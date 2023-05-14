Стадион: Кенилуорт Роуд.
Позже
История личных встреч
Лутон Таун
Сандерленд
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|20 (1)
|0.43
|Адебайо Элайджа
|8
|0.17
|Кэмбелл Аллан
|3
|0.06
|Локьер Том
|3
|0.06
|Раддок Пелли
|3
|0.06
|Берри Люк
|3
|0.06
|Доти Алфи
|2
|0.04
|Кларк Джордан
|2
|0.04
|Фримен Люк
|2
|0.04
|Вудроу Коули
|2
|0.04
|Бурк Рис
|2
|0.04
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.04
|Корник Харри
|1
|0.02
|Бэлл Амари
|1
|0.02
|Лэнсбери Генри
|1
|0.02
|Поттс Даниэль
|1
|0.02
|Бри Джеймс
|0
|0
|Оньединма Фред
|0
|0
|Драме Коди
|0
|0
|Джером Кэмерон
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|14 (3)
|0.3
|Стюарт Росс III
|10 (2)
|0.21
|Кларк Джек
|9
|0.19
|Симмс Эллис
|7
|0.15
|Робертс Патрик
|5
|0.11
|Киркин Деннис
|5
|0.11
|Притчард Алекс
|4
|0.09
|Гелхардт Джо
|3
|0.06
|Нил Даниэль
|2
|0.04
|Эмблтон Эллиот
|2
|0.04
|Хьюм Трай
|2
|0.04
|О'Найен Люк
|2
|0.04
|Гуч Линден
|1
|0.02
|Ба Абдулла
|1
|0.02
|Беннетте Джевисон
|1
|0.02
|Алез Аджибола
|1
|0.02
|Мишю Эдуар
|1
|0.02
|Батт Дэнни
|0
|0
|Баллард Дэниэл
|0
|0
|Паттерсон Энтони
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Карлтон
|11
|0
|Доти Алфи
|11
|0
|Локьер Том
|7
|1
|Адебайо Элайджа
|8
|0
|Ошо Гэбриэл
|4
|2
|Бэлл Амари
|5
|1
|Кларк Джордан
|6
|0
|Кэмбелл Аллан
|6
|0
|Раддок Пелли
|4
|0
|Драме Коди
|4
|0
|Лэнсбери Генри
|3
|0
|Берри Люк
|3
|0
|Брэдли Сонни
|3
|0
|Поттс Даниэль
|3
|0
|Вудроу Коули
|3
|0
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Бри Джеймс
|3
|0
|Фримен Люк
|2
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Корник Харри
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Найен Люк
|10
|1
|Нил Даниэль
|8
|1
|Кларк Джек
|9
|0
|Киркин Деннис
|7
|1
|Эванс Корри
|7
|0
|Гуч Линден
|7
|0
|Батт Дэнни
|6
|0
|Эмблтон Эллиот
|4
|1
|Хьюм Трай
|5
|0
|Притчард Алекс
|4
|0
|Матете Джей
|4
|0
|Диалло Амад
|4
|0
|Робертс Патрик
|3
|0
|Баллард Дэниэл
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Райт Бэйли
|2
|0
|Беннетте Джевисон
|2
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Алез Аджибола
|1
|0
|Ба Абдулла
|1
|0
|Хаггинс Ниалл
|1
|0
|Эква Пьер
|1
|0
|Паттерсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сандерленд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
67% (16)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
15
11
Лутон Таун
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сандерленд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
48% (11)
4% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
24
30
Лутон Таун
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (14)
49% (23)
21% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (13)
36% (17)
36% (17)
Сандерленд
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (8)
53% (25)
30% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (21)
34% (16)
21% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
11
6
Волевые победы
15
23
Волевые поражения
39
41
Голы по времени матча
Забито
33
36
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
29 Не забивали 27
8
24%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
4
12%
9
25%
61-75
9
27%
10
28%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
27
36
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
27 Не забивали 27
7
26%
1
3%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
9
33%
6
17%
46-60
4
15%
9
25%
61-75
3
11%
7
19%
76-90
Пропущено
20
33
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
3
15%
7
21%
46-60
1
5%
8
24%
61-75
6
30%
10
30%
76-90
Забито
60
72
28 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 49
30 Забивали первыми 23
9 Не забивали 7
15
25%
3
4%
1-15
3
5%
10
14%
16-30
10
17%
10
14%
31-45
12
20%
14
19%
46-60
8
13%
18
25%
61-75
12
20%
17
24%
76-90
Пропущено
39
54
18 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 32
7
18%
4
7%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
5
13%
12
22%
46-60
6
15%
8
15%
61-75
10
26%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Бирмингем - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Сток Сити 1:0
Сандерленд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Престон Норт Энд - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Уотфорд 2:2 Вест Бромвич - Сандерленд 1:2
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Бирмингем 2:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Халл Сити 4:4 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Норвич - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Сток Сити 1:5 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Бристоль Сити 1:1 КПР - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Рединг 1:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Миллуолл - Сандерленд 1:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Сандерленд
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:1
9 раз 19%
0:1
6 раз 13%
0:0
5 раз 11%
0:2
4 раза 9%
1:0
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
1:2
3 раза 6%
2:2
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
1:1
8 раз 17%
2:1
8 раз 17%
0:1
5 раз 11%
1:2
4 раза 9%
0:0
3 раза 6%
2:2
3 раза 6%
0:3
3 раза 6%
3:0
2 раза 4%
1:0
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
2:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
Точное количество голов
1
20 раз 43%
2
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
4 раза 9%
1
20 раз 43%
2
12 раз 26%
0
7 раз 15%
3
6 раз 13%
4
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Сандерленд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
204
1013
1113
320
321
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
203
717
914
123
518
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3710
Больше Меньше
407
1730
2027
443
839
|Мидлсбро
|Акпом Чуба
|28 (2)
|Ковентри
|Дьёкереш Виктор
|21 (10)
|Лутон Таун
|Моррис Карлтон
|20 (6)
|Суонси
|Пиру Йоэл
|19 (2)
|Бёрнли
|Телла Нейтан
|17 (5)
|Рединг
|Йадом Энди
|14
|Миллуолл
|Купер Джейк
|13
|Уотфорд
|Чодури Хамза
|13
|Суонси
|Бен Кабанго
|1 11
|Рединг
|Лум Мамаду
|1 11
Прогнозы на матч Лутон Таун - Сандерленд
Исход игры
Лутон Таун
22.2% (2)
Ничья
44.4% (4)
Сандерленд
33.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
25% (2)
Меньше
75% (6)
Обе команды забьют
Да
75% (6)
Нет
25% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (4)
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