл воздушное противоборство у Шаншан Ван

50' Дэйли Рейчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Qiaozhu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хемп Лорен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Qiaozhu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Руссо Алессия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.