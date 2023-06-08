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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 34.
Динамо Владивосток
 
Позже
ФК Сахалинец
Прогнозы 43
Динамо Владивосток 93% (40)
X 7% (3)
ФК Сахалинец 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛГ3П
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 4 0.36
Миронов Денис 2 0.18
Сергеев Никита 1 0.09
Дудкин Сергей 1 0.09
Машнев Максим 1 0.09
Гиголаев Ника 1 0.09
Мосиян Сергей 1 0.09
Бабин Данил 1 0.09
Лысенко Сослан 1 (1) 0.09
ФК Сахалинец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ilya Rubtsov 3 (1) 0.27
Васиченко Ренат 2 0.18
Гаврилов Руслан 1 0.09
Палажнов Влад 1 0.09
Агекян Давид 1 0.09
Alexander Razin 1 0.09
Evgeny Evgeniev 1 0.09
Vyacheslav Novikov 1 0.09

Карточки

Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Первушин Фёдор 0 1
Лысенко Сослан 0 1
ФК Сахалинец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марченко Александр 0 1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Сахалинец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ФК Сахалинец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

7
2
Динамо Владивосток
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ФК Сахалинец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
13

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1
Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0
ФК Сахалинец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Сахалинец - Сокол 0:3 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 Калуга - ФК Сахалинец 0:0 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1
ФК Сахалинец - ФК Космос Долгопрудный 1:0 ФК Сахалинец - ФК Козлы 0:0 Салют - ФК Сахалинец 3:0 ФК Сахалинец - ФК Дружина 3:0 Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0 ФК Сахалинец - Калуга 0:2 ФК Космос Долгопрудный - ФК Сахалинец 5:2 ФК Сахалинец - Салют 1:2 ФК Сахалинец - Сатурн 1:1 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 ФК Сахалинец - Родина-2 Москва 0:3 Динамо Брянск - ФК Сахалинец 1:0 ФК Сахалинец - Арсенал-2 Тула 5:1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 11 6 1 4 14 - 11 46
2.
Салют
 11 8 1 2 20 - 7 35
3.
Динамо Брянск
 11 6 2 3 17 - 5 35
4.
Авангард Курск
 11 5 2 4 16 - 12 34
5.
Металлург Липецк
 11 5 2 4 15 - 14 34
6.
Родина-2 Москва
 11 6 2 3 18 - 10 33
7.
Калуга
 11 5 2 4 11 - 15 30
8.
Динамо Владивосток
 11 4 3 4 13 - 16 26
9.
Рязань
 11 3 2 6 8 - 16 24
10.
Сатурн
 11 2 2 7 13 - 23 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 11 1 3 7 8 - 13 19
12.
ФК Сахалинец
 11 3 2 6 11 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 6 4 0 2 12 - 3 27
2.
Авангард Курск
 6 3 1 2 7 - 3 27
3.
Металлург Липецк
 6 3 1 2 8 - 6 27
4.
Родина-2 Москва
 6 2 2 2 10 - 7 21
5.
Рязань
 6 2 1 3 5 - 9 20
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
ФК Сахалинец
 6 1 1 4 5 - 12 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 6 4 0 2 8 - 5 39
2.
Калуга
 6 4 1 1 7 - 8 26
3.
Салют
 6 5 0 1 11 - 4 25
4.
Динамо Владивосток
 6 1 3 2 7 - 9 17
5.
Сатурн
 6 1 1 4 6 - 14 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 6 0 1 5 1 - 7 14
7.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 8 - 3 12
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
ФК Сахалинец
 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Рязань
 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Сокол Ежков Данила 5
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Владивосток - ФК Сахалинец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Динамо Владивосток 93% (40)
    X 7% (3)
    ФК Сахалинец 0% (0)
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    Где смотреть матч Динамо Владивосток - ФК Сахалинец онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Владивосток - ФК Сахалинец

    Исход игры
    Динамо Владивосток
    93% (40)
    Ничья
    7% (3)
    ФК Сахалинец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Владивосток
    37.2% (16)
    1:0 Динамо Владивосток
    27.9% (12)
    2:0 Динамо Владивосток
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    7% (3)
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    Динамо Владивосток
    ФК Сахалинец
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