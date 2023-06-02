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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

ЦСКА Москва (женщины)
 
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Динамо Москва (женщины)

История личных встреч

ЦСКА Москва (женщины)
Динамо Москва (женщины)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С(
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(16 матчей)
75%
25%
12 побед 0 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1
ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Динамо Москва (женщины)
(11 матчей)
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:4 Динамо Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 0:2 Рубин (женщины) - Динамо Москва (женщины) 1:2 Динамо Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 2:0
Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Динамо Москва (женщины) - Ростов (женщины) 0:0 Звезда-2005 (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:2 Динамо Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 5:0 Енисей (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:1 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 1 день 14 часов 51 минуту.



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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Москва (женщины)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
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