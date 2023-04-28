Результаты последних матчей
Спартак Москва (легенды)
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Прогнозы на матч Динамо Сталинград (легенды) - Спартак Москва (легенды)
Исход игры
Динамо Сталинград (легенды)
5.3% (1)
Ничья
36.8% (7)
Спартак Москва (легенды)
57.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
100% (18)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
94.44% (17)
Нет
5.56% (1)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва (легенды)
26.3% (5)
2:2 Ничья
10.5% (2)
3:3 Ничья
10.5% (2)
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