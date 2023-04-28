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Динамо Сталинград (легенды)
 
Позже
Спартак Москва (легенды)
Прогнозы 19
Динамо Сталинград (легенды) 5.3% (1)
X 36.8% (7)
Спартак Москва (легенды) 57.9% (11)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Спартак Москва (легенды)
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Спартак Москва (легенды) - Зенит (легенды) 2:1 Зенит (легенды) - Спартак Москва (легенды) 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Сталинград (легенды) - Спартак Москва (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 19
    Динамо Сталинград (легенды) 5.3% (1)
    X 36.8% (7)
    Спартак Москва (легенды) 57.9% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Сталинград (легенды) - Спартак Москва (легенды) онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Сталинград (легенды) - Спартак Москва (легенды)

    Исход игры
    Динамо Сталинград (легенды)
    5.3% (1)
    Ничья
    36.8% (7)
    Спартак Москва (легенды)
    57.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (18)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (17)
    Нет
    5.56% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва (легенды)
    26.3% (5)
    2:2 Ничья
    10.5% (2)
    3:3 Ничья
    10.5% (2)
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