Тур: 34.
История личных встреч
Динамо Владивосток
ФК Сахалинец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баев Алексей
|4
|0.36
|Миронов Денис
|2
|0.18
|Сергеев Никита
|1
|0.09
|Дудкин Сергей
|1
|0.09
|Машнев Максим
|1
|0.09
|Гиголаев Ника
|1
|0.09
|Мосиян Сергей
|1
|0.09
|Бабин Данил
|1
|0.09
|Лысенко Сослан
|1 (1)
|0.09
ФК Сахалинец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ilya Rubtsov
|3 (1)
|0.27
|Васиченко Ренат
|2
|0.18
|Гаврилов Руслан
|1
|0.09
|Палажнов Влад
|1
|0.09
|Агекян Давид
|1
|0.09
|Alexander Razin
|1
|0.09
|Evgeny Evgeniev
|1
|0.09
|Vyacheslav Novikov
|1
|0.09
Карточки
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Первушин Фёдор
|0
|1
|Лысенко Сослан
|0
|1
ФК Сахалинец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марченко Александр
|0
|1
Результаты матчей
Динамо Владивосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Сахалинец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ФК Сахалинец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
11
Волевые поражения
7
2
Динамо Владивосток
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ФК Сахалинец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
13
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Владивосток
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1
Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0
ФК Сахалинец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Сахалинец - Сокол 0:3 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 Калуга - ФК Сахалинец 0:0 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1
ФК Сахалинец - ФК Космос Долгопрудный 1:0 ФК Сахалинец - ФК Козлы 0:0 Салют - ФК Сахалинец 3:0 ФК Сахалинец - ФК Дружина 3:0 Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0 ФК Сахалинец - Калуга 0:2 ФК Космос Долгопрудный - ФК Сахалинец 5:2 ФК Сахалинец - Салют 1:2 ФК Сахалинец - Сатурн 1:1 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 ФК Сахалинец - Родина-2 Москва 0:3 Динамо Брянск - ФК Сахалинец 1:0 ФК Сахалинец - Арсенал-2 Тула 5:1
Результаты матчей
Динамо Владивосток
ФК Сахалинец
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Динамо Владивосток
ФК Сахалинец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
32
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
29
110
- — Выход в Первую лигу
|Калуга
|Хлебородов Иван
|6
|Сокол
|Ежков Данила
|5
|Металлург Липецк
|Глебов Илья
|5
|Сатурн
|Авраменко Дмитрий
|4
|Салют
|Сергеев Виктор
|4
|Авангард Курск
|Донцов Кирилл
|2
|Сокол
|Рябокобыленко Артур
|1
|ФК Сахалинец
|Марченко Александр
|1
|Динамо Владивосток
|Первушин Фёдор
|1
|Металлург Липецк
|Белов Антон
|1
Прогнозы на матч Динамо Владивосток - ФК Сахалинец
Исход игры
Динамо Владивосток
93% (40)
Ничья
7% (3)
ФК Сахалинец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
46.51% (20)
Нет
53.49% (23)
Популярный счёт
2:1 Динамо Владивосток
37.2% (16)
1:0 Динамо Владивосток
27.9% (12)
2:0 Динамо Владивосток
25.6% (11)
1:1 Ничья
7% (3)
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